Landtagswahl im Saarland : Die Kleinen bleiben klein

Für die Grünen wird es ganz eng. Die AfD bleibt knapp drin. Für die FDP sieht es schlecht aus. Für die Linkspartei ist die Wahl ein Desaster.

BERLIN taz | Im Saarland sind die Volksparteien noch Volksparteien: Über 70 Prozent der Stimmen entfielen auf CDU und SPD – so viel wie bei keiner Bundes- oder Landtagswahl der letzten Jahre. Die Linke fliegt dagegen aus dem Landtag, FDP und Grüne müssen noch zittern, die AfD ist wohl nur knapp drin. Die Schwäche der kleineren Parteien hat im Saarland Tradition, sie haben in den letzten Monaten aber auch Wäh­le­r*in­nen durch interne Konflikte vergrault.

Die Grünen, im letzten Landtag nicht vertreten, hatten sich vor der Bundestagswahl zerlegt. Lange war der Landesverband von Hubert Ulrich dominiert worden, einem Meister der Intrigen. Mit ihm als Spitzenkandidaten waren die Grünen 2017 aus dem Landtag geflogen, trotzdem wollte er 2021 die Landesliste zur Bundestagswahl anführen. Der Comeback-Versuch endete im Desaster: Nach Satzungsstreitigkeiten stand der Landesverband ohne rechtsgültige Liste da.

Den Neustart versuchte die Partei jetzt ohne Ulrich, dafür mit der 31-jährigen Lisa Becker als Spitzenkandidatin. An Vertrauen in die Grünen fehlt es aber weiterhin: Laut Infratest Dimap glauben zwei Drittel der Wähler, die Grünen seien noch zu zerstritten, „um ernsthaft Politik mitgestalten zu können“. In Hochrechnungen lag die Partei am Sonntagabend genau bei 5,0 Prozent der Stimmen. Für eine Partei, die im Bund perspektivisch noch immer das Kanzleramt anstrebt, ist das wenig. Für eine Partei, die im Saarland noch nie mehr als 6 Prozent holte, wäre andererseits ein knapper Einzug gerade noch okay. Nach der ersten Prognose hatte Parteichef Omid Nouripour im ZDF sogar noch vom möglicherweise „besten Ergebnis, das wir dort jemals hatten“ geschwärmt.

So oder so: Die Grünen liegen deutlich vor der Linken, die mit unter 3 Prozent aus dem Landtag fliegt. Einst holte die Partei im Saarland über 20 Prozent. Ex-Ministerpräsident Oskar Lafontaine führte sie 2009 mit diesem Traumergebnis ins Parlament. Maßgeblich mitverantwortlich ist er nun auch für das Aus: Zehn Tage vor der Wahl gab er seinen Austritt aus der Linkspartei bekannt – der Endpunkt eines langen, äußerst erbittert geführten machtpolitischen Grabenkampfs Lafontaines mit dem Landeschef Thomas Lutze. Im Landtag saß die Partei bisher mit zwei Fraktionen, jetzt mit keiner mehr.

„Es ist, wie es ist: Man wählt keine zerstrittenen Parteien“, sagte Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow am Sonntagabend. Die Krise und die Konflikte in der Bundespartei dürften sich nach dem Ergebnis im Saarland weiter verschärfen. Auf Twitter starteten bereits die Schuldzuweisungen. „Jene, die Oskar aus der Partei vertrieben haben, sich selbst aber für so wichtig halten, inhaltlich und persönlich, merkt ihr jetzt was?“, schrieb dort beispielsweise der Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst.

Auch in der AfD gab es vor der Wahl, na klar, erbitterte Machtkämpfe. Die Querelen im Landesverband führten zu Parteiausschlussverfahren und zur Einsetzung eines Notvorstands. Dazu kam die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, dem Verfassungsschutz die Beobachtung der AfD zu erlauben. Zu Beginn des Wahlkampfs lag die Partei in Umfragen noch zwischen 8 und 9 Prozent, in den Hochrechnungen liegt sie jetzt nur noch knapp über 5 Prozent. Immerhin: Im Landtag ist sie wohl wieder vertreten. Negativschlagzeilen schrecken das Stammklientel der AfD wie gewohnt nicht ab.

Geradezu diszipliniert wirkte im Vergleich zu den anderen Parteien der Wahlkampf der FDP. Die Liberalen waren aber aus einer undankbaren Position angetreten: Zehn Jahre lang waren sie zuletzt nicht im Landtag vertreten. 2012, nachdem die Union die bis dahin regierende Jamaika-Koalition platzen ließ, flog die FDP aus dem Parlament. Anlass waren damals Personalquerelen bei den Liberalen.

Langsam haben sie sich jetzt wieder vorangekämpft. Ob es aber für den Wiedereinzug in den Landtag reicht? Ab 18 Uhr lagen die Liberalen in den Hochrechnungen zunächst durchgängig knapp unter den fünf Prozent. Nach zehn Jahren außerparlamentarischer Opposition habe man es eben schwer, sagte Spitzenkandidatin Angelika Hießerich-Peter.