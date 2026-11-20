J etzt bitte nicht in Panik geraten: Es gibt mehr trans Menschen unter uns, als Sie vielleicht vermuten. Und: Sie sind überall. Ein empathischer Nachbar, die Freundin aus dem Sportverein oder die ehemalige Redaktionsvolontärin, die man auf dem Flur gegrüßt hat – sie alle könnten trans sein, ohne diese Information mit Ihnen geteilt zu haben. Doch das muss Ihnen keine Angst machen.

Denn was ist Transidentität eigentlich? Menschen, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Nicht mehr und nicht weniger.

Die Zweiteilung von Menschen in Geschlechter sagt vor allem etwas darüber aus, wie unsere Welt geordnet ist. Sie ist das Fundament für bestehende Herrschaftsverhältnisse. Würde man Menschen nicht in zwei Gruppen einander gegenüber stellen, eine herrschende und eine beherrschte, um einem Geschlecht unbezahlte Arbeit aufzuzwingen, würde der Kapitalismus kollabieren. Dem Patriarchat ohne vermeintlich männliche Überlegenheit fehlte die Existenzgrundlage.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Machtvolle Systeme bleiben erhalten, wenn sie niemand hinterfragt. Wer dies aber wagt, wird bestraft – mit sozialem Ausschluss bis hin zu Gewalt. Deshalb schließen Menschen lieber einen Vertrag mit der binären Ordnung. Sie opfern die Chance auf authentische Entfaltung oder Selbstexploration und verbleiben in der zugewiesenen Kategorie. Im Gegenzug garantiert das System eine normative Existenz.

Jaspers Fotoprojekt „Beyond Muscles“ ergründet queere Körper in Gyms und hinterfragt normative Ideen von Fitness. Es entstand unter der künstlerische Leitung von Mia M Maganić Foto: Jasper Maurer

Trans Menschen können keine verlässlichen Ver­trags­part­ne­r:in­nen sein, egal wie sehr sie es versuchen mögen. Sie sind, wer sie sind, und stören damit das System.

Bespuckt, geschlagen, vergewaltigt

Allerdings weiß das System sich zu wehren. Die meisten trans Menschen bemerken von frühester Kindheit an die Diskrepanz zwischen der inneren Wahrheit über sich selbst und dem, was die Außenwelt behauptet. Dies fördert langfristig ihr Misstrauen gegen die eigene Person und die Welt da draußen. Sie fragen sich: Wieso akzeptieren Menschen nicht einfach, wenn man sagt, wer man ist? Wenn man, wie alle anderen, seinen Interessen nachgehen und selbst entscheiden möchte, was man anzieht?

Irgendwann wird das Misstrauen von Scham und Schuld abgelöst. Scham ist ein soziales Gefühl, es entsteht nur, wenn das Umfeld einem erfolgreich einredet, dass die eigene Existenz beschämend sei. Manche, die ihr wahres Selbst nicht mehr verleugnen können, erfahren Gewalt. Sie werden in der Schule isoliert, am Arbeitsplatz gemobbt oder anderswo beleidigt, bespuckt, geschlagen, vergewaltigt. Die Kontrolle über den Körper und damit die Bestimmung über ihn wird gewaltsam genommen, sobald man sich traut, dem Diktat der Gesellschaft zuwiderzuhandeln.

Schockiert von der Gewalt redet eine innere Stimme einem ein: „Du bist ja selbst schuld.“ Diese Stimme ist das System, das man verinnerlicht hat. Aus Selbstschutz fängt man an, Erklärungen zu finden. „Meine Umwelt kann nicht anders, als mich zu misgendern, zu verleugnen, auszugrenzen. Ich entspreche ja nicht der Norm.“ Einsamkeit und Selbstisolation ist dann eine logische Konsequenz.

Bis zur Selbstvernichtung

Weil man nicht immer kämpfen kann, fügt man sich. Entweder unbewusst, indem der Gedanke an eine andere als die vorgeschriebene Identität bereits abgetötet wird, bevor er gedeihen kann. Oder mit Maskierung. Schon im Kindesalter erschöpft, entwickeln viele die Überlebensfähigkeit, soziale Situationen nach der eigenen Sicherheit einzuschätzen. Man teilt nur bestimmte Dinge mit bestimmten Leuten oder eben gar nicht, isoliert sich und fängt an, sich selbst zu verleugnen, um zu überleben.

Nicht selten wird Selbstverleugnung zur Selbstvernichtung. Die Suizidrate von trans Menschen ist, je nach Studie, vier- bis siebenfach höher als bei cis Menschen. Dies ist kein Versagen des Systems, sondern dessen Ergebnis. Unsere Gesellschaft hat nicht versagt, diese Personen zu „retten“, sie hat dabei versagt, ein System abzuschaffen, das Trans-Sein nur als schamvolle und gefährliche Existenz erlaubt.

Denn allein die bloße Existenz von trans Personen gefährdet das System. Ein extrem fragiles System, das sich von einer Minderheit von nur einem Prozent dermaßen bedroht fühlt – sofern sich die Zahl überhaupt richtig schätzen lässt. Angesichts der massiven Drohkulisse ist es denkbar, dass deutlich mehr Menschen trans sind, als bekannt ist. Einen Hinweis darauf gibt auch die Geschichte. Vorstellungen von Geschlecht waren schon immer und überall verschieden. Und schon immer gab es auch eine Bandbreite von Geschlechterkonzepten. Das ist historisch und global eindeutig dokumentiert und kein Trend, der durch Social Media aufkam, wie viele behaupten.

