Wie geht es Sahra Wagenknecht nach dem Abschied aus der ersten Reihe der Politik? Im großen Gespräch in der taz am wochenende vom 18./19. Januar redet sie über neue Freiheiten, Marx, Mobbing und Machtpolitiker-Skills. Außerdem: Eine Reportage aus Malta, wo der Mord an einer Journalistin zum Rücktritt des Regierungschefs führte. Und: Ist das perfekt gekochte Ei hart oder weich? Zwei proteinreiche Plädoyers. Ab Samstag am Kiosk, im eKiosk, im praktischen Wochenendabo und bei Facebook und Twitter.