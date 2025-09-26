piwik no script img
Die Köpfe von Stefan Reinecke, Felix Wellisch, Bernd Pickert und Lisa Schneider
Illustration: taz

Nahostkonflikt Mehr Anerkennung für Palästina – und jetzt?

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Immer mehr Länder erkennen einen palästinensischen Staat an, und Palästina steht im Fokus der UN-Vollversammlung. Hat die Zwei-Staaten-Initiative eine Chance?

Bernd Pickert
Stefan Reinecke
Lisa Schneider
Felix Wellisch
von Bernd Pickert, Stefan Reinecke, Lisa Schneider und Felix Wellisch

Berlin taz | Kein Thema überwölbt die Generaldebatte der Vereinten Nationen diese Woche in New York so sehr, wie der anhaltende Krieg im Nahen Osten und die Katastrophe in Gaza. Noch vor Beginn der Generalversammlung mit den Reden der Staats- und Regierungschefs traf sich die sogenannte Zwei-Staaten-Konferenz, die vor einigen Monaten auf Initiative Frankreichs und Saudi-Arabiens ins Leben gerufen worden war.

Sie bekräftigten die New Yorker Erklärung, die im Juli verabschiedet worden war und Wege hin zu Waffenstillstand, Kriegsende und einem palästinensischen Staat aufzeigt. Gleichzeitig erklärten einige europäische Staaten, darunter Frankreich, Großbritannien und Portugal, nunmehr Palästina als Staat offiziell anzuerkennen. Die israelische Regierung lehnt sowohl das eine wie das andere kategorisch ab.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist nicht zur UN-Generalversammlung gereist. Die Bundesregierung ist nur durch Außenminister Johann Wadephul (auch CDU) vertreten – der darf aber erst am Samstag vor der Generalversammlung sprechen, wenn alle hochrangigen Teilnehmer längst wieder abgereist sind.

Birgt die neue Zwei-Staaten-Initiative tatsächlich Chancen? Was bedeutet die offizielle Anerkennung eines palästinensischen Staates konkret? Wie und von wem könnte ein palästinensischer Staat eigentlich regiert werden? Und wie reagiert die israelische Öffentlichkeit auf den wachsenden Druck von außen? Und warum eigentlich fährt ausgerechnet der „Außen-Kanzler“ Friedrich Merz nicht nach New York?

Darüber spricht taz-Auslandsredakteur Bernd Pickert mit Israel-Korrespondenten Felix Wellisch, Nahost-Redakteurin Lisa Schneider und Stefan Reinecke aus dem taz-Parlamentsbüro.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Nahost-Konflikt #Podcast „Bundestalk“ #Vereinte Nationen #Palästina #Friedrich Merz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Köpfe von Andreas Wyputta, Anna Lehmann, Sabine am Orde und Gareth Joswig
Nach den Kommunalwahlen in NRW Ist die AfD die neue Arbeiterpartei?
Podcast „Bundestalk“ von Sabine am Orde, Andreas Wyputta, Anna Lehmann und Gareth Joswig
Bei den Kommunalwahlen in NRW legt die AfD mächtig zu. Die SPD hingegen baut weiter ab. Was ist da los?
Köpfe von Bernd Pickert, Helena Kreiensiek, Natalie Mayroth und Katharina Wojczenko
Weltansichten aus dem Globalen Süden Andere Kontinente, andere Debatten?
Podcast „Bundestalk“ von Bernd Pickert, Helena Kreiensiek, Natalie Mayroth und Katharina Wojczenko
Die globale Bühne wird neu sortiert. Länder des Globalen Südens mischen sich zunehmend ein und stellen alte Machtverhältnisse infrage.
Eine Illustration von Tobias Schulze, Stefan Reinicke, Ulrike Winkelmann und Peter Unfried
Nach Habecks Abschied Was wird aus den Grünen?
Podcast „Bundestalk“ von Stefan Reinecke, Ulrike Winkelmann, Tobias Schulze und Peter Unfried
Robert Habeck hat die Grünen in den letzten Jahren geprägt – und in eine Wahlniederlage manövriert. Braucht die Partei jetzt einen neuen Kurs?
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Catcalling auf Berlins Straßen Geiler Arsch ist kein Kompliment
2
Auslaufende Updates für Windows 10 Wenn der Computer angreifbar wird
3
Antideutsche Linke Absicht, rechte Wirkung
4
Arbeitsintegration von Geflüchteten Sie wollen arbeiten, dürfen aber nicht
5
Studie von Ökonomin Claudia Kemfert Klimaschutz zahlt sich richtig aus
6
Demokratie in Ostdeutschland Sie können auch anders