Solidarität klingt erst einmal immer super. Solidarische Menschen stehen füreinander ein, helfen den Schwächeren, teilen ihr Glück und ihre Ressourcen. Im Alltag denken wir Solidarität aber häufig verkürzt, vertikal – als Fürsorge der Starken für die Schwachen.

Rund um den feministischen Kampftag kursiert dazu passend jedes Jahr dieses animierte Bild: Eine Frau hilft der nächsten nach oben. Eine, die steht, bückt sich nach unten und hilft einer anderen. Eine, die stärker ist, zieht eine schwächere hoch. Mit diesem Von-oben-nach-unten-Schema begrenzen wir unser Solidaritätsverständnis grundlegend. Eine ganzheitliche Solidarität unter Frauen muss auch Solidarität von unten nach oben beinhalten.

Das bedeutet keinesfalls, dass man Frauen in Machtpositionen immer in Schutz nehmen muss oder nicht kritisieren darf, weil sie Frauen sind. Wenn diese aber als Frau misogyn angegriffen werden, weil sie Frau sind – dann ist Solidarität geboten.

Denn Macht ist im Alltag häufig situativ. Nehmen wir die Schiedsrichterin bei einem Fußballspiel des Frauenteams von Eisern Union. Im einen Moment ist sie – aus Sicht der Fans – Adressatin von Buhrufen wegen eines vermeintlichen Fehlpfiffs. Sie hat die Macht dazu, alle sind ihrem Urteil unterworfen. Im nächsten Moment beschimpft ein Vollidiot auf der Tribüne sie als „Schiri-Fotze!“ – und schon verändert sich die Dynamik. Plötzlich ist nicht mehr ihre Entscheidung das Thema, sondern die Herabwürdigung ihrer Person. Kritik an der Entscheidung bleibt legitim. Die Beleidigung aber überschreitet eine Grenze.

Der Fall Renate Künast

Gerade Frauen in öffentlichen Funktionen erleben diese Verschiebung besonders schnell. Als Renate Künast im Netz zutiefst frauenfeindlich beschimpft wurde, befand das Berliner Landgericht solche Äußerungen zunächst als von der Meinungsfreiheit gedeckt. Erst nach breiter öffentlicher Empörung und weiteren juristischen Auseinandersetzungen wurde klargestellt: Das ist keine legitime Kritik, sondern eine Beleidigung.

Bemerkenswert war dabei die parteiübergreifende Empörung. Politische Geg­ne­r*in­nen stellten sich hinter sie. Nicht, weil sie ihre politischen Positionen teilten, sondern weil klar wurde: Die frauenfeindliche Entwürdigung von Frauen in politischen Ämtern gefährdet das gesamte demokratische Gefüge.

Solidarität im feministischen Kontext heißt nicht, Macht unkritisch zu stützen, sondern zwischen politischem Dissens und sexistischer Delegitimierung zu unterscheiden – Frauen in Machtpositionen nicht deshalb schutzlos zu lassen, weil sie „oben“ stehen. Solidarität im feministischen Kontext sollte auch bedeuten, die eigene Position zu hinterfragen.

Unsere Gesellschaft belohnt Konkurrenz systematisch. Kapitalistische Logiken fördern den Vergleich mit denen, die mehr besitzen, mehr Einfluss haben, mehr Sichtbarkeit. Solidarität wird unter solchen Bedingungen zu einer knappen Ressource, alle fühlen sich benachteiligt. So zerfällt Solidarität aber in nebeneinanderstehende Ansprüche. Jede Gruppe fordert sie ein – kaum jemand fühlt sich zuständig, sie zu gewähren.

Was heißt eigentlich oben?

Gerade unter Fe­mi­nis­t*in­nen wird diese Komplexität sichtbar. Von außen erscheinen sie als eine geschlossene Gruppe. Von innen besteht die Bewegung aus einem Geflecht von Differenzen, auf die wir intersektional zu blicken gelernt haben. Eine weiße, arme Frau steht anders in der Welt als eine Schwarze, ökonomisch erfolgreiche Frau. Wer ist hier oben? Wer unten? Privilegien und Benachteiligungen überkreuzen sich.

Solidarität lässt sich deshalb nicht dauerhaft entlang einer festen Hierarchie verteilen. Sie muss beweglich gedacht werden – horizontal und, ja, auch situativ nach oben. Sie wird stärker, wenn wir sie nicht nur als Schutz der Schwächeren verstehen, sondern als Bereitschaft, Rollen, Verfahren und Personen auch dann zu verteidigen, wenn wir ihnen widersprechen.