Landtagswahl im Saarland : Hans oder Rehlinger

Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt. Bleibt der CDU-Ministerpräsident? Oder gewinnt die SPD? Alle Wahlergebnisse in Grafiken.

BERLIN taz | Ein halbes Jahr nach dem SPD-Sieg bei der Bundestagswahl wird am 27.März erstmals wieder ein Landtag neu gewählt. Mehr als 750 000 Wahlberechtigte entscheiden darüber, ob es nach mehr als zwei Jahrzehnten einen Machtwechsel gibt. In den Umfragen lag die CDU mit Ministerpräsident Tobias Hans zuletzt deutlich hinter der SPD, bislang der kleinere Partner in einer großen Koalition. Die bisherige Vize-Regierungschefin, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, hat damit gute Chancen, an der Saar erste sozialdemokratische Ministerpräsidentin zu werden.

In den folgenden Grafiken sind bis Sonntag 18 Uhr Umfragewerte genannt. Am Wahlabend ab 18 Uhr werden erst Prognosen, dann Hochrechnungen nach dem jeweils aktuellen Stand zugrunde gelegt bis das vorläufige amtliche Endergebnis vorliegt.

Wie viele Prozente der Stimmen können die einzelnen Parteien gewinnen:

Wie viel Prozente haben die jeweiligen Parteien gegenüber der letzten Wahl im 2017 gewonnen oder verloren:

Wie werden die Sitze im Landesparlament in Saarbrücken verteilt sein:

Welche Koalitionen sind bei dieser Sitzverteilung rechnerisch möglich:

Von welchen Konkurrentinnen haben die Parteien Wählerstimmen hinzugewonnen, an welche haben sie Stimmen verloren:

Wie wurde in den drei Wahlkreisen des Saarlandes gewählt:

