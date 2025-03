Hamburg taz | Bei der Hamburger Bürgerschaftswahl haben die Menschen anders gewählt als bei der Bundestagswahl eine Woche zuvor. Eins aber ist gleich geblieben: die großen Unterschiede im Wahlverhalten zwischen armen und reichen Stadtvierteln. Dazu hat das Statistikamt Nord am Dienstag erste Auswertungen vorgestellt.

Die Hamburg-Karte ist nach der Bürgerschaftswahl röter, weniger schwarz und weniger grün als nach der Bundestagswahl. Außerdem fehlen zwei blaue Flecken.

Während die AfD bei der Bundestagswahl nach Zweitstimmen erstmals in Hausbruch im Westen der Stadt und in Neuallermöhe im Osten stärkste Kraft wurde, gingen diese Viertel bei der Bürgerschaftswahl an die SPD. Könnte das vielleicht mit der Wahlbeteiligung in den Vierteln zusammenhängen?

Eigentlich kann man Bundestags- und Landtagswahlen gar nicht so richtig vergleichen, sagt der Politikwissenschaftler Kai-Uwe Schnapp. Auf Bundesebene ist zum Beispiel die Wahlbeteiligung immer höher als auf Landesebene. Po­li­tik­wis­sen­schaft­le­r:in­nen sprechen deshalb von „Wahlen zweiter Ordnung“. Sie gehen davon aus, dass Menschen Landtagswahlen als weniger wichtig wahrnehmen als nationale Wahlen.

Wahlbeteiligung bei Hamburg-Wahl höher als erwartet

Anders als erwartet lag die Wahlbeteiligung bei der Hamburg-Wahl mit 68 Prozent über den 63 Prozent der vergangenen Wahl 2020. Ex­per­t:in­nen hatten vorher vermutet, dass die zeitliche Nähe zur Bundestagswahl dazu führen könnte, dass noch weniger Menschen wählen gehen als sonst.

Wie bei allen Wahlen war die Wahlbeteiligung auch bei der Bürgerschaftswahl aber von Stadtteil zu Stadtteil sehr unterschiedlich. Am meisten wählen gingen die Menschen im zentralen Groß Flottbek (83,3 Prozent) und in Lemsahl–Mellingstedt (83,1) und Woldorf-Ohlstedt (82,9), die beide im Norden an der Grenze zu Schleswig-Holstein liegen. Am niedrigsten war die Wahlbeteiligung in Jenfeld (46,7) und Billstedt (47,9) am östlichen Stadtrand und dem hafennahen Industriegebiet Billbrook-Rothenburgsort (47,1).

Wenn man die Hamburg-Karte mit den Zahlen zur Wahlbeteiligung neben eine mit dem durchschnittlichen Jahreseinkommen in den Stadtvierteln legt, wird klar: Die sehen sich ähnlich.

Die drei Stadtviertel mit der niedrigsten Wahlbeteiligung gehören zu denen mit den geringsten mittleren Einkommen, nämlich weniger als rund 32.000 Euro im Jahr. Und die drei Stadtteile, in denen die meisten Menschen wählen gegangen sind, gehören zu denen mit den höchsten mittleren Einkommen, von mehr als rund 89.000 Euro im Jahr.

Reiche wählen anders als Arme

Kein Wunder, denn die Forschung zeigt: Reiche gehen tendenziell mehr wählen, sogenannte Hocheinkommensgruppen zu weit über 90 Prozent. Ganz im Gegensatz zu ärmeren Bevölkerungsgruppen. Ex­per­t:in­nen wie Kai-Uwe Schnapp vermuten, dass ärmere Menschen das Gefühl haben, dass die Politik sich nicht für ihre Probleme interessiert – und dass vielen schlicht die Energie und die Zeit fehlt, um wählen zu gehen.

Und Geld spielt auch eine Rolle bei der Parteienpräferenz. Auch das lässt sich an den Stadtteilergebnissen der Bürgerschaftswahl ablesen: in den Gegenden mit dem geringsten Durchschnittseinkommen waren Die Linke und die AfD (16,9 bzw. 10,2 Prozent) am stärksten, während sie in den einkommensstärksten Stadtteilen schwach waren. Genau andersherum war es bei CDU und Grünen.

Die AfD-Hochburg Neuallermöhe fällt da nicht aus dem Rahmen: Sie gehört zu den Stadtvierteln mit den geringsten mittleren Einkommen in Hamburg – wobei andere Stadtteile noch schlechter gestellt sind. Auch wenn die AfD bei der Bürgerschaftswahl nur zweitstärkste Kraft nach der SPD wurde, holten die extremen Rechten auch bei der Hamburg-Wahl hier die meisten Stimmen und kamen auf rund 22 Prozent. Bei der Bundestagswahl waren es 28 Prozent gewesen.

Vergleicht man die Wahlbeteiligung in Neuallermöhe bei der Bundestagswahl (73,9 Prozent) mit der Bürgerschaftswahl (51,7 Prozent), fällt auf, dass sich das Verhältnis zur stadtweiten Wahlbeteiligung verändert hat.

Schadete der AfD die geringere Wahlbeteiligung?

Zwar lag die Wahlbeteiligung bei beiden Wahlen unter dem Hamburger Mittel (rund 80 Prozent bei der Bundestags-, rund 68 Prozent bei der Bürgerschaftswahl). Bei der Bundestagswahl war sie aber relativ gesehen weniger weit vom Hamburger Durchschnitt entfernt als bei der Bürgerschaftswahl. Also auch wenn man die insgesamt niedrigere Wahlbeteiligung bei der Bürgerschaftswahl beachtet, gingen die Neu­al­ler­mö­he­r:in­nen weniger wählen als eine Woche vorher.

Ob sich damit das schwächere AfD-Ergebnis erklären lässt, ist aber fraglich, sagt Politikwissenschaftler Kai-Uwe Schnapp. „Normalerweise nützt eine geringe Beteiligung eher der AfD.“