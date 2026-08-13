piwik no script img

Die WahrheitAbschiedsbriefe

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über verflossene Beziehungen erfreuen.

Postkarte mit zwei leeren Stühlen

Foto: Carmen Kirchhain

Von

Rudolf Anton Fichtl

Zu guter Letzt, so dacht ich mir,

sag ich dir’s möglichst milde:

Nicht eins der Kinder ist von dir.

Nimm’s nicht so schwer. Tschüss, Hilde

Dein Mundgeruch: spektakulär.

Noch krasser: deine Winde.

Ich hab gekämpft, ich kann nicht mehr.

So leid's mir tut, Sieglinde

Wie sehr hab ich davon geträumt:

Von Strand und Whiskey-Cola.

Ich hab dein Konto abgeräumt.

Aus Rio grüßt Carola

Ich hab gekocht, gesaugt, gewischt,

von dir kam nie ein Danke.

Ich hab Arsen ins Bier gemischt.

Have good vibrations! Anke

Die Wahrheit auf taz.de

Die Wahrheit

ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.


Die Wahrheit

hat den einzigartigen täglichen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.


Die Wahrheit

hat drei Grundsätze:

Warum sachlich, wenn es persönlich geht.

Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.

Warum beweisen, wenn man behaupten kann.

Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.



Der drohende Erfolg der AfD bei den kommenden Landtagswahlen zeigt, wie stark rechtsextreme Kräfte inzwischen geworden sind. Gerade jetzt braucht es Zusammenhalt und Solidarität. Auch und vor allem mit den Menschen, die sich vor Ort für eine starke Zivilgesellschaft einsetzen. Die taz kooperiert deshalb mit "Alles beginnt im Zentrum". Die Kampagne unterstützt bundesweit linke, selbstverwaltete Orte und baut einen solidarischen Fonds für deren Schutz und Erhalt auf. Eine offene Gesellschaft braucht guten, frei zugänglichen Journalismus – und zivilgesellschaftliches Engagement. Finden Sie auch? Dann machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Aktion. Jetzt unterstützen

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema

2 Kommentare

 / 
  • Nicki Müller

    Tschüss

    Zur silbernen Hochzeit schenk ich dir auf einem Schiff ‘ne Reise.



    In die Antarktis soll es geh‘n, egal wie hoch die Preise.



    Zur gold‘nen Hochzeit schenk ich dir nun zu deinem Glück



    eine Fahrt auf einem Schiff nun zu mir zurück 🙂



    -



    Blumenhochzeit: Sie ist verwelkt und er ist verduftet!

  •
    Martin Rees

    MAN SAGT ADÉ ZUSAMMENLEBEN:



    DEM PARTNER SCHNELL DEN LAUFPASS GEBEN



    /



    Der Anton hat so sein Problem,



    Oft da capo al fine,



    Er ist aber auch sehr bequem,



    Sagte selbst Sue Sabine.



    /



    Er könnte sich etwas mehr pflegen,



    Ein Duft stünde ihm gut,



    Ein wenig davon dann auflegen,



    Beteuert heut' Hiltrud.



    /



    Im Haushalt mal etwas anfassen,



    Die Wasch- und Spülmaschine,



    Und das nicht andern überlassen,



    Flüstert mir Florentine.



    /



    Poet Anton? "toller Hecht"!



    Die Bezeichnung, die nette,



    Die brachte brandneu flugs in echt:



    Herzdame Henriette.



    /



    keinverlag.de/152007.text



    /



    August 2026, MR

meistkommentiert