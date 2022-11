Verbot der „One Love“-Binde bei WM : Auf einmal sind alle divers

Die Kritik an Fifa und DFB ist aufgeheizt, moralisierend und heuchlerisch. Bis heute hat sich noch kein aktiver deutscher Profifußballer geoutet.

Man fragt sich, was abstoßender ist bei der Debatte um den Ärmelschoner von Manuel Neuer mit der Aufschrift „OneLove“: Die Fifa, die durchgesetzt hat, dass die europäischen Teams das Zeichen Symbol nicht tragen dürfen? Oder der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der sich möglichen Strafen entzieht, indem er der Anordnung Folge leistet? Oder vielmehr die die Öffentlichkeit, die auf buchstäblichen allen deutschen Kanälen Katar verdammt, die Fifa und mit besonderer Häme den DFB.

Sogar Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat nach der OneLove-Havarie die Schnauze voll von der WM, wie sie auf Twitter kundtat. Auffällig und in gewisser Hinsicht widerlich ist nur, dass die gleichen Stimmen, die unisono nun über Katar, das Verbot des OneLove-Zeichens und die mangelnden Biertraditionen in diesem Land herziehen, vor acht Jahren in puncto Sotschi und den Olympischen Winterspielen gar nicht zu vernehmen waren.

Was die Em­pö­ris­t*inn­nen eint, ist ihre Wohlfeilheit und Ahnungslosigkeit. Das OneLove-Zeichen war längst entschwult worden und hatte mit dem Regenbogenzeichen nur noch entferte Ähnlichkeit. Fragwürdig sind auch die Beteuerungen von DFB-Offiziellen, man vertrete dennoch die „Werte“ und steht für sie ein. Als hätte das jemand in Frage gestellt. Nazis sind doch bitte nicht im DFB-Team – und das Grundgesetz haben doch bitte alle lieb, oder?

Heuchlerisch ist das „Diversity“-Bekenntnis auch deshalb, weil in den hiesigen Ligen des Profifußballs noch kein einziger aktiver Spieler ein Coming-Out als Schwuler gewagt hat. Allein das dürfte ausreichen als Beweis für die unverändert homophobe Atmosphäre in den Vereinen. Irritierend sind die DFB-Statements obendrein, weil es nicht den kleinsten Hinweis der Solidarität mit den Opfern des trans- und homophoben Attentats in Colorado, USA, gab.

Stattdessen wirkt der DFB und mit ihm seine obersten Repräsentanten wie ein Opferhaufen, der mit echten Opfern nichts zu schaffen hat. Die öffentliche Entrüstung über den Katar-Komplex speist sich aus Moralüberhitzung: Als seien die Fußballer politische Delegierte. Sie sollen doch hauptsächlich prima kicken können. Es fragt sich, wer von den Moralisten:innen, die die Nationalelf dazu aufrufen, sie möge Strafen in Kauf nehmen, für die eigenen Werte schon jemals ernsthaft selbst etwas riskiert hat.