piwik no script img

The Tribe of Supernova in BerlinMit Hedonismus gegen Antisemitismus

„The Nova Music Festival Exhibition“ widersetzt sich dem Hass. Dort diskutiert werden Gegenstrategien zum „Silencing“ in der Klubszene.

Portrait von Tal Shimony
Tal Shimony, Überlebende des Hamas-Massakers im Flughafen Temopelhof, Berlin, 30. September Foto: Manuel Genolet/dpa
Andreas Fanizadeh

Von

Andreas Fanizadeh

Für eine Linke, die in Haupt- und Nebenwidersprüchen denkt, ist das Massaker während des Supernova-Musikfestivals am 7. Oktober 2023 wenig mehr als eine Randnotiz.

Für andere ist es ein Ereignis, das auf tragische Weise deutlich macht, warum wir die Humanität niemals angeblich höheren politischen Zielen unterordnen dürfen. Nichts rechtfertigt unmenschliches Handeln. Der Weg ist das Ziel. Und wer vom Weg abkommt, verfehlt das Ziel.

„Am Tag danach haben wir nicht verstanden, was geschehen ist“, sagt Tal Shimony. Die in Berlin lebende junge Israelin ist eine Überlebende des Massakers beim Supernova-Festival. „Jeder, der da war,“ so Shimony, „wurde an diesem Tag in gewisser Weise ermordet.“ Sie sagt dies bei einer Veranstaltung in der Ausstellung „The Nova Music Festival Exhibition“.

The Nova Foundation

Die Austellung im Flughafengebäude Berlin Tempelhof ist noch bis zum 16.11.2025 zu sehen. Nähere Informationen unter: https://novaexhibition.com/berlin-exhibition

Hier im Gebäude des stillgelegten Flughafens Tempelhof in Berlin diskutiert sie mit Katja Lucker (Initiative Musik), Nikolas Lelle (Amadeu Antonio Stiftung), den Buchautorinnen Maria Kanitz und Lukas Geck über „Antisemitismus in der Musikszene“. Über das „Silencing“ israelischer oder jüdischer Menschen wie Shimony nach dem 7.Oktober auch in Berlins Klubszene.

Ausstellungsplakat für einen Gedenk-Ausstellung zum Jahrestag des Hamas-Massakers auf dasd Nova-Festival in Israel
Plakat zur Ausstellung am Flughafen Tempelhof, 6. Oktober 2025 Foto: Stefan Zeitz/imago

Love, Trance and Peace

Die Ausstellung in Tempelhof repräsentiert dagegen den eindrucksvollen Versuch der Überlebenden, sich mit den Ereignissen des 7. Oktober auseinanderzusetzen. Ihre hedonistischen und friedvollen Ideale gegen das zu verteidigen, was geschah, als palästinensische Extremisten in Israel einfielen und allein beim Supernova-Musikfestival 378 Menschen töteten, 44 Festivalbesucher in den Gazastreifen verschleppten. Die letzten elf der noch lebenden Entführten kamen erst am 13. Oktober 2025 – nach zwei Jahren – frei.

„The Nova Music Festival Exhibition“ hat einen schweren Stand in einer Stadt wie Berlin. Doch sie wurde von Menschen wie Shimony gemacht, die sich gegen völkischen, patriarchalen, religiösen Hass wenden und weiterhin auf eine Politik der Freundlichkeit setzen. Wer sich darauf einlässt, wird die Ideale des Tribe of Supernova kennenlernen, aber auch die Aggression derjenigen, die ihn auslöschen wollten.

Shimony verlor am 7. Oktober viele ihrer Freunde, will an sie erinnern, ohne auf Hass mit Hass zu reagieren. Doch wie will man jenen in Kultur und autoritärer Linken begegnen, die wie Judith Butler den totalitären Islamismus nur als eine Reaktion auf Verfehlungen des Westens und Israels betrachten?

Durch Selbstauflösung wohl kaum. Eher den angeblichen Neben- zum Hauptwiderspruch machen: Schaut auf den Tribe of Supernova, Menschenrechte gelten universell. Kein Bündnis mit deren Feinden.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Antisemitismus #Nahost-Konflikt #Israel #Islamismus #Berlin #Popkultur #Underground #Die Linke #Ausstellung #Demokratie
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein weißes T-Shirt, auf dem das Wort Falafel in arabischer, lateinischer und hebräischer Schrift steht
Café schmeißt Israeli und Partnerin raus Lehrstück über linken Antisemitismus
Kommentar von Jean-Philipp Baeck

Zwei Personen werden aus der linken Berliner Kneipe „K-Fetisch“ geworfen. Auf ihrem T-Shirt stand das Wort „Falafel“ – unter anderem in hebräischer Schrift.

Menschen in einer Ausstellung
Ausstellung über Massaker vom 7. Oktober Gebündelte Verzweiflung

Zwischen Empathie, Zeugnis und Spektakel: Eine Ausstellung im Berliner Flughafen Tempelhof gedenkt der Toten und Überlebenden des Nova Festivals.

Von Hilka Dirks
ein großer Baum, links davon sitzt ein kleiner Junge, rechts davon ein älterer Mann
Einwanderung und Extremismus Offenheit, aber nicht für Intolerante

Die Linke muss lernen, die demokratische Verfassung gegen einen auch zugewanderten Extremismus zu verteidigen, speziell wenn es um Antisemitismus geht.

Von Andreas Fanizadeh
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Bildungsbohème in der Linkspartei Linke Folklore
2
Kontroverse um Ehrung für Imam Ein Brückenbauer unter Druck
3
Fast vier Jahre Krieg in der Ukraine Wenigstens Waffenstillstand
4
Aufrüstung als Sackgasse Militärische Zeitenwende
5
Proteste gegen Hype-Kaffee „LAP will das Red Bull des Kaffeesektors werden“
6
Kabinett billigt höheren Mindestlohn 15 Euro wären dann doch zu viel