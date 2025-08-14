piwik no script img

taz zahl ich

Vorwürfe gegen CDU-Mann Markus KurzKüssen verboten, auch für breitbeinige CDU-Politiker

Steffen Grimberg
von Steffen Grimberg

Markus Kurze sollte wegen eines Handkusses den Medienanstalt-Vorsitz verlieren – doch AfD und fehlender Aufklärungswille retteten ihn.

Markus Kurze, Mann in seinen 50er, mit Kurzhaarschnitt, der oben etwas länger ist, und skeptischem abschwätzigem Blick
Markus Kurzes Übergriffigkeit wird wohl folgenlos bleiben Foto: Jan Woitas/dpa

M arkus Kurze aus Sachsen-Anhalt ist Landtagsabgeordneter der CDU und ein echter Tausendsassa. Er ist Vorsitzender des Stadtrats im schönen Burg bei Magdeburg, Vorsitzender des Kreistags, seit über 20 Jahren im Landtag. Kurze ist medienpolitischer Sprecher seiner Fraktion und wortmächtiger Kritiker der Öffentlich-Rechtlichen. Sein Diskussionsstil ist selbstbewusst-breitbeinig, Damen begrüßt er schon mal mit Handkuss.

Und so, heißt es, führt er als Vorsitzender auch die Versammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA). Überprüfen lässt sich das nicht, denn das oberste Gremium der für die Privatfunkaufsicht zuständigen Anstalt tagt immer noch altbacken nicht öffentlich. Einen Pressesprecher gibt es nicht. Den Job macht MSA-Direktor Martin Heine gleich mit, nach dem Motto: Hier kocht der Chef.

Hinter den verschlossenen Türen gelang jetzt auch Kurzes Rettung. Bei der Sitzung am Mittwoch stand nämlich seine Abwahl als Vorsitzender der MSA-Versammlung auf der Tagesordnung. Allerdings nicht, weil sie bei der Landesmedienanstalt gemerkt hätten, dass es einen Interessenkonflikt gibt. Weil eben ein CDU-Medienpolitiker an der Spitze eines der Unabhängigkeit und Überparteilichkeit verpflichteten Gremiums steht.

Es gab viel mehr eine zu Recht aufgekochte Stimmung, weil sich Kurze bei einem Parlamentarischen Abend des Landtags am 12. Juni übergriffig gegenüber einer Frau verhalten haben soll. Kurzes Anwalt sagt, es sei „allein zutreffend, dass mein Mandant unbeabsichtigt einen missglückten Handkuss ausgeführt hat“.

Zusammenarbeit beeinträchtigt

Eine sexuelle Belästigung im Sinne des Strafrechts liege nicht vor, die Staatsanwaltschaft habe kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, auch habe die Betroffene keine Anzeige erstattet. Kurze habe sich entschuldigt. Wer was anderes schreibt, bekommt Post von der Kanzlei.

Wegen dieses Handkusses trat Kurze aber zwei Tage nach dem Vorfall vom viel wichtigeren Posten als Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion zurück. Die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen sei beeinträchtigt, hieß es zur Erklärung. „Jupp, Küssen verboten! Egal wie wichtig du bist“, summt die Mitbewohnerin.

Wetten, dass Kurze bald wie Kai aus der Kiste wieder auftaucht? Bei der Versammlung, die immerhin den Arsch in der Hose hatte, seine Abwahl auf Antrag des Netzwerks Migrantenorganisationen, des Landesfrauenrats und des DGB knapp auf die Tagesordnung zu nehmen, kam Kurze durch. In der Debatte habe sich vor allem auch die AfD im Gremium für Kurze starkgemacht, sagen Teilnehmer*innen.

Zur Abwahl wären zwei Drittel nötig gewesen, zustande kam nicht mal eine einfache Mehrheit. „Von 27 anwesenden Mitgliedern stimmten 12 für den Antrag. Der Vorsitzende bleibt im Amt und dankte für das Vertrauen“, sagte MSA-Pressesprecher Martin Heine nach der Sitzung.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Steffen Grimberg

Steffen Grimberg

 Medienjournalist
2000-2012 Medienredakteur der taz, dann Redakteur bei "ZAPP" (NDR), Leiter des Grimme-Preises, 2016/17 Sprecher der ARD-Vorsitzenden Karola Wille, ab 2018 freier Autor, u.a. beim MDR Medienportal MEDIEN360G. Seit Juni 2023 Leitung des KNA-Mediendienst. Schreibt jede Woche die Medienkolumne "Flimmern und rauschen"
Themen #Kolumne Flimmern und Rauschen #Landesmedienanstalt #sexuelle Belästigung #AfD
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
gerad depardieu in schwarzem anzug umgeben von polizei

Gérard Depardieu

18 Monate Bewährung wegen sexueller Belästigung

Zwei Frauen warfen Gérard Depardieu sexuelle Übergriffe vor. Ein Pariser Gericht hat nun 18 Monate Haft auf Bewährung gegen den Schauspieler verhängt.
Stefan Gelbhaar, Porträt vor grünem Hintergrund

Vorwürfe gegen Grünen Stefan Gelbhaar

Belästigte er Parteikolleginnen?

Die Anschuldigungen gegen den Berliner Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar wegen sexueller Belästigung verdichten sich. Er streitet alles ab.
Von Lilly Schröder
Foto von Julian Reichelt. Er trägt Brille und Anzug und schau direkt in die Kamera.

Rechtes Onlineportal

Medienanstalt untersucht Nius

Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (Mabb) untersucht das rechte Onlineportal Nius. Die journalistische Sorgfaltspflicht sei nicht erfüllt.
Von Valérie Catil

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.
  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Auswählen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1

E-Autos versus Verbrenner

Der gefühlte Freiheitsverlust

2

Krieg in Gaza

Israel tötet Al-Jazeera-Korrespondenten in Gaza

3

Opferzahlen im Gaza-Krieg

Wie viele Tote gibt es in Gaza?

4

Kürzungsdebatte im Sozialbereich

Und eure Lösung, liebe Linke?

5

Trump setzt Museen Frist

Vorbei mit der Freiheit

6

100 Tage Merz-Regierung

Kein Rezept gegen rechts