Seoul taz | Spekuliert wurde bereits seit längerem darüber, dass Nordkorea nach flächendeckenden Munitionslieferungen auch Truppen nach Russland schicken könnte. Nun hat der südkoreanische Nachrichtendienst erstmals massive Anschuldigungen erhoben: Nordkorea hätte demnach bereits 1.500 Soldaten nach Wladiwostok verschifft, insgesamt soll es sich um rund 12.000 Mann handeln – darunter auch die besten Spezialeinheiten von Machthaber Kim Jong Un.

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hat am Freitag eine Dringlichkeitssitzung einberufen, um die Sicherheitslage mit führenden Vertretern aus Militär-, Sicherheits- und Geheimdienstkreisen zu besprechen. In einer schriftlichen Stellungnahme aus dem Präsidentenamt heißt es, dass man davon ausgeht, Nordkoreas Zusammenarbeit würde über reine Waffenlieferungen hinausgehen und nun auch die Entsendung von Soldaten umfassen. Dies würde zudem eine „ernste Sicherheitsbedrohung nicht nur für unser Land, sondern auch für die internationale Gemeinschaft darstellen“, heißt es.

Was der südkoreanische Geheimdienst NIS am Freitag enthüllt hat, ist ebenso detailliert wie besorgniserregend: Demnach erhalten die nordkoreanischen Truppen nicht nur russische Uniformen, sondern wurden auch mit russischen Falschidentitäten ausgestattet, um ihre wahre Herkunft zu verschleiern. Zudem hat der NIS einige Satellitenfotos veröffentlicht, welche die Anschuldigungen untermauern sollen – bis Redaktionsschluss konnten diese jedoch nicht unabhängig überprüft werden.

Machthaber Kim Jong Un und der russische Präsident Wladimir Putin haben ihre militärische Zusammenarbeit in diesem Jahr rasant intensiviert. Erst im Juni unterzeichneten beide eine Vereinbarung, die de facto einer Allianz gleichkommt. Denn die allumfassende strategische Zusammenarbeit sieht auch einen gegenseitigen Beistand für den Fall eines Angriffs durch einen Drittstaat vor. Zudem hat Nordkorea in den letzten Monaten Millionen Artilleriegeschosse an Russland geliefert, ebenso Kurzstreckenraketen und wohl auch technische Ingenieure.

Wird Russland das nordkoreanische Atomprogramm unterstützen?

Neben den Sicherheitsgarantien, die Moskau liefert, hofft Pjöngjang nicht nur auf Auslandsdevisen aus Russland. Viele Beobachter gehen davon aus, dass Russland auch Militärtechnologie nach Nordkorea im Gegenzug für die entsandten Soldaten liefern könnte. Das schlimmstmögliche Szenario aus der Perspektive der internationalen Staatengemeinschaft wäre sicherlich, wenn Russland das nordkoreanische Atomprogramm unterstützen würde.

Bislang hielten die meisten Experten dies für unwahrscheinlich. Doch schienen viele Szenarien, die mittlerweile längst eingetreten sind, noch vor wenigen Monaten nahezu ausgeschlossen. Und je stärker Russland auf Unterstützung von außen angewiesen ist, desto niedriger dürfte die Hemmschwelle sein, auch Nukleartechnologie bereitzustellen. Dementsprechend gefährlich ist die aktuelle Dynamik zwischen Pjöngjang und Moskau.

Bereits die Entsendung von nordkoreanischen Soldaten stellt für Seoul eine rote Linie dar, die Präsident Yoon bereits mehrfach deklariert hat. Der jetzige Verstoß könnte dazu führen, dass Südkorea möglicherweise seinen Standpunkt ändert und die Ukraine fortan doch mit direkten Waffenlieferungen unterstützen wird.

Der Drahtseilakt Südkoreas

Bislang hat sich das Land am Han-Fluss aus taktischen Erwägungen bei der Unterstützung der Ukraine eher zurückgehalten: So trägt das Land zwar weitgehend die Sanktionspolitik mit, schickt jedoch keine direkten Waffen nach Kiew – sehr wohl jedoch an Polen und die baltischen Staaten.

In Südkorea ist man sich des Drahtseilakts bewusst, den der Ukraine-Krieg darstellt: Ein zu starkes Engagement könnte jederzeit zur Folge haben könnte, dass Russland seine Zusammenarbeit mit Nordkorea entgegen informeller Zusagen weiter expandiert. Doch wie es aussieht, ist jener Super-Gau nun bereits eingetreten.