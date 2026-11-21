B lau glitzert der Himmel über Heidelberg. Es ist Freitag und kalt und Lou braucht Hilfe. „Pflege heute“ steht auf dem dicken Wälzer, den jemand auf die Mauer zum Garten einer Stadtvilla gelegt hat. Die Reichen verschenken, was sie nicht mehr brauchen. Lou interessiert sich für den geflochtenen Korb daneben. Bloß: Lou kann nicht hineinsehen. Vor dreieinhalb Wochen hatte Lou eine Mastektomie, eine Brustentfernung. Arme heben, um Dinge herunterzuheben, und sei es nur von dieser schulterhohen Mauer, ist noch nicht drin. Zum Glück ist Ella dabei. Sie zieht den Korb so weit vor, dass Lou hineinsehen kann. Falls Lou etwas gefällt, wird Ella es zurück in die Altbauwohnung von Lous Mutter tragen, in der die beiden bleiben können, bis Lous Körper sich von der OP erholt hat.

Eine Mastektomie ist keine Mandelentfernung. Sie dauert ein- bis zweieinhalb Stunden, hinterlässt größere Wunden, auf der Haut und darunter. Danach folgen meist drei bis sieben Tage im Krankenhaus, drei Wochen starke Bewegungseinschränkungen und Krankschreibungen, tägliche Verbandswechsel. Schmerzen. Euphorie. Wochenlang tragen die Operierten Kompressionsmieder. Mindestens sechs Wochen ist Sport tabu, Oberkörpertraining ein halbes Jahr lang. Lou durfte schon nach fünf Tagen wieder aus der Berliner Klinik, aber auch jetzt heilt Lou noch. Gemüse schneiden, eine Kaffeetasse aus dem weißen Hängeschrank nehmen, die Einkäufe nach Hause tragen – erledigt alles Ella.

Lous Job besteht momentan aus Heilung. Der von Ella darin, Lou zu unterstützen. Und aus organisatorischen Aufgaben für das Netzwerk für Mutual Support. Seit August verbindet das Netzwerk deutschlandweit Menschen miteinander. Die sind binär oder nicht-binär trans, agender oder detransitionieren und suchen Hilfe bei den medizinischen Behandlungen, mit denen sie ihre Körper dem eigenen Geschlecht anpassen. Die anderen bieten ihre Unterstützung an.

 Unser Anspruch ist, dass alle Menschen die Hilfe bekommen, die sie brauchen Ella vom Netzwerk für Mutual Support

„Unser Anspruch ist, dass alle Menschen, die sich bei uns melden, die Hilfe bekommen, die sie brauchen“, sagt Ella, die das Netzwerk nicht gegründet hat, aber im Kernteam mitarbeitet. Eine Mail reicht. Die Leute melden sich, weil sie nicht alleine zu einem OP-Vorgespräch gehen können oder wollen. Weil jemand ihre Katze füttern soll, während sie im Krankenhaus sind. Weil sie niemanden haben, der sich um sie kümmern kann nach der Klinik, ihre Pflaster wechselt, etwas kocht, mit ihnen redet. Oder weil sie einen Schlafplatz brauchen in der Stadt, in der sie operiert werden.

Denn viele trans Menschen leben nicht in den Ballungszentren mit renommierten OP-Standorten: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf. Und Hotelzimmer sind teuer. In einer Umfrage der EU-Grundrechteagentur gaben 46 Prozent der befragten trans Personen an, dass sie Schwierigkeiten hätten, finanziell über die Runden zu kommen. Trans Menschen verdienen im Durchschnitt deutlich weniger als cis Menschen. Gleichzeitig müssen sie viel Geld für ihre Gesundheitsversorgung ausgeben.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Ella und Lou haben momentan keine Lohnarbeit und keine Wohnung – aus freien Stücken. Sie haben sich in Münster kennengelernt bei einem Treffen zu Awareness-Arbeit. Lou hatte das Coming-out zu diesem Zeitpunkt schon hinter sich, für Ella lag die Erkenntnis, dass sie eine trans Frau ist, noch vor ihr. Ella hat im Bereich Kommunikation und Medien studiert und im Großraumbüro gearbeitet, was sie „übertrieben kacke“ fand. Lou hat im Bereich Umwelt studiert. Jobs habe es nur bei der Bahn gegeben, der Lufthansa, der Autobahn. Lou will keine Ausgleichsflächen für Bauprojekte suchen. Lou sucht „Selbstwirksamkeit“. Solche Begriffe nutzen die beiden häufig.