Befasst man sich mit der aktuellen Art von Transgeschlechtlichkeit im Globalen Norden, fällt auf, dass es mehrere Arten von Transition gibt. Die prominenteste ist die medizinische. Bei dieser werden primäre und/oder sekundäre Geschlechtsmerkmale verändert. Für viele cis Menschen ist das die einzig vorstellbare Art, weil sie glauben, dass Geschlecht im Körper verankert sei und er somit bestimmt, wer wir sind. Doch viele trans Menschen können ihre geschlechtliche Identität auch anders leben. Etwa durch eine innerliche Transition (verstehen, dass man trans ist), durch eine soziale (Vornamens- und Pronomenwechsel, neue Kleidung etc.) oder durch eine legale (Ändern des Personenstandes und Namens in Dokumenten).

Diese Transitionen können unter Umständen wichtiger sein, weil Geschlecht vor allem eine soziale Kategorie ist. Mit Namen, Pronomen und Kleidung kommunizieren wir unserem Gegenüber oft mehr als über unseren Hormonspiegel.

Kaum Mitspracherecht

Medizinische Transition ist in Deutschland ein langer, aufwendiger und bürokratischer Prozess. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten unter strengen Bedingungen und nur dann, wenn die offizielle Diagnose Geschlechtsinkongruenz vorliegt. Diese Diagnose beinhaltet auch die Geschlechtsdysphorie, also den Leidensdruck, nicht selbstbestimmt leben zu können. Wird dieser von anonymen Gut­ach­te­r:in­nen als groß genug eingeschätzt, bewilligen sie Maßnahmen. Trans Personen selbst haben kaum Mitspracherecht.

Mehr noch: Weder Begriffe oder Diagnosen noch der staatlich regulierte Prozess wurden von der trans Community in die Welt gebracht. Cis Psych­ia­te­r:in­nen erklären der cis Öffentlichkeit das Schicksal der „armen“ trans Menschen und geben das pathologisierende Narrativ für ihr Leben vor.

Damit wird Transgeschlechtlichkeit zum krankhaften Antagonisten von Cisgeschlechtlichkeit. Trans ist krank und pervers, cis ist gesund und normal. Das hält einerseits die Hierarchie aufrecht – und offenbart das Bedrohungspotenzial, das trans Menschen für die bestehende Ordnung und das System der Cis-Normativität haben.

 Die entscheidende Frage ist nicht: Warum sind Menschen trans? Sondern: Wieso fühlt sich das Cis-tem so sehr von ihnen getriggert?

Wie so oft fungiert der Staat dabei als ausführende Gewalt für das herrschende System. Er garantiert, dass es nicht zu viele Menschen gibt, die selbstbestimmt leben und die rigiden, disziplinierenden Grenzen der Zweigeschlechtlichkeit unterlaufen. Bis ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht es als menschenunwürdig einstufte, wurden in Deutschland bei Änderungen des Personenstandes Zwangsscheidungen und bis 2011 sogar Zwangssterilisationen vorgenommen. Garantiert war damit: Solche Leute dürfen sich nicht fortpflanzen.

Natürlich vererbt sich Trans-Sein nicht – das wissen auch die Rechten, die seit Langem vor allem gegen trans Personen agitieren. Deshalb verbieten sie in den USA Bücher über trans Themen und sogar Wörter, die damit zu tun haben. Eigentlich wollen sie die Menschen selbst verbieten. Ihr Kreuzzug gegen den:­die ver­meint­li­che:n Staats­fein­d:in Nummer eins hat nach Meinung von Be­ob­ach­te­r:in­nen längst genozidale Ausmaße angenommen.

Die entscheidende Frage ist also nicht: Warum sind Menschen trans?, sondern: Wieso fühlt sich das Cis-tem so sehr von ihnen getriggert?

Regeln lassen sich ändern

Die Existenz von trans Menschen macht ihnen etwas klar: Der Vertrag, den sie mal vor langer Zeit abgeschlossen haben, hat ihnen etwas weggenommen; nämlich die Möglichkeit, zu ergründen, wer sie sind und wer sie sein könnten. Stattdessen haben sie sich mit einer Ideologie von Geschlecht als „natürlicher“, unveränderbarer Kategorie abgefunden.

Transexistenz konfrontiert cis Menschen so auch mit der Idee, dass ihre Identität nicht selbstgewählt sein könnte, sondern das Produkt eines Systems ist. Sie zeigt aber auch eine Gefahr. Es ist möglich, Grenzen zu überschreiten und Regeln zu ändern, wenn sie nicht für einen passen. Und sogar ein glückliches Leben zu führen, wenn man in Ruhe gelassen wird. Damit leisten trans Menschen allein durch ihre Existenz jeden Tag Widerstand gegen ein System, das alle Menschen in jeglicher Hinsicht gefügig machen will.

wochentaz Dieser Text erschien zuerst in der wochentaz, unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Trans Menschen sind der Mittelfinger ans System. Sie hören nicht auf zu existieren, wenn man Gewalt androht oder ausübt, Bücher verbietet, sie ihrer Rechte beraubt, sie ermordet oder sie in den Suizid treibt. Auch unter den widrigsten Bedingungen bleiben Menschen trans und werden es auch immer sein. Ihr Drang nach Selbstbestimmung wird sich immer einen Weg bahnen.

Die vermeintliche Gefahr, die von ihnen ausgeht, ist in Wirklichkeit eine Hoffnung: Indem sie existieren, trotzen sie dem System, kämpfen, hoffen, träumen und lieben weiter. Nicht nur für sich selbst, sondern für die Möglichkeit aller Menschen, selbstbestimmt zu leben.