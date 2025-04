M an wähnt sich in einer verkehrten Welt ob dieser Diskussion über Terminschwänzer in Arztpraxen, also Patient:innen, die zu einem Termin ohne Absage nicht erscheinen. Bis zu 20 Euro Strafgebühr sollten diese Pa­ti­en­t:in­nen zahlen, fordert Kassenärztechef Andreas Gassen. Der Kinderärzteverband will sogar ein Ausfallhonorar von bis zu 100 Euro. Ist das wirklich so ein großes Problem mit den No-show-Patienten?

Die Realität sieht zuweilen anders aus: Man sitzt an einem hart erkämpften Arzttermin in einer übervollen Praxis, wartet eine Stunde auf den Arztkontakt und kann keine zeitliche Lücke ausmachen, die von irgendwelchen Terminschwänzern im Praxisalltag hinterlassen wurde. Oder Ärz­t:in­nen ein sinnloses Däumchendrehen oder gar einen Verdienstausfall beschert.

Stattdessen schaffen es nur ganz Robuste, überhaupt einen Facharzttermin zu bekommen. Man fängt an, Anrufbeantworter in den Praxen zu hassen, die auf die „ganz einfache“ Möglichkeit der Onlinebuchung verweisen. Das waren noch Zeiten, mit telefonkundigen Praxishilfen aus Fleisch und Blut, seufz. Outet man sich bei der Onlinebuchung als „gesetzlich versichert“ oder gar „Neupatient“, ploppt ein Terminvorschlag erst in der nächsten Jahreszeit auf.

Gehfähige Pa­ti­en­t:in­nen schauen daher heute wieder ganz analog bei einer Praxis vorbei und fragen vor Ort nach einem Termin. Womöglich wird man von der Praxishilfe auf eine Warteliste gesetzt – falls jemand storniert. Dann kommt irgendwann der Anruf aus der Praxis, ob man nicht am nächsten Tag um zwei Uhr mittags vorbeikommen könne, ein Patient habe abgesagt … Hm, eigentlich ein Arbeitstag. Doch Arztbedürftige müssen flexibel sein.

Nach dem Willen der künftigen Regierungskoalition soll die Terminvergabe beim Facharzt künftig nur noch über Hausärzte und deren Überweisung laufen. Gibt ja Hausärzte mit offener Sprechstunde. Mit einem faltbaren Dreibeinhocker lässt es sich in der Warteschlange vor der Praxis prima aushalten, morgens früh um acht.