Tassen holen, Kaffee kochen, Küche putzen – erledigt gerade alles Ella Foto: Jyn Rimmele

Irgendwann hat Ella entschieden: Sie will weg, einfach ihre Wohnung aufgeben. Und Lou ist mitgegangen. Sie waren bei Protestcamps gegen Waffenproduktion, gegen Grenzen, gegen Abholzung. Sie haben in der solidarischen Landwirtschaft gearbeitet, Kinder betreut, Tiere versorgt. Und jetzt sind sie in der Heidelberger Altbauwohnung von Lous Mutter – mit der Ella sich den Haushalt teilt. „Wenn wir nicht zu ihr hätten kommen können, ich weiß nicht, wie wir die Zeit nach der OP organisiert hätten“, sagt Ella, während sie an den Haargummis nestelt, die sie ums Handgelenk trägt. Und Lou? Genießt es, die Gedanken mit der Mutter teilen zu können.

Das Zimmer, in dem Lou und Ella schlafen, haben sie ein wenig umgestaltet, damit Lou alles ohne Probleme erreichen kann, ohne sich zu strecken. Neben der Wasserflasche auf dem Beistelltisch liegen Creme, Schmerztabletten und eine Fernbedienung, mit der Lou die einzelnen Lampen im Raum an- und ausschalten kann. Unter der Schlafcouch, ganz schnell hervorgezogen, lagern in einer durchsichtigen Plastikkiste Desinfektionsspray, Mullbinden, Kompressionswesten. Eine trans-Fahne verdeckt ein halbes Bücherregal. Mentale Unterstützung.

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Die Bewegungslosigkeit ist hart für Lou. Lou kann nicht wie sonst wandern oder schwimmen, nicht stundenlang auf einem Hof ackern. Die „totale Euphorie“, die Lou anfangs empfunden hat, die Begeisterung darüber, am vierten Tag nach der OP endlich ein eigenes Hemd anzuziehen und darin so auszusehen, wie Lou es so lange wollte, zu all dem gesellen sich andere Gefühle. Es ging „mental nicht so gut“, sagt Lou jetzt, wo es wieder besser läuft. Im Kopf kreisten Gedanken um den Wohnsitz, den die beiden nun doch wieder gerne hätten, um Jobs, die „selbst wirksam“ sind. Als Lou eine Blutung am Nippel hatte, kamen auch noch Sorgen um die Heilung hinzu. Wird alles gut? Und wird es auch gut aussehen?

Ella säubert nicht nur Lous Wunden, wie man es eben bei frisch operierten Angehörigen macht. Sie steht Lou auch in viel essenzielleren, emotionalen Aspekten bei. „Heute sieht es schon viel besser aus!“, sagt sie jeden Vormittag beim Verbandswechsel. Sie beruhigt. Sie gibt Sicherheit, während Lou mit der Veränderung des eigenen Körpers ein neues Gebiet betritt.

Lou wusste schon im Vorfeld, dass manche nach der OP nicht nur Freude über den eigenen Körper erleben, sondern auch eine Phase der diffusen Niedergeschlagenheit. Einer befreundeten Person sei es ähnlich ergangen. Ella hat eine Theorie, woher solche Empfindungen stammen könnten: „Vielleicht liegt es auch daran, dass einem erst nach der OP im vollen Ausmaß klar wird, wie scheiße es war, so lange mit Brüsten leben zu müssen.“

In den Wochen, in denen Ella Lou pflegt, kümmert sie sich auch um die Anfragen im Netzwerk. Monatsweise wechseln sich die fünf Teammitglieder ab, in der Planungsphase waren sie noch mehr Menschen. „Manchmal fallen gerade in trans Communitys Menschen aus – wegen eigener OP oder weil sie im eigenen Umfeld bei den OPs helfen“, sagt Netzwerkgründer Elin. „Außerdem gibt es auch oft persönliche Probleme, die dann dafür sorgen, dass Menschen sich gerade nicht mehr einbringen können.“

Alles erreichbar: Lou und Ella in ihrem momentanen Zimmer Foto: Jyn Rimmele

Eine Studie aus Kanada zeigte 2024, dass trans Personen häufiger an Depressionen, Angststörungen, bipolaren Störungen, Sozialphobien, Substanzmissbrauch und Suizidgedanken, bis hin zum Suizidversuch leiden. Hinzu kommt, dass sie auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt benachteiligt werden, dass sie je nach Land, in dem sie leben, emotional und organisatorisch anstrengende bürokratische Wege gehen müssen, um ihren Namen ändern lassen zu können oder Zugang zu der medizinischen Versorgung zu bekommen, die sie brauchen.

