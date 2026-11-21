D ie Geschichte der Geschlechterpolitik ist von seltsamen Allianzen durchzogen. Koalitionspartner:innen, die in einem Moment als natürlich gelten, werden im nächsten zu Wi­der­sa­che­r:in­nen erklärt; Lebensweisen, die lange als kriminell oder pervers galten, werden für die eigenen Zwecke vereinnahmt und dann wieder verworfen. Die 2000er Jahre in Berlin waren ein solcher Moment. Die derzeitige Hetze gegen Wokeness ist ein weiterer.

Vor 20 Jahren galten queere Menschen plötzlich als Symbol neoliberaler Vielfalt. Plakate mit queeren Küssen durchzogen Berlin und wirkten zum ersten Mal begehrens- und schützenswert. In meiner langjährigen Arbeit untersuche ich, wie die Figur der queeren Liebe als ein bloßes Übergangsobjekt fungiert – gleich einem Teddybären, der dem Kind beim Einschlafen hilft, damit es nicht mitbekommt, was um es herum passiert. Denn während die gesellschaftliche Mitte schwule Küsse feierte, veränderte sich die Stadt rapide.

Jin Haritaworn (they/them) hat die Professur zu Gender, Race and Environment an der York Universität in Kanada inne. Haritaworns Buch Queer Lovers and Hateful Others aus dem Jahr 2015 war das erste zu Homonationalismus in Deutschland.

Es wurde saniert, verdrängt und aufgeräumt. Verteilungskämpfe wurden härter, soziale Ungerechtigkeit wuchs. Die migrantisch geprägte Innenstadt wurde zum Zentrum von Gentrifizierung und verstärkter Polizeipräsenz. Und zum symbolträchtigen Schauplatz eines vermeintlichen Konfliktes zwischen queeren Liebenden und hasserfüllten Muslimen. Queers wurden auf einmal zur schützenswerten Minderheit auserkoren, die man gegen vermeintlich homophobe Muslime verteidigen musste. Arm aber sexy: Berlin wollte bunt sein, aber am liebsten ohne People of Colour.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Eine unheilvolle Allianz

So finanzierte die Stadt die berühmt-berüchtigte Kuss-Poster-Kampagne des Lesben- und Schwulenverbands (LSVD), der heute Queere Vielfalt heißt. Auf den allgegenwärtigen Postern mit den attraktiven homo- und heterosexuellen Küssen stand auf Deutsch, Türkisch und Arabisch „Liebe verdient Respekt“ – das, was „den Migranten“ noch beigebracht werden musste? In den „migrantischen Problemkiezen“ hielt die Opferberatung Maneo demonstrativ Kiss-ins ab und forderte zugleich mehr Polizeischutz gegen Hasskriminalität.

Diese unheilvolle Allianz, diese Rassifizierung von Sexualpolitik, wird oft als Homonationalismus beschrieben. Der von der Queer-Theoretikerin Jasbir Puar geprägte Begriff beschreibt das Zusammentreffen von Neoliberalismus und schwullesbischer Assimilierung. Tatsächlich verhalf die Moralpanik gegenüber angeblich homophoben Muslimen vor allem jenen cis-queeren Subjekten zu politischem Kapital, die weißen bürgerlichen Vorstellungen entsprachen, zum Beispiel in Form der gleichgeschlechtlichen Ehe.

Hierbei spielt neben Neoliberalismus auch Rassismus eine entscheidende Rolle, was in Deutschland als erstes Queers of Colour benannten – unter anderem an Küchentischen in Berlin. Der Homonationalismus-Begriff hat hierzulande somit auch aktivistische Wurzeln.

Auch trans Ak­ti­vis­t:in­nen waren beteiligt

Das „Homo“ im Homonationalismus sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich nicht nur cis-Schwule und -Lesben über diese Strategie profilieren konnten. Auch trans und genderqueere Subjekte spielten eine, wenn auch zweitrangige, Rolle. Trans Körper waren zwar nicht auf Kuss-Postern zu sehen, eigneten sich aber auf andere Weise als ideale Opfersubjekte, an denen sich die Auswirkungen migrantischen Hasses dramatisieren ließen. Laut Newroz Çelik, trans Podcaster aus Berlin, waren trans Ak­ti­vis­t:in­nen zentral daran beteiligt, migrantische Gegenden als gefährlich zu markieren. Sie waren vorneweg bei Protesten, die Kreuzberg, Neukölln und Schöneberg zu gefährlichen Orten erklärten und als queere Kieze „reclaimen“ sollten.

 Heute bringt Anti-Woke unwahrscheinliche Bettgesellen zusammen.

Einer der wenigen tatsächlichen Übergriffe, den die Moralpanik verbuchen konnte, geschah in Kreuzberg. Während eines Drag Festivals im Jahr 2008 kam es zu einem Angriff auf sieben Drag-Künstler:innen, die von Unbekannten zusammengeschlagen wurden. Die Tat wurde sofort „türkischen Jugendlichen“ zugeschrieben und als Symptom wachsender Queerfeindlichkeit in Kreuzberg und Neukölln gedeutet. Und das, obwohl die Betroffenen mir gegenüber das Gegenteil aussagten.

Neben einer von tausenden besuchten „Smash Homophobia“-Demo am Mariannenplatz rief daraufhin auch der Transgeniale CSD – lange die einzige Alternative zum großen kommerziellen CSD – zum Protest gegen einen angeblichen Anstieg homophober, transphober und sexistischer Übergriffe in Neukölln und Kreuzberg auf. Auch radikale Queers und Transleute wirkten damit an der Konstruktion dieser Bezirke als vermeintlich gefährliche Orte mit.

