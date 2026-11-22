taz: Frau Slawik, wie steht es weltweit um die Rechte von trans Menschen?

Nyke Slawik: Die Transcommunity ist in den letzten Jahren international und in Deutschland sehr viel sichtbarer geworden. Aber wenn mit der Sichtbarkeit kein politischer Schutz und keine Teilhabe einhergeht und die internationale Rechte das Thema „Trans“ nutzt, um Kampagne zu machen, dann fühlt sich diese Sichtbarkeit manchmal an, als wäre man als trans Person zur Zielscheibe geworden.

Nyke Slawik sitzt seit 2021 für Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. Die 32-Jährige aus Leverkusen ist queerpolitische Sprecherin und Obfrau im Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

taz: Im Bundestag sitzen Sie der AfD gegenüber. Wie viel Hass trifft Sie dort?

Slawik: Es ist manchmal schon zum Kotzen. Von der AfD kommt immer die gleiche Leier. Sinngemäß seien an allem „die Ausländer“, „die Feministinnen“ und „die Linken“ schuld. Mit links meint die AfD übrigens auch die Union. (Slawik lacht) Bezogen auf das Thema trans haben wir in der letzten Legislaturperiode gesehen, wie Beatrix von Storch wiederholt meine ehemalige Kollegin Tessa Ganserer gedeadnamed hat …

taz: … von Storch von der AfD hat also Ganserers alten Namen benutzt …

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Slawik: Genau. Dagegen ist damals das Bundestagspräsidium vorgegangen. Und auch in meinem Bürogebäude sind sehr viele AfDler. Natürlich macht das ein mulmiges Gefühl, wenn man weiß, hier sitzen Leute, die extrem hasserfüllte Ideen über Menschen wie mich haben. Trotzdem versuche ich, mir nicht zu viel Angst machen zu lassen. Ich bin Politikerin und gewählte Abgeordnete und ich nehme mir meinen Raum.

taz: Wieso haben Rechte insbesondere mit trans Frauen so ein Problem?

Slawik: Man sieht es in den USA: Nachdem die Ehe für alle durch war, haben die Hardcore-Konservativen festgestellt, dass man mit Homofeindlichkeit keinen Blumentopf mehr gewinnt. Also geht man jetzt auf eine noch kleinere Minderheit, mit der viele Menschen in der Gesellschaft womöglich gar keine Berührungspunkte haben. Und weil Sexismus und Misogynie in der Gesellschaft und insbesondere im rechten Spektrum schon immer gut funktioniert haben, wird die klassische Frauenfeindlichkeit dann noch um Transfeindlichkeit ergänzt. Deswegen stehen leider trans weibliche Personen oft besonders im Fokus.

„Ich rede regelmäßig mit besorgten Eltern. Und da merke ich, dass es oft falsche Vorstellungen gibt.“ Foto: Hanna Wiedemann ist spezialisiert auf Porträts, wird international von der Agentur Laif vertreten und ist Mitglied im Female Photoclub und bei Freelens.

taz: Auch die Bundesregierung stellt sich nicht schützend vor die queere Community, lässt Regenbogenfahnen entfernen und kürzt queere Projekte.

Slawik: An Transrechten lässt sich vieles in einer Demokratie bemessen: Wie gehen wir mit Diversität, mit Minderheiten und mit sozialer und politischer Teilhabe um? Die aktuelle Bundesregierung führt in Teilen einen Kulturkampf gegen queere Menschen. Und doch dürfen wir nicht vergessen, welche enormen Fortschritte es gesamtgesellschaftlich in den letzten zehn Jahren gegeben hat: Das Bundesverfassungsgericht hat die Anerkennung von queeren Menschen gestärkt und eine dritte Option im Geschlechtseintrag geschaffen, es gibt die Ehe für alle und das Selbstbestimmungsgesetz. Und Deutschland ist auch international für viele queere Menschen mittlerweile ein Zufluchtsort. Also: Drei Schritte vor, einer zurück und dann wieder zwei nach vorne.

taz: Sie erwähnen das Selbstbestimmungsgesetz. Sie haben daran unter der Ampel mitgearbeitet, jetzt ist es seit zwei Jahren in Kraft. Sind Sie zufrieden?

Slawik: Das Gesetz war ein historischer Erfolg. Mir erzählen immer wieder Leute, dass dieser Staat jetzt endlich ihre Existenz akzeptiert. Aber in der konkreten Umsetzung stellen sich Fragen. Werden Daten wie der alte Vorname und der alte Geschlechtseintrag an Behörden weitergegeben? Und wenn ja, welche? Wenn das passiert, fände ich das brandgefährlich. Eine entsprechende Verordnung der Bundesregierung wurde im Bundesrat gestoppt. Doch jetzt fehlen im Moment die klaren Vorgaben für die Bundesländer und die Kommunen. Da braucht es dringend eine Lösung.

taz: Mit der Erfassung soll Missbrauch vorgebeugt werden, heißt es. Ein Beispiel für mutmaßlichen Missbrauch ist die rechtsextremistische Marla-Svenja Liebich. Wie blicken Sie auf den Fall?

