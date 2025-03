Hamburg taz | Die AfD hat in Hamburg ersten Prognosen zufolge 7 Prozent erzielt. Damit hat sie zugelegt, ihre Stimmen anders als erwartet aber nicht verdoppelt. Bei der letzten Bürgerschaftswahl 2020 hatte sie bei 5,3 Prozent gelegen. Im bundesweiten Vergleich ist die Hamburger AfD schwach. Kein Wunder, könnte man meinen. Schließlich wählen Menschen in großen Städten und in Westdeutschland tendenziell weniger rechts.

Hamburg gilt zudem als traditionell weltoffen, auch wegen des internationalen Hafens. Aber, das hat die Bürgerschaftswahl bestätigt, auch in Hamburg wählen immer mehr Menschen Rechtspopulist:innen. Das hat sich schon bei der Bundestagswahl vor einer Woche gezeigt, bei der die AfD hier auf rund 11 Prozent gekommen ist – bei der letzten Wahl 2021 waren es noch 5 Prozent gewesen.

Seit der Bundestagswahl 2025 hat Hamburg zudem zwei blaue Flecken: In den Stadtteilen Hausbruch im Südwesten und in Neuallermöhe im Südosten wurde die AfD zum ersten Mal stärkste Kraft. In Neuallermöhe kam sie in einzelnen Wahllokalen sogar auf über 42 Prozent. Das sieht man dem erst in den 1980er Jahren errichteten Stadtteil nicht unbedingt an. Neuallermöhe ist grün und gilt als familienfreundlich. Fleete, kleine Wasserarme, Brücken und Mehrfamilienhäuser aus rotem Backstein prägen das Bild.

Warum in seinem Viertel so viele Menschen eine rechtsextreme Partei wählen? „Verstehe ich selbst nicht“, sagt Salem Halem, „aber es tut weh“. Der 31-Jährige betreibt einen Späti, im Herzen von Neuallermöhe, dem zentralen Fleetplatz. Er beobachte, was viele Leute auf der Straße auch erzählen: dass die Stimmung eigentlich gut sei, dass hier Menschen aus vielen verschiedenen Ländern friedlich zusammenlebten.

Hoher Migrationsanteil

Selbst darf Halem nicht wählen, er ist bulgarischer Staatsbürger. In Neuallermöhe liegt der Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte mit rund 60 Prozent über Hamburgs Durchschnitt von 40 Prozent. Es ist zudem der Stadtteil mit den meisten jungen Menschen. Unter den 18- bis 25-Jährigen haben 80 Prozent einen „Migrationshintergrund“.

Warum die AfD hier stärkste Kraft geworden ist, sei aus wissenschaftlicher Perspektive ein Rätsel, sagt der Politikwissenschaftler Kai-Uwe Schnapp von der Uni Hamburg. „Eine systematische Antwort gibt es da nicht“, sagt Schnapp.

Bei Indikatoren, die normalerweise mit hohen Zustimmungswerten für die AfD zusammenhängen, wie die Arbeitslosenquote, die Dichte an Kindergärten oder die Anzahl niedergelassener Ärzt:innen, liegt Neuallermöhe zwar unter dem Hamburger Durchschnitt. „Aber es gibt Stadtteile, die sind deutlich schlechter gestellt und haben kein so hohes AfD-Wahlpotenzial.“ Schnapp nimmt daher an, dass es in Neuallermöhe eine Community gibt, die sich gegenseitig bestärkt, die AfD zu wählen. Die Vermutung: Russlanddeutsche.

Neuallermöhe ist das Viertel mit den meisten Ein­woh­ne­r:in­nen mit russischer Migrationsgeschichte in Hamburg. Und diese Gruppe hat unter allen Wäh­le­r:in­nen mit Migrationsgeschichte in Deutschland das größte AfD-Wahlpotenzial. Das hat eine im Januar erschienene Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung ergeben. Schon seit Jahren macht die AfD gezielt Wahlkampf auf Russisch. Wie viele Neu­al­ler­mö­he­r:in­nen mit Bezug zur ehemaligen Sowjetunion bei der Bürgerschaftswahl tatsächlich AfD gewählt haben, lässt sich aber noch nicht sagen. Den AfD-Erfolg allein mit ihnen zu erklären, wäre wohl auch zu einfach, sagt Politikwissenschaftler Schnapp. Warum Neuallermöhe so rechts wählt, soll ein Forschungsprojekt ab Sommer 2025 untersuchen.