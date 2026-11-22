S chon als es im späten Frühjahr 2020 in Frankfurt am Main und Stuttgart zu Ausschreitungen zwischen Jugendlichen und der Polizei kam, waren Politik und Medien – und wohl auch die Polizei – überrascht zu sehen, dass so viele der Jugendlichen dem Augenschein nach einen „Migrationshintergrund“ hatten.

Mit Blick auf das, was nach den Gen-Z-Demonstrationen in Frankfurt, Köln, Hamburg und Berlin passierte, wiederholt sich dieses Muster nahezu wortgleich: Die Tatsache, dass man den vorrangig männlichen Randalierern eine „migrantische“ Herkunft anzusehen scheint, wird besonders hervorgehoben. Sie werden als ganz offensichtlich „nicht gut integriert“ dargestellt. „Migrantische Milieus“ sind diskursiv zudem näher an Clankriminalität zu verorten als an so etwas wie gesellschaftlicher Normalität.

Auch die Stadtbild-Debatte, angestoßen von Friedrich Merz und kürzlich aktualisiert von seinem Parteikollegen, dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein, hat gezeigt, wie sehr die CDU mit der Vielfalt der deutschen Jugend fremdelt. Sie stellt den immer gleichen Kurzschluss her: dass die Sichtbarkeit von Migrantinnen und Migranten – und allen, die dafür gehalten werden – ein Indikator für das Maß an Kriminalität und weiteren unerwünschten Verhaltensweisen sei.

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Ist das rassistisch? Nun, zumindest verwendet es rein äußerliche Merkmale und fragt weder nach Geburtsort noch Staatsangehörigkeit, nicht nach Bildungsniveau, Beruf oder Wohnort, Kriterien also, mit denen das Deutschsein und der soziale Status oder die tatsächliche gesellschaftliche Teilhabe festgestellt werden könnten. Es offenbart aber vor allem eine bemerkenswerte Ahnungslosigkeit im Hinblick auf die tatsächlichen demografischen Verhältnisse in deutschen Städten.

Minderheiten werden zu Mehrheiten

Die Diversität einer lokalen Bevölkerung ist statistisch kaum zu erfassen, weil nur wenige Kriterien wie Geburtsort und Staatsangehörigkeit in den Meldeämtern erhoben werden. Kategorien wie „Migrationshintergrund“ oder „Einwanderungsgeschichte“ sind also sehr grob und erfassen nur einen unter vielen Aspekten.

Außerdem geben die statistischen Kriterien natürlich nicht das wieder, was Politiker mit „migrantischen Milieus“ oder dem „Stadtbild“ meinen, schließlich haben auch Menschen mit Schweizer oder schwedischem Hintergrund bei festem Wohnsitz in Deutschland statistisch einen Migrationshintergrund, dürften aber nicht einmal die Remigrationsfantasien der Rechten befeuern. Mit diesen Einschränkungen im Hinterkopf zeigen die Datenerhebungen wie Zensus und Mikrozensus über die Zeit folgende eindeutige Trends:

Jens Schneider forscht am IMIS der Uni Osnabrück zu Identitäten, superdiversen Städten und zur zweiten Genera­tion der Kinder aus Einwandererfamilien.

Weltweit entwickeln sich immer mehr Städte zu „mehrheitlich Minderheiten-Städten“. Das bedeutet, dass die nach gängigen, überwiegend ethnischen Kriterien definierte Mehrheitsbevölkerung weniger als die Hälfte der Gesamtbevölkerung dieser Städte ausmacht. Sie wird eine Minderheit unter vielen. In Europa waren Amsterdam und London schon vor über zehn Jahren Städte, auf die das zutraf: Die „British Whites“ in London und die „autochthonen Niederländer“ in Amsterdam sind zwar immer noch die größte Gruppe, stellen aber eben nicht mehr die absolute Mehrheit.