Slawik: Der Fall von Liebich zeigt eigentlich recht eindrücklich, dass Menschen nicht einfach untertauchen können, gerade wenn sie beim Standesamt einen anderen Vornamen annehmen. Liebich wurde von den Sicherheitsbehörden wegen verschiedener Delikte gesucht und gefunden. Und die Frage, in welche Justizvollzugsanstalt diese Person kommt, regelt das Gesetz sowieso nicht. Wenn es vereinzelt missbräuchlich verwendet wird, hat der Rechtsstaat Wege, damit umzugehen. Dafür muss man nicht das Selbstbestimmungsgesetz ändern.

taz: Seit einigen Jahren sorgt das Thema Gesundheitsversorgung für viel Verunsicherung in der queeren Community. Was läuft da schief?

Slawik: Es fing an mit einem Urteil des Bundessozialgerichts von 2023. Seitdem ist rechtlich ungeklärt, inwieweit Krankenkassen für Hormontherapien und andere geschlechtsangleichende Maßnahmen aufkommen. Vor allem nichtbinäre und minderjährige transgeschlechtliche Menschen sind davon betroffen. Wir wollten das ursprünglich noch während der Ampelkoalition gesetzlich regeln, doch dann brach diese leider frühzeitig auseinander. Seit Monaten häufen sich bei mir nun die Mails von Menschen, die zunehmend verzweifelt sind. Denn für viele trans Personen ist Gesundheitsversorgung die wichtigste Suizidprävention.

Hilfe bei Suizidgedanken Haben Sie den Verdacht, an Depression zu leiden? Oder haben Sie sogar suizidale Gedanken? Andere Menschen können Ihnen helfen. Sie können sich an Familienmitglieder, Freun­d:in­nen und Bekannte wenden. Sie können sich auch professionelle oder ehrenamtliche Hilfe holen – auch anonym. Bitte suchen Sie sich Hilfe, Sie sind nicht allein. Anbei finden Sie einige Anlaufstellen. Akute suizidale Gedanken: Rufen Sie den Notruf unter 112 an, wenn Sie akute suizidale Gedanken haben. Wenn Sie sofort behandelt werden möchten, finden Sie Hilfe bei der psychiatrischen Klinik oder beim Krisendienst. Depression und depressive Stimmung: Holen Sie sich Hilfe durch eine Psychotherapie. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe kann Ihnen ferner Hilfe und Information zum Umgang mit Depression bieten. Kummer: Sind Sie traurig und möchten jemanden zum Reden haben? Wollen Sie Sorgen loswerden und möchten, dass Ihnen jemand zuhört? Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr besetzt. Die Telefonnummern sind 116 123 oder 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Sie können auch das schriftliche Angebot via Chat oder Mail in Anspruch nehmen. Onlineberatung bei Suizidgedanken: Die MANO Suizidprävention bietet eine anonyme Onlineberatung an. Wenn Sie über 26 Jahre alt sind, können Sie sich auf der Webseite registrieren. Sollten Sie jünger sein, können Sie hier eine Helpmail formulieren. Hilfsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern: Die Nummer gegen Kummer hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern, Jugendlichen und Eltern zu helfen. Kinder erhalten dort Unterstützung unter der Nummer 116 111, Eltern unter 0800 111 0 550, und bei der Helpline Ukraine unter 0800 500 225 0 finden Sie auch Hilfe auf Russisch und Ukrainisch. Hilfsangebot für Mus­li­m:in­nen: Die Ehrenamtlichen des Muslimischen Seelsorgetelefons erreichen Sie anonym und vertraulich unter 030 443 509 821. Bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention können Sie nach weiteren Seiten und Nummern suchen, die Ihrem Bedarf entsprechen.

taz: Wieso ist gerade das so wichtig?

Slawik: Die meisten transgeschlechtlichen Menschen empfinden Dysphorie, also ein enormes Unbehagen mit ihrem Körper, das sich am besten über Hormontherapie und geschlechtsangleichende Maßnahmen behandeln lässt. Wenn das trans Menschen verwehrt wird, ist das psychische Folter. Ich kann mich selbst gut daran erinnern, wie ich als Jugendliche darunter gelitten habe, auf die offizielle Medikation warten zu müssen. Wenn Menschen teils jahrelang darauf warten, kann sie das im schlimmsten Fall suizidal machen.

taz: Trotzdem gibt es beispielsweise Eltern, die sich Sorgen machen, wenn ihre Kinder Pubertätsblocker oder Hormone nehmen, auch weil die Zahl der wissenschaftlichen Studien dazu begrenzt ist. Können Sie diese Bedenken verstehen?

