piwik no script img

Trumps Verständnis von KlimapolitikStatt Millionen für die Wirtschaft dürfte es Klagen hageln

Nick Reimer

Kommentar von

Nick Reimer

US-Präsident leugnet die Klimakrise und kippt Schutzgesetze. Das ist Populismus und verachtet die Wissenschaft.

Eine Person hält einen Aktenordner in den Händen
Die Trump-Regierung entzieht der EPA die Befugnis zur Regulierung der Klimaverschmutzung, am 12.2.2026 Foto: Will Oliver/imago

D as ist zweifelsfrei das Vorteilhafteste, was sich über sie sagen lässt: Populisten sind sehr leicht erkennbar. Einer ihrer Grundwesenszüge ist nämlich Wissenschaftsfeindlichkeit. Natürlich haben sie ein Recht auf eigene Meinung, ein Recht auf eigene Fakten gibt es aber nicht. Beispielsweise in der Physik.

Der Franzose Joseph Fourier beschrieb 1824 als Erster den atmosphärischen Treibhauseffekt, der Schwede Svante Arrhenius quantifizierte ihn 1896: Wenn sich die Konzentration in der Atmosphäre verdoppelt, steigt die globale Durchschnittstemperatur um mehrere Grad, Messdaten gibt es seit 1958. Der Amerikaner Charles Keeling baute auf dem damals erloschenen Vulkan Mauna Loa auf Hawaii eine Station auf, weil es hier im Umkreis von tausend Kilometer keine menschlichen Einflüsse auf das Messergebnis gibt. Maß er anfangs 315 Teile Treibhausgas pro Million Teile Luft – abgkürzt ppm: parts per million – so überstieg diese Konzentration in den 1970er Jahren die Marke 330 ppm.

Damals schlug die Wissenschaft Alarm, 1979 fand die erste World Climate Conference statt, der Deutsche Bundestag setzte eine Enquete-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“ ein, die Bundesrepublik gab sich 1990 ein erstes Reduktionsziel. Die UNO-Staaten gründeten den Weltklimarat IPCC, als dieser 1990 seinen ersten „Sachstandsbericht“ vorlegte, war endgültig klar: Nur ein konzertiertes Handeln kann die Gefahr stoppen. 1992 verabschiedeten alle Staaten der Welt die Klimarahmenkonvention, damit weltweiten Klimaschutz. Die Treibhausgaskonzentration lag da schon bei 354 ppm.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Trotzdem kippten jetzt US-Präsident Donald Trump und seine Clique per Executive Order die sogenannte Gefährdungsfeststellung der US-Umweltbehörde EPA aus dem Jahr 2009. Diese war das rechtliche Fundament fast aller Bundesvorschriften zur Reduzierung von Treibhausgasen. Großmaul Trump spricht von „Billionen für die amerikanische Wirtschaft“. Tatsächlich wird die Auswirkung überschaubar bleiben. Erstens werden all jene Firmen, die weiter auf dem globalisierten Mark Handel treiben wollen, an strengeren Klimaschutzvorschriften festhalten, wie etwa in der EU und Japan.

Zweitens wird der Vorgang eine Klagewelle in den USA auslösen. Grundlage der „Gefährdungsfeststellung“ war 2007 ein Urteil des Obersten Gerichtshofs, das Rechtsgeschichte in den USA schrieb: Treibhausgase werden als Luftschadstoffe betrachtet und fallen in die Zuständigkeit der Clean-Air-Act-Gesetze der Bundesstaaten. Die Klagewelle wird drittens der US-Wirtschaft Unsicherheit bringen und damit höhere Kosten verursachen. Klimafreundliche Innovation, Produkte für die Märkte der Zukunft, dürften es jetzt schwerer haben.

Viertens schließlich – und das ist entscheidend – liegen die Messergebnisse mittlerweile bei 423 ppm. Das entspricht 1,5 Grad mehr. Weil wärmere Luft mehr Wasserdampf speichert, werden extreme Unwetter häufiger. Aber Trump und seine Populisten werden in der nächsten Katastrophe einen neuen Dreh wissenschaftlicher Verkennung finden.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Nick Reimer

Nick Reimer
Seit 1998 bei der taz (mit Unterbrechungen), zunächst als Korrespondent in Dresden, dann als Wirtschaftsredakteur mit Schwerpunkt Energie, Klima und Landwirtschaft, heute Autor im Zukunftsressort.
Themen #Klimawandel #USA unter Trump #Rechter Populismus #CO2-Kompensation
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Qualm strömt aus dem Schornstein des Braunkohlekraftwerks Schkopau
EU plant Lockerungen bei Emissionshandel Der Markt regelt's nicht
Kommentar von Nick Reimer

Ökonomen schwärmten immer vom Emissionshandel als kapitalismusfreundliche Lösung für den Klimawandel. Nun ist klar: Das hat nicht funktioniert.

klimawandel

Duolingo-Eule auf dem Bildschirm
Sucht durch Duolingo Auf Kreuzfahrt mit Carbony und Dioxy
Kolumne Wir retten die Welt von Bernhard Pötter

Mitmach-Apps sollen süchtig machen. Das zu kritisieren ist einfach, sagt unser Autor. Aber kann es auch einfach die richtige Sucht sein?

1 Kommentar

 / 

  • Andere sind nicht ganz so optimistisch, was die Klagen angeht. Der Supreme Court hat wohl damals knapp entschieden und seitdem sind konservative Richter dazu gekommen. Aber noch gilt die Entscheidung von 2007 und untere Instanzen werden die berücksichtigen. Solange der Inlandsmarkt noch unterschiedlich ist (u.a. Kalifornien) werden die Auswirkungen eher gering bleiben.

    Wenn man sich aber ansieht, was sonst noch passiert ist, ZB in Bezug auf "Clean Coal", wird einem anders. Auf der Webseite des Weißen Hauses wird rücksichtslose Propaganda für den Präsidenten gemacht. Frühere Regulierungen werden als "War on Coal" von den Radikalen Linken tituliert.

    Bis dahin, dass er gestern das Kriegsministerium angewiesen hat, Kohle zu nutzen. Man kann sich vorstellen, wie die Generäle / Admirale gucken, wenn sie überlegen müssen, wo sie Kohle einsetzen können. Endlich wieder kohlebefeuerte Dampfschiffe, um die gute alte Zeit zurückzuholen.

meistkommentiert