 Diskriminierung ist im Leben von Menschen, die über den Namen oder ihr Aussehen als migrantisch interpretiert werden, von klein auf omnipräsent

Das gilt inzwischen auch für Paris, Wien, Genf, Rotterdam, Antwerpen und Malmö. In Deutschland war Frankfurt die erste Großstadt, in der mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung statistisch einen Migrationshintergrund hat. Diese Zahlen zeigen die ganze Monstrosität – nein, eigentlich eher die Lächerlichkeit rechter Fantasien von „Remigration“.

Remigrationsfantasien sind absurd

Bei Erfurt, Schwerin oder Magdeburg mag es noch vorstellbar sein, dass diese Städte auch ohne die etwa 15 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner mit einer Einwanderungsgeschichte noch irgendwie funktionieren, aber bei Frankfurt ohne mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung? Noch krasser bei der Jugend, die in vielen westdeutschen Städten schon bis zu drei Viertel der unter 18-Jährigen stellt.

Die Vielfalt wächst von unten hoch. In mehr als der Hälfte aller kreisfreien Städte in Deutschland hat über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen statistisch einen Migrationshintergrund. Gleichzeitig sind aber 70 bis 90 Prozent von ihnen in Deutschland geboren und aufgewachsen; nach den gängigen Kriterien erfahrener Einwanderungsländer sind sie schlichtweg einheimische deutsche Kinder. In den allermeisten Städten gibt es zudem Stadtteile, die schon lange als Ausländerviertel oder Migrantenquartiere gelten.

Es handelt sich dabei meist um ehemalige Arbeiterquartiere, die ab den 1970er Jahren billigen Wohnraum für eingewanderte Familien ebenso boten wie für Studierende und die freie Kulturszene. In dem Maße allerdings, wie die Kinder und Enkel dieser Familien höhere Bildungsabschlüsse erreicht haben – und das sind deutlich mehr, als es die Debatte vermuten lässt –, ziehen diese zunehmend auch in bürgerliche Stadtteile und in die Einfamilienhaussiedlungen am Stadtrand. Das heißt, dass auch in diesen Stadtteilen der statistische Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund steigt.

Ist das alles ein Problem? Oder gar der Untergang des Abendlandes? Zumindest Amsterdam, London, Paris oder Wien haben auch als mehrheitlich Minderheiten-Städte in den vergangenen zehn Jahren nicht an Attraktivität für den Tourismus oder wirtschaftliche und wissenschaftliche Innovationen verloren – und das gilt auch für die Metropolregionen in Süddeutschland, die sowohl über die größte Wirtschaftskraft als auch die höchsten Anteile Migrationshintergrund verfügen.

Rassismus in der Politik und im Alltag

Die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung ist interessant und hier lohnt auch der Blick in den Osten Deutschlands: In Dresden und Leipzig hat sich der statistische Anteil von Personen mit einem Migrationshintergrund zwischen 2011 und 2019 von 7 beziehungsweise 8 Prozent auf rund 14 Prozent praktisch verdoppelt. Sind denn wenigstens die Kriminalitätsraten in all diesen Städten höher als woanders?

Sind sie nicht, und es spricht nicht für Hessens Ministerpräsidenten, dass er entweder die demografischen Verhältnisse in seinem Bundesland nicht kennt oder nur versucht, politisch zu punkten, wenn er seine Partei diskursiv näher an die AfD rückt. Sollte es ihm wirklich vor allem darum gehen, die, wie er sagte: „Deutungshoheit über die Alltagsfragen der ganz normalen Menschen“ wiederzuerlangen, so darf man sich wundern, wer für ihn diese „ganz normalen Menschen“ in seinem Bundesland sind.

Diejenigen mit einer Zuwanderungsgeschichte, die knapp die Hälfte der Bevölkerung seines Bundeslands ausmachen, gehören offenbar nicht dazu. Tatsächlich wäre es bemerkenswert gewesen, wenn bei den Protesten nicht mindestens die Hälfte der Jugendlichen einen Migrationshintergrund gehabt hätte. Das Grund- und Gründungsprinzip von Einwanderungsländern ist, dass Integration als intergenerationale Aufgabe verstanden wird, bei der sich die Erwartungen an Teilhabe und Identifikation vor allem an die richtet, deren Eltern zugewandert sind, die aber selbst im Land geboren wurden.

