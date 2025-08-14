Berlin taz | Die Eröffnung des israelischen Restaurants Gila & Nancy in Mitte wurde zum zweiten Mal verschoben. Das berichtet die israelische Zeitung Ha’aretz unter Verweis auf De­moor­ga­ni­sa­to­r:in­nen. Am Mittwoch hatten sich mehrere Dutzend Protestierende vor dem Laden des Unternehmers Shahar Segal versammelt, dem die Ak­ti­vis­t:in­nen seine kurzzeitige Sprecherrolle für die Gaza Humanitarian Foundation (GHF) vorwerfen, die in Gaza derzeit die Ausgabe von Lebensmitteln kontrolliert.

Aufgerufen hatten primär jüdisch-antizionistische Gruppen. Lautstark hämmerten die Teil­neh­me­r:in­nen auf leere Kochtöpfe, um auf Israels Aushungern des Gazastreifens aufmerksam zu machen. Auf Plakaten stand „Stop feeding Genocide“.

„Shahar Segal, wir haben kein Problem mit dir, weil du Jude bist. Auch nicht, weil du Israeli bist. Es geht um deine Rolle als Sprecher GHF“, sagte ein Redner, der nach eigenen Angaben in Israel aufgewachsen ist. Und weiter: „Es macht keinen Unterschied, wie der Hummus hier schmeckt, das Essen wird aus verhungernden Kindern in Gaza bestehen.“

Im Zuge der Nahrungsausgabe der GHF sind laut UN allein bis Ende Juli bereits fast 1.400 Pa­läs­ti­nen­se­r:in­nen getötet wurden, davon 850 an GHF-Ausgabestellen. Menschenrechtsorganisationen werfen Israel auch deshalb vor, humanitäre Hilfe als Kriegswaffe zu nutzen. Ha’aretz hatte von Schießbefehlen gegen hilfesuchende Menschen berichtet.

Kritik auch an Pinkwashing

Segal hat seine Arbeit für die GHF immer wieder verteidigt und in Zweifel gezogen, dass Israel für den Hunger in Gaza verantwortlich ist. Stattdessen suggerierte er, es könne sich auch um Hamas-Propaganda handeln. Im Januar 2024, vor seiner Tätigkeit für die GHF, beschrieb er seine Rolle in einem Interview als die eines „Propagandisten“ für die israelische Armee.

Der Protest richtete sich auch gegen das „Pinkwashing“, das das sich queerfreundlich positionierende Restaurant laut den Ak­ti­vis­t:in­nen betreibe. Tatsächlich ist der Name des Restaurants eine Anspielung auf die Trans­ak­ti­vis­t:in­nen Gila Goldstein und Nancy Nangeroni. Die Protestierenden kritisieren, dass die queere Bewegung so für eine israelische Imagekampagne instrumentalisiert werde. Bei der Kundgebung wurde eine Dragshow aufgeführt.

Bereits Mitte Juli hatte das Restaurant angekündigt, wegen der Proteste die Eröffnung vorerst zu verschieben. In einem Statement hatte sich das Restaurant auch für ein Ende des Krieges ausgesprochen. Zahlreiche Medien berichteten daraufhin, ein israelisches Restaurant habe wegen Protesten von „Israel-Hassern“ nicht eröffnen können. Bis Redaktionsschluss war das Restaurant nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.