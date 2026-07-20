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Katherina Reiches Energiegesetze Gefährlicher Paradigmenwechsel

Anja Krüger

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Anja Krüger

Wirtschaftsministerin Reiche nimmt den Betreibern von Erneuerbaren-Anlagen die finanzielle Sicherheit. Das bremst die Energiewende aus.

Solaranlagen auf einem Hausdach
Einnahmen und Kosten für eine Solaranlage könnten in Zukunft unberechenbar werden – dank Reiche

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

K atherina Reiche hat endlich die lang erwarteten Gesetzentwürfe für die Neuaufstellung der Erneuerbaren-Branche vorgelegt. Die Christdemokratin hat sich mächtig Zeit gelassen. Schließlich muss bis Ende des Jahres das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz einschließlich EU-Zustimmung unter Dach und Fach sein, damit der Ausbau von Wind- und Solaranlagen nicht abrupt stoppt. Verbänden und der Branche lässt die Ministerin dagegen wenig Zeit. Die müssen nun innerhalb von nur drei Tagen zu den komplizierten Gesetzeswerken mit vielen Tücken im Detail Stellung nehmen. Und das Parlament soll dann auch zügig entscheiden, mahnte das Wirtschaftsministerium bereits.

Es ist fahrlässig, den Fachleuten so wenig Zeit für eine Bewertung zu geben. Gegenüber den geleakten Entwürfen der Energiegesetze hat das Ministerium einige Punkte abgemildert, so wird es eine Übergangszeit für die Förderung kleiner Solaranlagen geben. Aber: Es bleibt bei einem gefährlichen Paradigmenwechsel.

Reiche nimmt großen wie kleinen Be­trei­be­r:in­nen von Wind- und Solaranlagen die finanzielle Sicherheit. Heute gelten die Finanzierungsbedingungen für Erneuerbare im internationalen Vergleich als vorbildlich. Schon im kommenden Jahr könnte Deutschland ein abschreckendes Beispiel für ein hartes Ausbremsen der Energiewende sein.

Denn Banken werden bei der Finanzierung von großen Anlagen in Gebieten mit schwachen Stromnetzen weitaus vorsichtiger sein als bisher, weil die sicheren Einnahmen deutlich niedriger sein werden. Das erhöht die Kapitalkosten, falls es überhaupt Kredite gibt.

Haus­be­sit­ze­r:in­nen werden sich von der Vorgabe, den von der Solaranlage in Netz eingespeisten Strom selbst vermarkten zu müssen, überfordert fühlen. Selbst wenn sie einen Dienstleister dafür finden, können sie ihre Einnahmen aus dem eingespeisten Strom nicht kalkulieren. Das wird viele abschrecken, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Dabei ist die dezentrale Energieerzeugung die resilienteste und für Verbrauchende günstig – nur für die großen Energiekonzerne nicht. Die können sich über Reiches Entwürfe freuen.

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Anja Krüger

Anja Krüger Parlamentskorrespondentin

Schwerpunkte Wirtschaft- und Energiepolitik

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7 Kommentare

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  • C

    Zitat aus dem parallel erschienen Artikel (taz 20.7.2026 7:09 Uhr):



    Die Energiewende sei in Deutschland erfolgreich, weil Millionen Menschen daran mitwirken. Das sei möglich, weil mit dem EEG ein unkomplizierter Weg der Teilhabe geschaffen worden sei. „Das soll jetzt komplizierter werden“, .... „Davon profitieren nicht die Bürgerinnen und Bürger, sondern die Konzerne.“



    Das ist noch längst nicht die ganze traurige Wahrheit. Nicht "die Konzerne" profitieren. Zugunsten der Gewinne der Energiekonzerne wird hier die gesamte deutsche Wirtschaft aufs Spiel gesetzt. Der in den letzten Jahren entstandene technologische Aufholbedarf wird vermutlich gar nicht mehr zu bewältigen sein, alle wichtigen Industriezweige werden aus Deutschland abwandern, der Arbeitsmarkt in Deutschland könnte zusammenbrechen, das BSP so weit einbrechen, dass die Sozialsysteme im Wesentlichen aufgegeben werden müssen. Den Rest malt man sich nur ungern aus. Das darf eine demokratisch gewählte Regierung nicht zulassen, das ließe vermuten, das wäre das Ziel ihrer Politik. Im Ergebnis werden besagte Millionen Menschen sehr lange damit zu tun haben, das alles wieder aufzuräumen.