Seltsamerweise haben Gesellschaft und Politik an die zweite und dritte Generation in der Regel kaum noch Erwartungen: Es scheint nur wenig zu kümmern, dass sie im Durchschnitt niedrigere Schulabschlüsse haben und auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Und obwohl sie alle Voraussetzungen dafür mitbringen, ist ihre Brückenfunktion zwischen den Gesellschaften kaum gefragt. Stattdessen bezeichnen sich viele der hier geborenen Kinder und sogar der Enkel selbst noch immer als Ausländer. Offensichtlich wird diesen Kindern regelmäßig vermittelt, dass sie irgendwie nicht richtig dazugehören würden.

Diversität ist der Normalfall

Diskriminierung ist ein starker Einflussfaktor für zu früh beendete Bildungskarrieren, aber auch für eine mögliche Abwendung von der Gesellschaft. Und Diskriminierung ist im Leben von Menschen, die über den Namen oder ihr Aussehen als migrantisch interpretiert werden, von klein auf omnipräsent: Noch immer bekommen sie als Schülerinnen und Schüler schlechtere Noten und Schulempfehlungen für die gleichen Leistungen; noch immer haben sie es schwerer, einen Ausbildungsplatz zu finden, und werden als junge Erwachsene bei gleicher Qualifikation seltener zum Jobinterview eingeladen.

Sie werden häufiger nicht in die Disco gelassen und bekommen auch häufiger die Wohnung nicht, auf die sie sich beworben haben. Konsequente Gegenmaßnahmen: Fehlanzeige oder zumindest nur in rudimentären Ansätzen vorhanden. Das Problem ist aber auch ein grundsätzlicheres, denn das dominante (Selbst-)Verständnis von Deutschsein funktioniert noch immer im Wesentlichen über Abstammung: Wer anders aussieht oder heißt, hat wohl Eltern von woanders, oder Großeltern oder Urgroßeltern oder gar noch viel weiter zurück.

Eine solche Definition nennt man ethnisch – man könnte sie auch völkisch nennen –, weil ihr weitgehend egal ist, wo jemand im Wesentlichen sozialisiert wurde und ob die Person die deutsche Staatsangehörigkeit hat. An den demografischen Gegebenheiten im Einwanderungsland Deutschland geht es völlig vorbei, Deutschsein anhand ethnisch-völkischer Kriterien zu definieren. Dass dies aber nicht nur rechte Fantasiegebilde füttert, sondern die mit Abstand am weitesten verbreitete Alltagspraxis im politisch-medialen Diskurs ist, und zudem fortlaufend insinuiert wird, dass Deutschland irgendwie besser dran wäre, wenn es kein Land mit Migration wäre, ist hochgradig problematisch.

Der für eine Einwanderungsgesellschaft angemessene Gegenentwurf: Wer hier geboren und aufgewachsen ist, ist deutsch, spielt dagegen kaum eine Rolle. Es wird höchste Zeit, dass auch in der Mitte der Gesellschaft ankommt, dass die Diversität der aktuelle Normalfall ist und die mit einer Migrationsgesellschaft einhergehenden demografischen Veränderungen als gegeben angenommen und entproblematisiert werden.

Insbesondere für die Union gäbe es dabei sogar einiges zu gewinnen: Die konsequente Abgrenzung nach rechts, ohne gleichzeitig fortlaufend als Stichwortgeber für rechtspopulistische Parteien zu fungieren, eine Öffnung für das erhebliche konservative Potenzial unter Migrantinnen und Migranten und damit möglicherweise sogar die Rückkehr zu Wahlerfolgen in den Städten diesseits der kleinbürgerlichen Vororte.