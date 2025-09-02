piwik no script img

taz zahl ich

Youtuber Anthony LeeRechtspopulist soll nach Beleidigung von taz-Reporter zahlen

Der AfD-freundliche Influencer Lee hatte taz-Redakteur Jost Maurin als „Arsch“ geschmäht. Dafür muss Lee nun zahlen. Sonst droht ihm eine Anklage.

Ein Mann lächelt in die Kamera
Der rechtspopulistische Influencer Anthony Lee Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance

Berlin taz | Der rechtspopulistische Influencer Anthony Lee muss eine Geldauflage zahlen, um einer Anklage wegen Beleidigung des taz-Journalisten Jost Maurin zu entgehen. Die Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Bückeburg schrieb nach eigenen Angaben Lee sowie dessen Kollegen Christian Beißner, dass sie die Ermittlungsverfahren gegen beide nur dann einstellen werde, wenn sie jeweils 100 Euro an die Landeskasse überweisen. Andernfalls werde sie das Verfahren fortsetzen und Anklage erheben. „Im Wiederholungsfall können Sie jedoch mit einer Einstellung des Verfahrens nicht noch einmal rechnen“, warnt die Behörde.

Beißner und Lee kündigten in einem Video an, das Geld zu zahlen. „Es ist uns geraten worden“, so Beißner. Maurin begrüßte die Anordnung der Staatsanwaltschaft als Erfolg „mit Signalwirkung für den Schutz der Menschenwürde gegen Angriffe rechter Demagogen“.

Lee hat allein bei Youtube mehr als 200.000 Abonnenten und zählt damit zu den reichweitenstärksten AfD-freundlichen Influencern. In insgesamt drei, über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erschienenen Youtube-Videos bezeichnete er Maurin als „Arsch“, „Blödmann“, „Spacken“ sowie „Idiot“ und zeigte ihm den ausgestreckten Mittelfinger. Beißner nannte den Redakteur in Videos mit Lee „Spinner“ und „Schwachkopf“. Damit reagierten sie unter anderem auf einen taz-Kommentar von Maurin zu dem Vorhaben der EU-Kommission, die Regeln für den klimaschädlichen Umbruch von Wiesen und Weiden zu Ackerland zu lockern.

In ihrem aktuellen Videoabschnitt zu dem Ermittlungsverfahren gegen sie erwähnen Beißner und Lee nur die harmloseren Ausdrücke „Blödmann“ und „Schwachkopf“ und verschweigen ihrem Publikum die restlichen Beleidigungen. Beißner fragte, ob „man als Reporter sowas nicht einfach wegstecken muss“.

„Masse der Beleidigungen“

Maurin hatte die Anzeige nach eigenen Angaben gestellt, weil mit dem Fäkalwort „Arsch“ und durch die „Masse der Beleidigungen“ die Grenze legitimer, auch polemischer Kritik überschritten worden sei. Lee sagte daraufhin in einem Video, in solchen Fällen solle man ihn anrufen und sich an eine Schlichtungsstelle wenden, bevor man die Polizei einschaltet. Die taz wolle ihn „mundtot“ machen.

„Lee hat sich in den vergangenen Jahren aber nicht kompromissbereit gezeigt, was für eine Schlichtung nötig wäre“, sagte Maurin. Im Gegenteil sei Lee selbst gegen Meinungsäußerungen über ihn juristisch vorgegangen. Der Influencer habe auch fast nie auf Bitten der taz um Stellungnahme zu Vorwürfen gegen ihn geantwortet.

Der Youtuber ignorierte Maurin zufolge zudem das Angebot, die Anzeige zurückzuziehen, wenn er sich für die Beleidigungen entschuldigt, sie löscht und zusagt, sie nicht zu wiederholen. „Auch für Reporter gilt das in Artikel 1 des Grundgesetzes garantierte Recht auf Menschenwürde. Deshalb sind Beleidigungen auch gegen diese Menschen untersagt“, so Maurin. Er hoffe, dass die Entscheidung der Staatsanwaltschaft gegen Lee und Beißner abschreckend auch auf andere AfD-freundliche Influencer wirke.

