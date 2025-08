S eit über einem Jahr ist in Helsinki kein Mensch mehr im Straßenverkehr ums Leben gekommen. In einer europäischen Hauptstadt! Das ist kein Wunder: Die Stadt hat im Jahr 2004 unter anderem Tempo 30 flächendeckend eingeführt – und damit bewiesen, dass Sicherheit auf der Straße kein utopisches Ziel ist, sondern schlicht eine Frage des politischen ­Willens.

In Deutschland dagegen hat sich – trotz Gesetzesnovellierungen – nichts an der geistigen Grundhaltung geändert: Autoverkehr first. Wer zu Fuß geht oder Rad fährt, soll gefälligst aufpassen – an der Ampel, auf der Mittelinsel, vor dem Zebrastreifen. Dabei ist seit Langem bekannt, dass Tempo 30 Leben rettet: Nicht nur der Anhalteweg halbiert sich im Vergleich zu Tempo 50. Auch die Überlebenschance bei einem Zusammenstoß vervierfacht sich. Nebenbei sinkt der Lärmpegel, die Luft wird besser und die Straßen werden ein nutzbarer Raum für alle.

Besonders Kinder und ältere Menschen profitieren: Kinder können Geschwindigkeiten kaum einschätzen und reagieren spontan. Ältere sehen und hören schlechter, reagieren langsamer und stellen schon heute die am stärksten gefährdete Gruppe unter den getöteten Fuß­gän­ge­r:in­nen und Radfahrer:innen. Und da Se­nio­r:in­nen bald die größte Wählergruppe sind, besteht vielleicht Hoffnung von dieser Seite: Wenn schon keine kinderfreundliche Städte, dann wenigstens seniorengerechte? Tempo 30 hilft beiden.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Und was bringt Tempo 50? Auf zehn Kilometer spart ein Autofahrender im Stadtverkehr im Schnitt weniger als drei Minuten. Dafür gibt’s mehr Lärm, Stress, Abgase. Und deutlich mehr Unfälle. Trotzdem müssen Kommunen Tempo 30 begründen, zum Beispiel durch mehrere Unfälle, die durch erhöhte Geschwindigkeit zustanden kamen. Es ist, als würde man Rauchmelder erst genehmigen, wenn es schon gebrannt hat.

Wer Städte lebenswerter machen will, muss das Dogma der Autodurchfahrt endlich überwinden. Helsinki hat vorgemacht, wie das geht. Deutschland könnte sich was ­abschauen.