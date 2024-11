Seoul taz | Josep Borrell hatte am Montag in Seoul zwar viele Termine, doch ließ sich die Botschaft des EU-Außenbeauftragten auf ein einziges Mantra herunterbrechen: Südkorea solle die Ukraine stärker unterstützen – erstmals auch mit Waffenlieferungen. Fast alle Aussagen des spanischen Politikers lassen sich als Appell verstehen: „Die Aggression Russlands gegen die Ukraine ist eine existenzielle Bedrohung. Die Republik Korea ist am besten in der Lage, dies zu verstehen“, schrieb Borrell etwa kurz vor seinem Treffen mit Außenminister Cho Tae Yul.

Die Zeitenwende hat auch das Land am Han-Fluss erreicht. Als Südkoreas Geheimdienst im Oktober meldete, dass Nordkorea bis zu 12.000 Soldaten nach Russland entsenden könnte, reagierte die internationale Staatengemeinschaft erst zögerlich.

Längst ist die Beweislage erdrückend: So geht etwa das US-Außenministerium davon aus, dass mindestens 8.000 Nordkoreaner die Region um Kursk erreicht haben. Laut ukrainischen Stellen sind einige bereits auf dem Schlachtfeld. In den Augen von Seoul hat das Kim-Regime damit eine „rote Linie“ überschritten.

Denn Südkorea geht davon aus, dass der Norden für seine Söldner nicht nur mit Geld, sondern auch mit russischer Militärtechnologie entlohnt wird. Zudem können Nordkoreas Soldaten und Waffensysteme Gefechtserfahrungen sammeln, die Pjöngjang auch gegen den Süden einsetzen könnte.

EU und Südkorea: Ähnliche Worte, unterschiedliche Praxis

„Die illegale militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland stellt eine erhebliche Bedrohung für unsere nationale Sicherheit dar. Wir werden alle möglichen Szenarien gründlich prüfen, um Gegenmaßnahmen vorzubereiten“, sagte Präsident Yoon Suk Yeol am Montag.

Zumindest rhetorisch scheint es so, als ob EU und Südkorea denselben Kurs verfolgen. Doch wer sich unter europäischen Diplomaten umhört, bekommt einen gewissen Frust darüber mit, warum Seoul die Ukraine nicht längst stärker unterstützt. So heißt es unter anderem, dass Südkoreas Regierung immer noch darauf spekulieren würde, dass man bei einem baldigen Frieden in der Ukraine wieder zum alten Geschäftemachen mit Russland zurückkehren werde und es sich deshalb mit Putin nicht zu sehr verscherzen dürfe.

Präsident Yoon positioniert sein Land erstmals offensiv als geopolitischer Player, der näher an die Nato heranrückt und die Kooperation mit anderen Demokratien forciert. Auch fordert er zu Recht ein, dass der Westen Südkoreas Sicherheitsinteressen angesichts der wachsenden Bedrohung aus Nordkorea nicht aus den Augen verliert.

Doch zugleich handelt Yoon zögerlich, wenn es um die Übernahme geopolitischer Verantwortung geht. So macht Südkoreas Rüstungsindustrie lukratische Waffengeschäfte mit Polen, doch weigert man sich, der Ukraine Waffen zu liefern.

Seoul will Lieferung „defensiver Waffen“ in Betracht ziehen

In den letzten Tagen hieß es in Seoul zwar, „alle Optionen“ seien auf dem Tisch. Doch ein Sicherheitsberater Yoons sagte unmissverständlich, es gebe keine unmittelbaren Pläne für die Lieferung „tödlicher Waffen“ an die Ukrai­ne. Man werde nur die Lieferung „defensiver Waffen“ in Betracht ziehen, ohne die Begriffe zu definieren.

Am Montag kehrten Vertreter des südkoreanischen Verteidigungsministeriums und Geheimdienstes aus Kiew zurück. Sie sollte unter anderem Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Ukraine ausloten. Dass Südkorea Beobachter nach Kyjiw schicken wird, um die nordkoreanischen Soldaten zu beobachten und in Fluchtfällen berät und schützt, gilt als gesichert.

Doch wird es weitere Militärhilfen zusichern? Bisher scheint Verteidigungsminister Kim Yong Hyun vor allem Zeit schinden zu wollten: Man werde in Zusammenarbeit mit der internationalen Staatengemeinschaft und basierend auf den Resultaten der südkoreanischen Delegation „notwendige Maßnahmen ergreifen“. Weitere Details nannte er nicht.