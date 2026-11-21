Es stimmt: trans Leute sind weinerlich. Immer ist alles zu viel, aber dann beschweren sie sich, dass die Welt noch nicht transitioniert ist. Viele Vorurteile über meine trans Community sind tatsächlich wahr. Aber wem dient ein Rant über sich selbst? Sicherlich reibt sich ein cis Mensch den Bauch: „Siehste, das meinte ich. Dieser Adam ist trans, der sagt das auch.“ Noch nicht einmal Witze über sich selbst kann man machen, ohne die Sorge, wieder das blöde „wir“ und „die“ zu bedienen. Ich übe mich trotzdem in Selbstironie.

1. Zu viel Opferolympiaden und Besserwisserei

„Ich weiß das viel besser, ich habe das selbst erlebt!“ So eine selbstmitleidige Haltung von oben herab und diese ewige Opferolympiade – wie sollen da mal verschiedene Perspektiven aufeinanderstoßen und nebeneinander wirken? Vielleicht ist der, der dich eben misgendert hat, als Kind zu oft bei Kik gewesen, weil in Armut aufgewachsen? Das kann er auch nicht zu oft erwähnen, dann rollen auch alle irgendwann die Augen – genau wie bei den Pronomen.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Besserwisserei ist aber gar nicht typisch trans, sondern typisch links. „Ich rette die Welt viel besser als du!“ Dann tu’s halt auch, statt nur mit Fast-Gleichgesinnten darüber zu streiten. Solange Linke nur miteinander diskutieren und einander maßregeln, geht es ums Rechthaben und nicht um Antifaschismus. Und solange sie nur rumheulen, was andere Linke Gemeines gesagt haben, geht’s auch nicht weiter mit ihrer Revolution. Diese Kombi aus Besserwissen und Selbstmitleid beherrschen wir trans Menschen echt meister*innenhaft.

2. Zu viel motzen

Wenn ich irgendwo der einzige trans Mensch bin, werde ich mit Samthandschuhen angefasst. Alle haben Angst, etwas Falsches zu sagen. „Das muss einer machen. Äh, oder … eine Person?“ Quoten-Trannie anwesend? Schnell noch gendern, sonst flippt er gleich aus. Oder they?

 Die größten Moralapostel sind trans Mascs, also transmaskuline Personen, vor allem aus der weißen akademischen Ecke.

Stimmt schon, Worte können verletzen. Aber was nützt diese übertriebene Vorsicht? Die kommt nur daher, dass trans Personen so viel motzen. Checke: Wir mussten uns alle irgendwann eingestehen, dass People Pleasing beim Misgendern niemandem etwas bringt. Korrigiere ich nicht sofort, führt das vielleicht später dazu, dass ich nur deshalb keinen Bock mehr auf die Person habe. Das wäre doch schade. Also besser möglichst charmant, unaufgeregt und routinemäßig das richtige Pronomen zwischenschieben, damit kein Drama daraus entsteht. Puh, als ob ich dafür immer die pädagogische Engelsgeduld hätte.

Aber je öfter Engelsgeduld, umso besser. Sonst wächst beim Gegenüber nur wieder die Angst vor falschen Wörtern. Weil ihm vor lauter Dos and Don’ts der Kopf schwirrt.

3. Zu viel Moralapostel

Über Moral, die oft zur Grundlage von Ausgrenzung, vom Canceln wird, können wir sehr viel von Schwarzen Fe­mi­nis­t*in­nen lernen: Bei Machtgefällen geht es vielleicht gar nicht um eine moralische Logik, die binär aufgeht in „richtig“ oder „falsch“. Sondern darum, Awareness füreinander zu entwickeln und Gefühle auszuhalten, die widersprüchlich und messy sind. „Schau mal, wenn du x machst, passiert y mit mir. Was machen wir jetzt?“

So eine emotionale Frage bringt viel weiter als eine moralische à la: „Verhältst du dich gerade richtig?“ Ist mir doch egal. Ich habe selbst keine Lust, mich immer richtig zu verhalten. Eine andere Frage passt da viel besser. Wenn nur eins ginge, was ist dir wichtiger: Ein bisschen netter zu jemandem zu sein – oder auf deinem Recht zu beharren?

Und auch andersherum: Kann ich aufhören, auf Eierschalen zu laufen und darauf vertrauen, dass du mir zeigst, was „netter“ für dich heißt? Ich habe Bock, es zu lernen.

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Sind wir mal ehrlich: Die größten Moralapostel sind trans Mascs, also transmaskuline Personen, vor allem aus der weißen akademischen Ecke. Demonstriere ich doch prima mit diesem Text. Schon wieder ein kleiner trans Kerl, der seine Femmes anhimmelt: Alles nicht so verkopft und ernst angehen, das lerne ich von meinen Sisters.

4. Zu viel schmusen in der Bubble

Ist schon okay, manchmal muss man sich ausruhen. Und sich selbst bemitleiden. Natürlich hält man sich lieber unter Gleichgesinnten auf, statt immer wieder über die eigene Existenz zu diskutieren. Diese Diskussionen sind schließlich nicht nur sehr nervig. Sie können bei Überdosis auch zu Rissen im Selbst führen. Obacht! Verletzungsgefahr! Das ist einfach verschwendeter Selbstbild-Speicherplatz.

Aber, ich bin verzweifelt: Wer soll es denn dann machen? Wenn man nicht ab und zu mal auf eine cringe Veranstaltung geht, auf der man sich wie der einzige bunte Vogel vorkommt, wer repräsentiert dann dort die Community? Wer zeigt im Bierzelt, dass wir existieren – und gar nicht so spannend sind wie gedacht? Dann dürfen wir uns jedenfalls auch nicht weiter darüber aufregen, dass der Großteil der Gesellschaft unsere Genderideologie immer noch nicht will.

Ich weiß es ja selbst nicht. Ich war auch noch nie in einem Bierzelt. War auch alles nicht so ernst gemeint. Mir ging’s heute einfach nicht so gut.