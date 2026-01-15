piwik no script img

Pro WirtschaftswachstumDie Wirtschaft braucht mehr Steuern und höhere Löhne

Simon Poelchau

Kommentar von

Simon Poelchau

Das deutsche Geschäftsmodell ist am Ende. Dabei ist Wirtschaftswachstum wichtig. Es rettet nicht nur der Wohlstand, sondern auch die Demokratie.

Ein Windrad hinter Verladekränen im Hamburger Hafen
Die Wirtschaft muss brummen, sonst leidet die Gesellschaft: Frachtgutverladung im Hamburger Hafen Foto: Marcus Brandt/dpa

D as Mini-Wachstum von 0,2 Prozent, das das Statistische Bundesamt für 2025 bekanntgab, kann nicht darüber hinwegtäuschen: Das deutsche, auf die Exportindustrie ausgerichtete Geschäftsmodell ist am Ende. US-Präsident Donald Trumps Zölle und Chinas Konkurrenz führen dazu, dass der Außenhandel Deutschlands Wohlstand nicht mehr förderlich ist, sondern ihn gefährdet. Die Medizin, die die Wirtschaftslobby fordert, würde die Konjunktur allerdings nur noch mehr schwächen.

Pro & Contra Wirtschaftswachstum

Braucht Deutschland mehr Wirtschaftswachstum? Ja, sagt Simon Poelchau, weil es bei der Wirtschaft nicht nur um Wohlstand, sondern auch um die Demokratie geht. Nein, entgegnet Nick Reimer in seinem Contra, weil weiteres Wachstum aufgrund des Klimawandels nicht mehr akzeptabel ist.

Die großen Verbände fordern neben weniger Bürokratie und niedrigeren Energiekosten vor allem niedrigere Steuern und Arbeitskosten. Doch Deutschland war noch nie Niedriglohn- oder Niedrigsteuerland. Tatsächlich würden niedrigere Arbeitskosten und Steuersenkungen das Land keineswegs wettbewerbsfähiger machen.

Es sind gerade diese beiden Faktoren, aufgrund derer es im vergangenen Jahr überhaupt ein Wachstum gab: der private Konsum und die staatlichen Investitionen. Nötig sind dafür gute Löhne und für den Staat Steuereinnahmen.

Auch die Freude so mancher Wachstumskritiker*innen, für die das hiesige Industrieproletariat offenbar den Hauptfeind im Kampf gegen den Klimawandel darstellt, ist fehl am Platz. Die Menschen, die jetzt die Zeche zahlen, weil ihr Job auf der Kippe steht oder schon verloren ist, tragen keine Verantwortung dafür, dass die Industrie den Klimaschutz schleifen lässt und lieber auf Verbrenner statt Elektroautos setzt.

Solche Entscheidungen werden nicht am Fließband getroffen, sondern in den Chefetagen. Insofern profitiert nur einer von der Krise und der Verunsicherung der Menschen im Land: die AfD.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Soll also nicht nur der Wohlstand, sondern auch die Demokratie erhalten bleiben, muss die Wirtschaft vor sich selbst gerettet werden. Es braucht ein Wachstum, das aus dem Land selbst kommt und möglichst grün ist. Dafür sind höhere Löhne sowie höhere Steuern für Reiche und Unternehmen notwendig. Das zu erkämpfen wird in nächster Zeit die Hauptaufgaben der gesellschaftlichen Linken sein.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Simon Poelchau

Simon Poelchau

 Redakteur
ist für Ökonomie im taz-Ressort Wirtschaft und Umwelt zuständig.
Themen #Wirtschaftswachstum #Pro und Contra #Wirtschaftskrise #Linke Proteste #Berufsgewerkschaften #Wirtschaft & AfD
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Industrieanlage im Gegenlicht
Contra Wirtschaftswachstum Bessere Verteilung statt ressourcenfressenden Wachstums
Kommentar von Nick Reimer

Die deutsche Wirtschaft wächst nur minimal? Gut so. Denn Wachstum können wir uns nicht mehr leisten, es verbraucht Ressourcen, die wir nicht mehr haben.

Ein abgedecktes Auto steht in der Dunkelheit
Ex-Wirtschaftsweiser zur Konjunktur „Die viel kritisierte Bürokratie ist nicht schuld“

In der klassischen Industrie sind die Unternehmen gut aufgestellt, aber den Anschluss an die Zukunftsbranchen haben sie verpasst, sagt Ökonom Bofinger.

Interview von Simon Poelchau
Portrait von Martyna Linartas, die auf einem gelben Stuhl sitzt
Politologin über soziale Ungleichheit „Ich habe die Extreme kennengelernt“

Ungleiche Verteilung von Vermögen kennt Martyna Linartas aus ihrer Familie. Ein Gespräch über Erben und Gerechtigkeit, Wahnsinn, Neid und die AfD.

Interview von Stefan Reinecke und Anna Lehmann
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Abschaffung des Bürgergelds Noch mehr Härten, noch mehr Demütigungen
2
Abschaffung kleiner Bundesländer Liebenswerter Eigensinn
3
Todesstrafe in Israel Die den Tod feiern
4
Umweltschäden durch Überdüngung Dein Billigbrötchen killt Fische in der Ostsee
5
Weg zur Energiewende Batterien reichen nicht, wir brauchen Speichergase
6
Bundeswehr in Grönland 13 deutsche Soldaten eilen zur Hilfe