Slawik: Ich rede regelmäßig mit besorgten Eltern. Und da merke ich, dass es oft falsche Vorstellungen gibt. Niemand nimmt eine Tablette und ist am nächsten Tag ein anderer Mensch. Eine Transitionsbehandlung passiert über einen längeren Zeitraum und Betroffene können ihre Meinung anpassen. Eine solche Entscheidung wird auch nicht leichtfertig getroffen, das zeigt die Zahl der sogenannten „Regretter“. Eine Geschlechtsangleichung bereuen weniger Menschen als eine Knie-OP.

taz: Und die schlechte Evidenzlage?

Slawik: Was die Studienlage angeht, macht man in einer idealen medizinwissenschaftlichen Welt natürlich Vergleichsstudien, bei dem ein Teil der Betroffenen Medikamente bekommt und ein anderer Teil nicht. Aber wie ich eben bereits sagte: Fehlender Zugang zu Hormontherapie ist psychische Folter. Menschen diese Zugänge auch im Rahmen einer Studie zu verwehren, finde ich zutiefst unethisch.

taz: In Berlin hat die Polizei kürzlich einen Treff von trans Frauen gestürmt und durchsucht. Ihnen wird vorgeworfen illegal mit Medikamenten gehandelt zu haben. Wie bewerten Sie diesen Vorwurf und das Vorgehen der Polizei?

Slawik: Ich äußere mich nicht zu laufenden Ermittlungen. Aber mir wird durchaus deutschlandweit aus der Community gespiegelt, dass Betroffene wegen der schlechten Gesundheitsversorgung für trans Menschen anfangen, über Do-it-yourself-Medikation zu sprechen.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

taz: Das heißt, Betroffene nehmen beispielsweise Medikamente ohne ärztliche Überwachung ein.

Slawik: Genau. Und das zeigt: Wenn der Staat keine Zugänge schafft, überlegen Menschen selbst, wie sie überlebenswichtige Medikamente bekommen können. Da müssen wir uns doch fragen, was im aktuellen Gesundheitssystem schiefläuft?

taz: Sie sind eine junge Politikerin, 32 Jahre alt, und seit Ihrem Bundestagseinzug vor fünf Jahren sind Sie für viele in der queeren Community ein Symbol der Sichtbarkeit und der Hoffnung. Wie gehen Sie mit diesem Erwartungsdruck um?

Slawik: Es ist eine große Verantwortung, die ich empfinde und manchmal auch eine Traurigkeit, wenn sich Menschen mit sehr persönlichen Anliegen melden und ich nicht immer helfen kann. Aber ich bekomme auch so viele Zuschriften von Betroffenen, von deren Freun­d:in­nen und Angehörigen, die ihre persönlichen Geschichten teilen und sich bedanken, dass wir diesem faschistoiden Hass und dieser rechtsextremen Hetze etwas entgegensetzen. Und das gibt mir viel Rückenwind, weiterzukämpfen.

taz: Sie haben früher auch Verkehrspolitik gemacht, nun bearbeiten Sie hauptsächlich queerpolitische Themen. Fragen Sie sich manchmal, was Sie machen würden, wenn die Welt eine andere wäre?

Slawik: Die Frage ist mir schon manchmal durch den Kopf gegangen – denn ich bin ja eigentlich so eine Klischeegrüne, die wegen Klimathemen zu den Grünen gegangen ist. Was würde ich machen, wenn wir in einer besseren Welt leben würden, in der trans Personen nicht so krass um Anerkennung kämpfen müssten? Würde ich mich dann auf Umweltthemen oder Verkehrsthemen konzentrieren? Oder wäre ich vielleicht gar nicht so politisch aktiv, wie ich es jetzt bin?

taz: Nehmen wir nun aber die Welt, die wir haben: Wie stehen Sie zur Zukunft darin?

Slawik: Angesichts der Polykrise – ob Klima, Mieten oder Demokratie – gibt es Momente, in denen ich große Schwere und einen gewissen Fatalismus empfinde. Aber ich glaube auch, man neigt im Tagesgeschäft dazu, zu viel Negatives zu sehen. Doch genau das darf nicht zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Probleme in unserer Gesellschaft mit demokratischen Mehrheiten lösen können. Und da gibt es ganz viel Zukunft zu gewinnen.