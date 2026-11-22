E s ist der Satz, der nicht weniger als mein ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. „Meine Pronomen sind manchmal sie, manchmal er … keine Ahnung“, sagt Ute im Sommer 2023. Sie gibt einen Massageworkshop auf einem Festival und brennt sich mit ihrer/seiner beinahe amüsierten Art, die eigenen Pronomen zu erklären, für immer in mein Gehirn. Als ich später all meinen Mut zusammennehme und Ute darauf anspreche, erklärt Ute mir, ihr/sein Geschlecht springe eben ab und zu hin und her und daran passt sie/er dann das Pronomen und auch die äußere Erscheinung an. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass das geht.

Dass ich meine eigene Genderfluidität erst mit Mitte zwanzig erkenne, liegt unter anderem daran, dass ich nie vollumfänglich und auf jeder Ebene das Gender abgelehnt habe, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde. Sondern mich phasenweise durchaus wohl und richtig in meinem Körper gefühlt habe. Nur eben nicht immer.

Jetzt lerne ich: Es gibt einen Begriff dafür, das Gefühl zu haben, dass mein Geschlecht nicht nur eine Farbe zeigt, sondern wie eine Ampel laufend von einem zum anderen Signal springt. Ich lerne, ich bin als genderfluide Person Teil des Schirmbegriffs Trans* Inter* Nicht binär (TIN*). Damit habe ich endlich eine Erklärung und eine Zugehörigkeit für das, was mir in etwa so lange Kopfzerbrechen bereitet, wie ich mich selbst kenne. Ich lerne, dass es eine Chance gibt, als das zu leben, was ich bin.

Wirklich herauszufinden, was und wer ich bin, ist allerdings keine plötzliche Erkenntnis wie die einer/eines Kommissarin:s, die/der erfolgreich einen Fall löst und dann Feierabend machen kann. Nach dem Festival stehe ich vielmehr einem Eisberg gegenüber, von dem ich zu dem Zeitpunkt nur die Spitze sehen kann.

Von wegen neue Freiheit

Let me be clear: Zu meinem Selbst zu finden, war ein Prozess, der mir Selbstbewusstsein, Zuversicht und Stärke zurückgegeben hat. Ich will nie wieder zurück zu Zeiten, in denen ich mich selbst verleugnet habe. Aber: Der Prozess eines Coming-outs und einer queeren Selbstfindung wird oft von grundsätzlich wohlwollenden cis Menschen geradezu über die Maßen romantisiert.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Meine neue Freiheit fühlt sich sehr schnell gar nicht mehr so frei an. Viele der Fragen, die mit der Selbstfindung einhergehen, habe ich bis heute: Was darf ich denn jetzt eigentlich noch? Darf ich aussehen wie eine Frau, wenn ich gleichzeitig von Menschen verlange, mich nicht so zu nennen? Das ist immerhin, seit ich erwachsen bin, das Geschlecht, das mir beinahe ausnahmslos von außen zugeschrieben wird.

Aber wer legt eigentlich fest, wie Genderfluidität auszusehen hat? Und wie kann ich verhindern, dass ich misgendered werde? Gibt es typische Attribute, die einen für andere Menschen zuordenbar machen? Muss ich jetzt laufend je­de:n verbessern, die/der mich falsch anspricht oder misgendered, selbst wenn ich mich gerade mal nicht lang erklären möchte oder mich nicht sicher fühle? Verrate ich mich selbst und vielleicht sogar meine neue Community, wenn ich es nicht tue? Mache ich mich als deutlich trans* gelesene, androgyne Person verwundbar in einer nach rechts gerückten Welt, in der Angriffe auf queeres Sein schneller zunehmen als wir gucken können?

Aber es ist nicht nur die omnipräsent gewordene Bedrohung unserer Community, die mich regelmäßig um den Verstand bringt. Mein Leben wird auch dadurch manchmal brutal kompliziert, dass sich meine Genderidentität und mein damit verbundenes Körpergefühl ändern, ohne dass ich mich daran anpassen kann. Manchmal fühle ich mich in dem Kleid, das ich morgens angezogen habe, schon nach wenigen Stunden sehr unwohl und muss mich umziehen.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An alle, die sich fragen, wie man nicht einmal ein paar Stunden aushalten kann, nur weil man sein Outfit nicht mag: Das, was ich da erlebt habe, ist Genderdysphorie – Unbehagen darüber, dass das von außen zugewiesene Gender und das selbst empfundene nicht übereinstimmen.

 Darf ich aussehen wie eine Frau, wenn ich gleichzeitig von Menschen verlange, mich nicht so zu nennen?

Genderdysphorie ist nicht nur ein wenig Unwohlsein, sondern kann erheblichen Leidensdruck, andauernden Stress und eine sehr starke psychische Belastung bedeuten. Wenn das passiert, wird mir heiß, meine Haut juckt und ich würd’ sie mir gern in Streifen vom Körper reißen. Wenn Genderdysphorie über einen längeren Zeitraum besteht, kann sie schwerwiegende psychische Erkrankungen wie Angststörungen und Depressionen begünstigen.

Jetzt weiß ich: Das Gefühl, was ich schon immer gefühlt habe, als ich eine Frau genannt wurde, war ein diffuses Auseinanderdriften meines Selbstbildes und des offensichtlichen Bildes, das mein Gegenüber von mir hat. Damit einher gehen Ohnmachtsgefühl und Scham. Ich fühle mich in meinem Körper falsch. Das verstärkt sich, wenn man nicht weiß, was man denn stattdessen ist, weil man sich in der Genderbinarität gefangen sieht – auch weil man diese für normal hält und man nie etwas anderes kannte.

Dass meine Identität nicht in das Schema passte, das ich für normal hielt, war für mich nur schwer auszuhalten. Dass sie, wenn ich mich nun jemandem gegenüber oute, weiterhin laufend Verwirrung auslöst, ist ebenfalls anstrengend. Es ist, als würden Menschen (oft völlig Fremde übrigens) sagen: „Du passt nicht in meine Schublade, how dare you? Erklär mir sofort umfassend, warum!“

Ein absolutes Tabuthema

Aber erst, wenn wir trans* Menschen in ihrer Selbstfindung endlich nicht mehr mit den als Normen empfundenen Erwartungen an sie belasten, können wir ehrliche, vielleicht überlebenswichtige Gespräche über Genderqueerness führen. Dazu gehört für mich auch der Aspekt, was ich äußerlich an mir ändern würde, wenn ich es könnte. Ein absolutes Tabuthema in progressiven Kreisen. Lieb dich gefälligst so, wie du bist, und wenn du das nicht tust, dann rede zumindest nicht darüber! Für mich und viele TIN* Menschen, die ich kenne, ist es allerdings ein elementarer Teil unserer Lebensrealität, den eigenen Körper zu sehen und ihn dringend ändern zu wollen.

Dass ich mir manchmal wünsche, mehr Muskeln oder keine Brüste zu haben, kommt zumindest von mir selbst und nicht von außen. Am Ende bleibt nämlich das Aussehen und das damit verbundene Wohlbefinden etwas super Individuelles.

Erst als ich verstanden habe, dass ich es niemandem schulde, sofort uneingeschränkte Euphorie zu empfinden, wenn ich in den Spiegel blicke, habe ich mich langsam etwas entspannt. Ich konnte damit anfangen, bezüglich meines Seins nicht noch mehr, sondern endlich weniger Stress zu empfinden. Erst seit ich offen konfrontiert habe, dass ich einige Dinge an mir gern ändern würde, empfinde ich vollkommene Akzeptanz. Ja, vielleicht sogar so was wie Freude.