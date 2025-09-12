piwik no script img
Köpfe von Bernd Pickert, Helena Kreiensiek, Natalie Mayroth und Katharina Wojczenko
Illustration: taz

Weltansichten aus dem Globalen Süden Andere Kontinente, andere Debatten?

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die globale Bühne wird neu sortiert. Länder des Globalen Südens mischen sich zunehmend ein und stellen alte Machtverhältnisse infrage.

Bernd Pickert
Helena Kreiensiek
Natalie Mayroth
Katharina Wojczenko
von Bernd Pickert, Helena Kreiensiek, Natalie Mayroth und Katharina Wojczenko

Berlin taz | Es scheint offenkundig: Macht- und Einflusszonen auf der Welt teilen sich gerade neu auf, mit ungewissem Ausgang. Und dabei sind es eben nicht nur die großen Akteure wie China, die USA oder Russland, die eine Rolle spielen. In den vergangenen Jahren hat der Globale Süden einiges unternommen, um auf der Bühne internationaler Politik sichtbarer zu werden.

Ob es das Abstimmungsverhalten vieler Länder bei den UN-Abstimmungen über den Ukrainekrieg war, G20-Konferenzen oder die Sicht auf den Gaza-Konflikt – die „westliche“ Weltsicht steht längst nicht mehr als tonangebend dar.

Wie unterscheiden sich die Debatten in Afrika, Asien und Lateinamerika vom deutschen und innereuropäischen Diskurs? Welche Themen beschäftigen Menschen und Medien im Globalen Süden, von denen wir hier gar nichts mitbekommen? Welches Ansehen, welche Glaubwürdigkeit haben vom Westen hochgehaltene Werte wie der einer „regelbasierten Weltordnung“? Und wurde die Wiederwahl Donald Trumps in den USA eigentlich im Globalen Süden ebenso verschreckt wahrgenommen wie in Europa?

In diesen Tagen treffen sich die außereuropäischen Aus­lands­kor­re­spon­den­t*in­nen der taz in Berlin mit der Redaktion. Das haben wir ausgenutzt. Deshalb diskutiert in dieser Folge Auslandsredakteur Bernd Pickert mit den Korrespondentinnen Helena Kreiensiek (Senegal), Natalie Mayroth (Indien) und Katharina Wojczenko (Kolumbien).

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „Bundestalk“ #Kolumbien #Indien #Senegal #Afrika #Asien #Lateinamerika #Nahost-Konflikt #Europäische Union
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Illustration von Tobias Schulze, Stefan Reinicke, Ulrike Winkelmann und Peter Unfried

Nach Habecks Abschied

Was wird aus den Grünen?

Podcast „Bundestalk“ von Stefan Reinecke, Ulrike Winkelmann, Tobias Schulze und Peter Unfried
Robert Habeck hat die Grünen in den letzten Jahren geprägt – und in eine Wahlniederlage manövriert. Braucht die Partei jetzt einen neuen Kurs?
Köpfe von Manuela Heim, Barbara Dribbusch, Anna Lehmann und Stefan Reinecke

Unionspläne für Kosteneinsparungen

Kommt die große Reform des Sozialstaats?

Podcast „Bundestalk“ von Stefan Reinecke, Barbara Dribbusch, Manuela Heim und Anna Lehmann
Der „Herbst der Reformen“ ist bislang zwar nur Marketing-Sprech, aber die Union will unbedingt beim Sozialen sparen. Wie will sie das machen?
Köpfe von Stefan Reinecke, Eric Bonse, Bernd Pickert und Barbara Oertel

Verhandlungen zum Ukrainekrieg

Gipfel über Gipfel – und jetzt?

Podcast „Bundestalk“ von Bernd Pickert, Barbara Oertel, Stefan Reinecke und Eric Bonse
Trump trifft Putin. Trump trifft Selenskyj. Die EU-Staaten bilden dabei die „Koalition der Willigen“ für Diplomatie. Ist die Ukraine dem Frieden näher gekommen?
Zu sehen ist das Cover der Indien-Eidtion mit einem Bild von Narendra Modi.

Die neue Sonderedition der LMd

Modi und die Farbe der Macht

Mit seiner autoritären Politik gefährdet Indiens Premier Modi den gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes. Diese Sonderausgabe analysiert die Lage im bevölkerungsreichsten Land der Welt – wie immer bei Le Monde diplomatique mit Sorgfalt und Scharfsinn recherchiert.
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Attentat auf Charlie Kirk

Ein Spektakel der Gewalt

2

Russische Drohnen über Polen

Testballon in Richtung Nato

3

ARD-Doku über Autos und Deutschland

Das Monster, ein Horrorfilm

4

Präsidentin der UN-Vollversammlung

Baerbocks bizarre Ämterrochade

5

US-Armee

Avantgarde des Faschismus

6

Diskussion um Wehrdienst

Doppelte Solidarität