Sichtbarkeit auch ohne Schreckgespenst?

Während Räume von Queers of Colour, auch angestoßen durch diese Ereignisse, durchaus transinklusiver wurden, blieben die meisten trans-Räume zur selben Zeit vergleichsweise homogen. Vor allem jene, in denen es Jobs und Möglichkeiten gab. Fast ausschließlich weiße trans Ak­ti­vis­t:in­nen bekamen eine Stimme. Jahrelang zeigte sich das unter anderem beim Trans Day of Remembrance, bei dem zumeist weiße trans Ak­ti­vis­t:in­nen mit Bildungsprivilegien die Namen verstorbener trans Menschen of Colour verlasen – oft lieblos verhunzt –, denen sie zu Lebzeiten wohl kaum begegnet wären.

Wäre die neue Sichtbarkeit von trans und nichtbinären Menschen in Deutschland auch ohne das zeitgleiche Schreckgespenst des angeblich hasserfüllten Muslimen möglich gewesen? Ich glaube nicht. Transleute waren lange der Lackmustest einer bourgeoisen Toleranz, die selbst das schützt, was ihr grenzwertig erscheint, gerade weil Andere es vermeintlich hassen.

Transidentität: Das Woke, das fast allen zu weit geht

Diese Toleranz kippt derzeit in eine Hetze gegen alles Woke. Vielfalt ist nicht mehr angesagt. Faschismus zeigt sich heute wieder ganz unverblümt. All das, was von der weißen cis-heteronormativen Norm abweicht, darf wieder offen pathologisiert werden. Wie kaum ein anderer Markierer verkörpert Transidentität dabei das Woke, das fast allen zu weit geht.

Und wie zuvor das Schreckgespenst des homophoben Muslims bringt heute Anti-Woke unwahrscheinliche Bettgesellen zusammen – von der gesichert rechtsextremen AfD und deren lesbischer Vorsitzender Alice Weidel über transexkludierende radikale Fe­mi­nis­t:in­nen (TERFs) bis hin zu schwulen cis-Männern, die sich zurück in eine Zeit sehnen, als weiße Lesben und Schwule sich noch nicht mit trans Menschen und Queers of Colour auseinandersetzen mussten.

Doch wird die Verbannung des Trans aus dem LSB den Status Quo Ante nicht wieder herstellen. Das Liebäugeln mit Autoritarismus im Namen von anti-Woke wird auch den privilegiertesten dieser Bettgesellen am Ende ins eigene Fleisch schneiden. Es zeichnet sich ab, dass die jetzige politische Konjunktur diese Art von Teddybären bald nicht mehr brauchen wird. Auch hierzulande sind Frauen- und LSBT-Rechte unter Beschuss: Angriffe auf Gender Studies, Sexualkunde, Abtreibungs- und andere reproduktive Rechte sind Teil einer globalen rechten Agenda, die in Deutschland längst angekommen ist. Daran wird auch die Opferung von Transleuten und People of Colour nichts ändern.

Wo ist die intersektionale Nuance?

Transleute werden immer mehr zur Zielscheibe. Aber nicht alle gleichermaßen. Um dies zu verstehen, brauchen wir eine intersektionale Theorie von Gewalt, die erklärt, wie unterschiedliche Gruppen von Transleuten von staatlicher und ziviler Gewalt unterschiedlich betroffen sind. Das zeigt die gerade stattgefundene Polizei-Razzia in dem queeren Communityzentrum Casa Kuà in Kreuzberg, wo intersektionale Arbeit gegen Rassismus, Transphobie und Homophobie durchaus an der Tagesordnung ist. Besonders jene fühlen den Backlash, die selbst in trans Szenen marginalisiert sind: migrantisierte, geflüchtete und arme Transleute, Sex­ar­bei­te­r:in­nen und Fems of Colour.

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Doch führt Opferstatus nicht immer zu mehr Selbstreflexion. Wenn Dinge schlimmer werden, geht die intersektionale Nuance oft verloren. Wenn weiße trans Influencer in Deutschland laut Çelik einen „Genozid an Transmenschen“ beklagen, missachtet dies, wer zuerst von Faschisierung betroffen ist. Hiervon zeugen auch die epidemische Verwundbarkeit Schwarzer trans Femmes und die tatsächlichen Völkermorde, die in Deutschland nur unter Strafe erwähnt werden dürfen. Alle Transmenschen gleichermaßen als Opfer von Faschismus zu beklagen, wird dem nicht gerecht.

Der jetzige Moment birgt dennoch Potenziale. Viele Linke erkennen trans Personen erstmals als Teil einer anti-faschistischen Koalition von „Linken, Migrant:innen, Feministinnen und Transmenschen“ an. Das ist gut. Doch macht die Geschichte des Homonationalismus deutlich, dass solche Koalitionen nicht anti-intersektional bleiben dürfen. Es reicht nicht mehr aus, nur mit weißen Transleuten zu reden. Orte, an denen Linke schon immer auch trans und migrantisch waren, gibt es seit Langem: Die Arbeit von Casa Kuà und ihre Repression zeigen, dass die Strategien, die wir jetzt brauchen, dort anzutreffen sind, wo das Zusammenleben jenseits des staatlich Verordneten bereits eingeübt wird – anti-woker Häme von allen Seiten zum Trotz.