  • N

    Dazu muss auch gesagt werden, dass der Zubau von PV Anlagen auf ein Netz trifft das genau zur Mittagszeit oft ein Überangebot an PV Strom hat. Das ist nicht vom Himmel gefallen und ließe sich steuern (Speicher, andere Ausrichtungen der PV-Anlagen in Ost oder Westausrichtung)



    Ausgehend vom Ist-Zustand , ist eine fixe Vergütung für neu zugebauten PV Strom tatsächlich nicht optimal. Dass es Speicher braucht, ist klar, aber ohne diese Speicher kann der Ausbau nicht so weitergehen. Nur ist dies von Reiche nicht zu erwarten.



    Dass was Reiche macht ist die Kleinanlagenbetreiber zu Zwischenhändlern zu zwingen, die natürlich auch verdienen wollen und analog wie in der Versicherungsbranche werden sie es sein, die künftig die Gewinne machen. Für die Anlagenbetreiber wird es volatiler.



    Reiche bremst nicht nur die Erneuerbaren aus sondern leitet auch noch die Gewinne von den Betreibern zur Finanzdienstleistern um.



    Das ist doppelter Lobbyismus.

  • OM

    Klar, dass die Subventionslobby dagegen ist, aber wird es nicht Zeit, dass die Branche nach so vielen Jahren selbst in die Lage versetzt wird, ein bisschen Markt und Risiko zu ertragen, so wie jeder kleine Handwerker in Schland auch? Ist es wirklich "international vorbildlich", wenn die finanzierenden Großinvestor:en und die tendenziell reichen (aus linker Sicht) Eigenheimbesitzer:innen komplette Kalkulationssicherheit (=Lizenz zum Gelddrucken) über 20 Jahre haben?

    • N

      @Otto Mohl:

      Die Frage ist, worum geht es vorrangig. Steht die Planbarkeit und der koordinierte Ausbau der Stromversorgung im Vordergrund oder darum den Ist-Zustand in den Markt zu überführen, wo es keinen Anreiz gibt einen koordiniertes Ziel zu erreichen? Der Markt optimiert den finanziellen Out-put im jetzzigen Zustand, durch ein paar grobe Stellschrauben ließe sich auch etwas verändern, aber nie das notwendige um die Energiewende zu vollenden. Genau dieses Ergebnis sehen wir gerade, keine Speicher, kein Netzausbau etc.



      Den Markt "zuzulassen" bedeutet, es werden Dienstleister dazwischen geschaltet, mit eigener Interessenlage, auf Grund ihrer Größe nimmt die Verhandlungsmacht der Erzeuger ab. Folge: nur noch große Akteure können überhaupt zubauen.



      Das kann man machen, wenn die Energeiwende da ist wo sie sein soll, aber den Umbau damit zu forcieren ist nicht möglich, das ist eine Nebelkerze, die verschleiert, dass es um Lobbyinteressen der Dienstleister aus der Finanzbranche geht und der Anti-Erneuerbaren Ecke, die das ganze sowieso ausbremsen will.

  • N

    "Haus­be­sit­ze­r:in­nen werden sich von der Vorgabe, den von der Solaranlage in Netz eingespeisten Strom selbst vermarkten zu müssen, überfordert fühlen." Die Ersparnis liegt im Eigenverbrauch, nicht im Verkauf der Überschüsse gegen Mittag, die häufig nur eine Belastung für das Netz und den Steuerzahler sind. Beispiel: 10KWp Solarpanel, 10KWh Akku, 4000KWh Stromverbrauch. Eigenverbrauchquote 80%. Macht etwas 1000€ pro Jahr Stromkostenersparnis plus etwa 70€ für den Export zu 8Cent/KWh. Die 70€ sind wohl eher nicht entscheidend.

  • P

    Aber genau diese finanzielle Sicherheit für Betreiber von Erneuerbare-Anlagen macht den Strom für die Allgemeinheit so teuer: Die garantierte Einspeisevergütung (unabhängig ob der Strom gerade gebraucht wird, oder vielleicht mit Verlust an ausländische Abnehmer verkauft werden muß), die Subventionen (z.B. auch gezielt für Windenergie in den Schwachwindregionen Süddeutschlands), die Kosten für den erforderlichen Netzausbau, etc. Hier wird von unten nach oben umverteilt, vom Stromkunden und Steuerzahler zu den Investoren und Betreibern der Erneuerbare-Anlagen.

    • N

      @Pfennig:

      nein, teuer macht es der fehlende Netzausbau. Weil der Überschuss im Norden nicht zum Defizit im Süden gelangt, der Preis, nämlich der niedrige aber für ganz Dtl gilt.



      Der Strom an der Börse ist billig, im Süden aber dennoch nicht vorhanden, ergo wird zusätzlich im Ausland, z.B. Österreich der Strom für Süddeutschland dazugekauft. Der Abnehmer in Bayern zahlt aber dennoch den billigen Preis, als käme der Strom aus dem Norden. Die kosten für den Zukauf werden aber auf alle umgelegt.



      Und das ist nur ein Aspekt.

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