Beleidigung ist gemäß Paragraph 185 des Strafgesetzbuchs verboten. Das Delikt kann demnach mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet werden. Wenn die Beleidigung zum Beispiel öffentlich – also zum Beispiel bei Youtube – oder in einer Versammlung begangen wird, ist sogar eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe möglich.

Bis Juni 2024 war Lee Bundessprecher der Bauernprotestbewegung „Landwirtschaft verbindet Deutschland“ (LSV) gewesen. Den Posten musste er abgeben, nachdem er eine Klage gegen die Agrarsoziologin Janna Luisa Pieper verloren hatte, die ihm „rechts­extreme bis hin zu rechtspopulistischen Aussagen“ vorgeworfen hatte.

Der Niedersachse schürt fremdenfeindliche Ressentiments sowie Angst vor Flüchtlingen. Lee bezweifelt auch immer wieder, dass der Klimawandel menschengemacht ist, AfD-Politikern gab er in distanzlosen Interviews eine Plattform.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Landwirtschaft #Influencer #Beleidigung #Youtube #Klimawandel #AfD #Rechtspopulismus #Rechtsstaat #Migration
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein gelbes Haribo-Gummibärchen leuchtet als Reklamefigur in der Dunkelheit

Werbung auf rechten Youtube-Kanälen

Haribo macht Kinder froh – und rechte Influencer ebenso

Haribo, die Investitionsbank Berlin, FreeNow warben auf rechten Kanälen. Experten fordern Unternehmen auf, Sperrlisten für Internetwerbung aufzustellen.
Von Jost Maurin
Anthony Lee bei einem Redeauftritt

AfD-freundlicher Influencer

Bauernverband plant Auftritt mit Rechtspopulist Anthony Lee

Der umstrittene Influencer Anthony Lee soll bei einer Versammlung mit dem Top-Agrarfunktionär Günther Felßner auftreten. Für Kritiker ist das ein Dammbruch.
Von Jost Maurin
Porträt von Anthony Lee mit ernstem Gesichtsausdruck

Agrarinfluencer Anthony Lee

Rechtsaußen-Bauernführer Lee verlässt Freie Wähler

Der Agrarinfluencer Anthony Lee verlässt die Freien Wähler. Er hatte zuvor für eine Koalition der CDU mit der extrem rechten AfD geworben.
Von Jost Maurin

klimawandel

Ein Wegkreuz steht an einem Baum und im Hintergrund steht der Bohrturm, der untere Teil wird von einem Wellblechgebäude verdeckt

Protest gegen Gasbohrungen in Oberbayern

Den Bohrturm nicht im Dorf lassen

Im beschaulichen Reichling wird seit kurzem nach Erdgas gebohrt – mit der Bohrfirma kam der Protest. Vor Ort zwischen Klimademo und Schützenfest.
Von Julius Seibt

1.9.2025

Zwei Plastikfiguren die Karl-Marx zeigen, die vordere ist grün, die hintere Figur rot

Marxistische Klimakritik

Marx, aber grün

Mit Rückgriff auf Marx versucht „Klima und Kapitalismus“ eine ökosozialistische Zukunft zu entwerfen.
Von Johannes Greß

1.9.2025

«STOP GAS» steht in roten Buchstaben im Sand am Strand von Borkum. Aktivisten von «Fridays for Future» demonstrieren auf Borkum gegen Gasbohrungen vor der Insel

Erdgasbohrungen vor Nordseeinsel

Fridays for Future plant Protestcamp auf Borkum

Klimaak­ti­vist:in­nen wollen auf der Nordseeinsel Borkum gegen deutsche und niederländische Erdgasbohrungen demonstrieren. Das Gasfeld liegt zwischen beiden Ländern.
Von Nick Reimer

1.9.2025

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.
  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Auswählen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1

Wieder Nullrunde beim Bürgergeld

Und die SPD knickt wieder ein

2

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

3

Shanghaier Organisation für Kooperation

Autoritäre Internationale trifft sich in China

4

Klimaaktivistin über langen Atem

„In diesem Sinn bin ich wohl eine Staatsfeindin“

5

Gesetzliche Rente

Finanzierbarkeit ist politisch, nicht neutral

6

Krieg in Gaza

Wahrheit zwischen Trümmern