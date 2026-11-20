N eulich hatte ich nicht rechtzeitig für Nachschub gesorgt und stand plötzlich ohne geeignetes Kinderbuch da. Seitdem lese ich meinem Sohn abends die Bibel vor, die Langversion für Erwachsene. Ob das pädagogisch wertvoll ist, weiß ich nicht. Eigentlich bräuchte das Buch eine Triggerwarnung: Ständig wird gelogen, betrogen, versklavt und gemordet. Insgesamt also so eine Art Tagesschau mit Frühzeitbezug.

Und für mich Grundlagenbildung: Wie fing das Schlamassel an? Womit wir bei der Fahrradindustrie wären. Anfang November besuchte ich deren etwas depressiv stimmenden Branchenkongress in Berlin. Frage war, wie das Rad aus der deutschen Sackgasse kommt. Denn es sieht mau aus: Seit bald 20 Jahren stagniert der Radverkehrsanteil hierzulande bei rund 11 Prozent – und das trotz grundlegender Produktneuerungen à la E-Bike, Lastenrad oder Tribike. Fahrräder könnten inzwischen auch durchschnittlich trainierte 70-Jährige samt Gleichgewichtsstörung und Gepäck einen Berg hinaufbringen – werden aber nach wie vor mehrheitlich wegignoriert.

Nicht, weil es hier mehr regnet als in den Niederlanden, sondern weil in Deutschland ein weißer Strich auf Asphalt als Fahrradinfrastruktur gilt. Links davon donnern Lkw mit Tempo 50 vorbei, rechts gehen Autotüren auf. Dazwischen liegt eine Schutzzone, deren Wirkung vor allem auf Glauben beruht.

kolumne abgefahren Verkehr ist nie nur Verkehr. Er erzählt, wem Platz gehört, wessen Zeit zählt und wer warten soll. In ihrer Kolumne schreibt Kerstin Finkelstein über Autos, Radwege, Bahnen, Baustellen und die große Frage, warum die Verkehrswende so oft schon an der nächsten Kreuzung liegen bleibt.

Frauen haben mit diesem Glauben besondere Schwierigkeiten. Laut Fahrrad-Monitor fühlt sich jede zweite Radfahrerin unsicher. Für die Fahrradindustrie ist das blöd: Was nützen die tollsten Räder, wenn die Kundinnen keinen Platz zum Fahren haben?

Mit der Panzerfaust zum Bäcker

Auf dem Kongress wurde über Features nachgedacht, die Frauen aufs Rad locken könnten. Mein Vorschlag wäre echte Assistenztechnik, etwa eine Panzerfaust, die dank Abstandssensor bei zu dichtem Überholen automatisch losgeht.

Noch verrückter wäre natürlich, statt der Räder einfach die Straßen sicherer zu machen. Die wenigsten Frauen haben ja keine Angst vor ihrem Fahrrad als solchem. Das Problem ist der Kfz-Verkehr. Und das Fehlen sicherer Radwege, deren Bau hierzulande stabil blockiert ist: Der Bund braucht die Länder, die Länder brauchen die Kommunen, die Kommunen Geld, die Planungsämter Personal, und über allem stehen ungezählte Gesetze und Verordnungen.

Dank Bibellektüre hätte ich da eine Idee: ein Erlass-Jahr für Verordnungen und Gesetze, ein politisch-verwalterisches Set-up. Alle sieben Jahre schauen wir, wie sich unsere Straßen, unser Verkehr und unser öffentlicher Raum entwickelt haben und überlegen uns, wie das Ganze in sieben weiteren Jahren ausschauen soll. Anschließend werden Vorschriften ausgesetzt und ein ganzes Jahr lang Ausprobieren ermöglicht: Tempo 30 innerorts, autofreie Schulstraßen, Pop-up-Radwege? Machen! Und nach dem Erlass-Jahr die Anwohner abstimmen lassen, ob sie die alten Regeln und Umstände wiederhaben möchten.

Gestern habe ich vorgelesen, wie Mose mit 120 Jahren auf einen Berg klettert, ganz ohne Exoskelett. Von dort sieht er das Gelobte Land, erlebt es aber nicht mehr. Ich musste an deutsche Radfahrer an der niederländischen Grenze denken.