Liveticker zur Landtagswahl im Saarland : Zitterpartie für kleine Parteien

Die SPD liegt laut Umfragen vor der CDU. Grüne, FDP, Linke und AfD könnten an der Fünfprozenthürde scheitern. Die Wahlbeteiligung ist gering.

Kleine Parteien müssen zittern

Umfragen zufolge liegt die SPD weit vorn und könnte mit der Landwirtschaftsministerin Anke Rehlinger erstmalig eine SPD-Ministerpräsidentin stellen.

Aber wie sieht es mit den kleinen Parteien aus?

Für die Linkspartei, aktuell noch die größte Oppositionsfraktion an der Saar, sieht es mau aus. Nach internen Querelen und dem medienträchtigen Austritts von Oskar Lafontaine könnte die Partei die Fünfprozenthürde verpassen. Auch für die AfD dürfte es schwierig werden. Verpasst sie den Wiedereinzug, muss sie ohne Landesliste antreten, weil eine bereits eingereichte Liste kurz vor Fristende wieder zurückgezogen wurde. Die Grünen und die FDP waren zuletzt nicht im Landtag vertreten. Für beide Parteien könnte es ebenfalls knapp werden.

Insgesamt bewerben sich 17 Parteien und Wählergruppen um die 51 Sitze im Saarbrücker Parlament. Die Landtagswahl im Saarland gilt als erster Stimmungstest nach der Bundestagswahl. (taz)

Wahlbeteiligung geringer als 2017

Bei der Landtagswahl im Saarland am Sonntag ist die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen bis zum frühen Nachmittag etwas geringer ausgefallen als vor fünf Jahren. Bis 14 Uhr gaben etwa 28,5 Prozent der knapp 750.000 Wahlberechtigten ihre Stimme vor Ort ab, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Bei der Landtagswahl 2017 waren es zu diesem Zeitpunkt 32,6 Prozent. Allerdings wird aufgrund der Coronapandemie mit einem höheren Anteil der Briefwähler gerechnet, die noch nicht berücksichtigt sind. Die Wahllokale sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet.

Nach über 22 Jahren CDU-geführter Landesregierung steht das Land nach letzten Umfragen in der zurückliegenden Woche vor einem Machtwechsel. Seit 1999 stellt die CDU den Ministerpräsidenten, seit zehn Jahren regiert sie an der Saar in einer großen Koalition mit der SPD. Nun könnten die Sozialdemokraten erstmals seit 1994 stärkste politische Kraft werden und mit der bisherigen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger die erste SPD-Ministerpräsidentin an der Saar stellen. (rtr)

Rehlinger und Hans haben gewählt

Die Spitzenkandidaten von SPD und CDU im Saarland, Anke Rehlinger und Tobias Hans, haben am Sonntagvormittag ihre Stimme abgegeben. Rehlinger wählte in der Stadt Wadern, Hans in Neunkirchen. Im Saarland sind am Sonntag rund 800.000 Menschen dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben.

Umfragen sagen einen deutlichen Wahlsieg der SPD von Landeswirtschaftsministerin Rehlinger voraus. Die CDU von Ministerpräsident Hans steht vor der Abwahl. Alle anderen Parteien müssen um einen Einzug ins Landesparlament bangen.

Die Landtagswahl gilt als erster Stimmungstest nach der Bundestagswahl. Umfragen zufolge könnte danach die regierende große Koalition fortgesetzt werden, allerdings unter Führung der SPD. Rechnerisch kommen auch ein Ampelbündnis von SPD, FDP und Grünen, Rot-Grün oder Rot-Gelb in Frage. Je nach Abschneiden der kleinen Parteien könnte die SPD möglicherweise sogar allein regieren. (afp)

Wichtigstes Thema: Wirtschaft

Ungeachtet der globalen Situation – Krieg in der Ukraine, Hunger in Afrika, Coronapandemie – spielt im Saarland vor allem ein Thema eine Rolle: die regionale Wirtschaft. In Umfragen sehen sowohl Bür­ge­r:in­nen als auch Po­li­ti­ke­r:in­nen in der Sicherung von Arbeitsplätzen an der Saar eines der wichtigsten Themen. Die Arbeitsplatzufrage dürfte demzufolge mit wahlentscheidend sein. In keinem anderen Bundesland war die wirtschaftliche Lage zwischen 2010 und 2020 so desolat wie im Saarland. (taz)

Verschiedene Koalitionen sind möglich

Mit den ersten Hochrechnungen bei der Landtagswahl wird kurz nach der Schließung um 18 Uhr gerechnet. Das vorläufige amtliche Endergebnis soll dann noch am Abend feststehen. Das Saarland mit knapp einer Million Einwohnern ist das kleinste Flächenland unter den Bundesländern. Der Landtag mit 51 Abgeordneten ist der kleinste in Deutschland. Trotzdem gilt die Wahl auch als Stimmungstest für die Bundespolitik. In diesem Jahr finden noch Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen statt.

Die CDU stellt in Saarbrücken seit fast 23 Jahren die Regierungschefin oder den Regierungschef. Ministerpräsident Tobias Hans ist zum ersten Mal Spitzenkandidat seiner Partei. Der heute 44-Jährige hatte den Posten 2018 übernommen. CDU-Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer wechselte damals in die Bundespolitik. Für Rehlinger, 45, ist es der zweite Versuch, Regierungschefin zu werden. Die SPD stellte an der Saar zuletzt bis 1999 den Ministerpräsidenten.

Den Umfragen zufolge ist gut möglich, dass es künftig wieder eine große Koalition gibt – diesmal allerdings unter Führung der SPD. Hans hat offen gelassen, ob er auch als Vize unter Rehlinger ins Kabinett gehen würde. Die künftige Konstellation hängt auch davon ab, wer es von den anderen Parteien in den Landtag schafft. Bislang sitzen dort noch die Linke und die AfD. Den Umfragen zufolge ist aber nicht sicher, dass sie es wieder über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Gleiches gilt für die Grünen und die FDP.

Das ZDF-Politbarometer sah die SPD diese Woche bei 41 Prozent (Wahl 2017: 29,6 Prozent) weit vor der CDU mit nur noch 28 Prozent (40,7 Prozent). Für Linke ergaben sich nur noch vier Prozent (12,8), für die AfD 6,5 Prozent (6,2), für die Grünen 5,5 Prozent (4,0) und für die FDP genau fünf Prozent (3,3).

Damit wäre eine Koalition unter Führung der SPD sowohl mit CDU als auch Grünen mehrheitsfähig. Reichen könnte es auch für eine sozialliberale Regierung oder eine Ampel-Koalition wie in Berlin, wenn es die FDP in den Landtag schafft. Andererseits wäre selbst eine absolute Mehrheit für die SPD nicht ausgeschlossen, sollten mehrere kleinere Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. (dpa)