Das Netzwerk Das Netzwerk für Mutual Support ist für Anfragen und Angebote erreichbar unter mutualsupport.network

Wer in Deutschland eine Mastektomie von der Krankenkasse gezahlt bekommen will, muss dafür erst mal einen Antrag stellen. Dafür braucht es unter anderem ein Indikationsschreiben der Chir­ur­g*­in­nen und ein psychologisch-psychiatrisches Indikationsschreiben. Gerade für nicht-binäre Menschen kann das immer wieder zum Problem werden.

„Ich musste ständig beweisen, dass ich trans genug bin, um ins binäre System zu passen und die Behandlungen bezahlt zu bekommen“, sagt Lou. „Ich hatte also auf dem Weg der Transition oft gar keine Zeit, keine Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie es mir geht. Eine Option, Zweifel oder Ängste zu äußern, bleibt manchen trans Menschen in diesem Prozess verwehrt.“ Lou konnte nur mit anderen trans Personen über die Zweifel reden. „Deswegen braucht es Support-Gruppen.“ Doch der Zugang zu ihnen ist ein Privileg. Nicht alle trans Personen sind Teil einer Community.

Allein im ersten Monat haben 20 Anfragen das Netzwerk erreicht. Inzwischen hat es einen Pool von rund 200 Menschen, die ihre Unterstützung anbieten. Aber das Netzwerk ist überzeugt davon, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die Hilfe anfragen würden, wenn sie nur von der Option wüssten. Sie versenden Newsletter, gestalten einen Flyer, den sie in Beratungsstellen und queeren Zentren, in Kliniken und bei Ärz­t*in­nen auslegen wollen. So viele wie möglich sollen die Chance bekommen, sich mit anderen trans Menschen zu verbinden.

 Wer anbietet, Blumen zu gießen, kann nicht unbedingt eine Panikattacke managen

Doch das Netzwerk hat auch Grenzen. „Wir können bei konkreten Gegenständen nicht helfen, zum Beispiel bei Kompressionswesten, die man nach einer Mastektomie braucht“, sagt Elin. Lokale Gruppen seien da bessere Ansprechpartner*innen. Auch psychische Ausnahmesituationen gehen manchmal über die Fähigkeiten des Teams und seiner Hel­fe­r*in­nen hinaus. Wer anbietet, Blumen zu gießen, kann nicht unbedingt eine Panikattacke managen.

Eine operierte Person in einer Ausnahmesituation zu betreuen, ist eine Herausforderung. „Ich habe ja bei allem Hilfe gebraucht und Ella manchmal auch in zehn Sekunden um zehn unterschiedliche Dinge gebeten“, erzählt Lou. „Sie hatte wenig Zeit für sich.“ Da sei es schon mal zu Streit gekommen. Sie haben Ruhephasen eingeführt, in denen Ella einfach nicht ansprechbar ist. Die sagt sich: „Es ist okay durchzuatmen.“ Vielleicht ist aber gerade die Gereiztheit bei den beiden größer als bei nahezu Fremden in einer ähnlichen Situation. Immerhin teilen die zwei nicht nur die Heilungsphase, sondern auch eine Beziehung – inklusive emotionaler Nähe, aber auch Konflikten.

„Es ist krass, wie sehr du für mich da warst, auch wenn ich schwierige Gedanken hatte“, sagt Lou kurz nach dem Verbandswechsel. Ella antwortet ganz ruhig. „Ich hab mich darauf gefreut, für dich da zu sein und dich zu unterstützen.“ Immer wieder betont sie, die Unterstützung beruhe auf Gegenseitigkeit. Lou habe sie immer unterstützt, „auch wenn wir uns an unterschiedlichen Punkten in der Transition befunden haben“.