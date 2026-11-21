Berlin im Winter – als Herz der Finsternis. Obdachlose wärmen sich an Feuern. Im Grunewald schießen sich Männer bei Duellen tot. Künstler malen auf großen Ölschinken Menschen, „die sich im Gleichschritt bewegten“. In den Cafés sehen die Kellner wie Soldaten aus. Alle benehmen sich zu zackig. Mittendrin: ein „gräuliches germanisches Prunktor“.

Daniel Kehlmann verwendet in seinem neuen Roman „Afrika“ einigen erzählerischen Ehrgeiz darauf darzustellen, wie unzivilisiert Berlin im ausgehenden 19. Jahrhundert gewesen ist. Berliner Aufklärung, Humboldt, Schinkel – in diesem Roman wie nie da gewesen. Die etwas vordergründige, aber im Romanzusammenhang funktionierende Pointe dabei: Zugleich maßt man sich hier an, die „Zivilisierung“ der „Wilden“ Afrikas zu verhandeln, was als Kongokonferenz 1884 ja tatsächlich stattgefunden hat. Eine postkolonial informierte, erzählerisch ins Satirische sublimierte Empörung darüber ist in dem Roman deutlich spürbar.

Bismarck hatte die europäischen Großmächte zusammengerufen, um die Bedingungen zu klären, unter denen der ganze afrikanische Kontinent kolonisiert werden sollte. Dem belgischen König wurden große Teile des Kongo als private Kolonie zugestanden. In ihr agierten die Kolonisatoren mit unglaublichen Grausamkeiten, die etwa Joseph Conrad zu seiner Erzählung „Herz der Finsternis“ bewogen.

Der Roman Daniel Kehlmann: „Afrika“. Rowohlt, Hamburg 2026. 256 Seiten, 24 Euro

In der berühmten Schlusswendung richtet Conrad die Perspektive zurück auf die Metropolen Europas, die das eigentliche Herz der Finsternis beherbergen, weil in ihnen die Kolonialisierung organisiert wurde. Unter diesem Aspekt lässt sich Kehlmanns Roman unter seiner komödienhaften Oberfläche als ein stellenweise groteskes Prequel von Joseph Conrad lesen.

Klischees über „nackte Wilde“

Blackfacing, Exotisierung, Klischees über „nackte Wilde“ ohne Ende: Den alltäglichen Rassismus der Zeit stellt Kehlmann immer wieder direkt aus. Ihre weltpolitische Ignoranz auch: „Grenzen im Urwald! Flaggen zwischen Elefanten und Tigern. Dort wohnt eh niemand, also was soll’s!“ Doch der inzwischen 51-Jährige wäre nicht der Erzähler, der er ist, wenn der ernste Hintergrund nicht mit einem höheren literarischen Spiel verbunden wäre.

Es besteht darin, in diesem historischen Setting die tragikomische Geschichte einer Jedermannsfigur zu erzählen. Gustav „Gustl“ Strinetzky heißt sie, ein österreichischer Legationsrat, der sich durch Unterschlagungen in einen „Schlamassel“ hineinmanövriert hat. Unvorbereitet stolpert er in die Kongokonferenz und wird dort – man fühlt sich szenenweise an die Coen-Brüder erinnert – durch allerlei Missverständnisse als gewiefter Strippenzieher wahrgenommen.

Etwas knarzt hier die Dramaturgie, doch, Bereitschaft mitzuspielen seitens des Lesers vorausgesetzt, funktioniert sie ganz gut. Vor allem aber baut Kehlmann die sich ergebenden Begegnungen seiner Hauptfigur zu funkelnd bösen Porträts aus. Bismarck ein selbstverliebtes Denkmal seiner selbst. Henry Morton Stanley ein Lügner und Schlächter. Am schlechtesten kommt der belgische König weg, Kehlmann stellt ihn als obszönen, geldgierigen, sadistischen Giftzwerg dar.

Sehr hübsch dagegen die Szenen in der österreichischen Botschaft. Einem Legationsassessor rutscht heraus, dass – Kehlmann mischt fröhlich marxistisches Vokabular unter – die Welt sich am „Übergang zur modernen kapitalistischen Produktionsweise befindet“, später muss er sich für seine Hellsicht entschuldigen. Man nimmt mit: In der K.-u.-k.-Monarchie ist Klugheit nicht der Karriere förderlich.

Je näher die Figuren der Macht stehen, desto kaputter zeichnet Daniel Kehlmann sie. Mit keiner Figur des Romans kann man sich identifizieren. Dafür bringt einen das Buch – bei dem Setting ein Kunststück für sich – zwischendurch immer wieder zum Lachen, so hanebüchen sind die Wendungen, so slapstickartig die Dialoge. An Vergangenheitsverklärung erweist sich dieser Erzähler stabil uninteressiert.

Präfeministische Anwandlung

Statur nimmt bei alledem zunehmend die Frau des Legationsrats Strinetzky an, die sich auf einem Ball im Kronprinzenpalais in präfeministischer Anwandlung fragt, „wieso Frauen sich so bereitwillig in ihr verordnetes Schicksal der Dummheit“ fügen.

Im letzten Drittel gesteht Kehlmann dann auch seinem Jedermann Strinetzky – streckenweise in virtuos gehandhabter erlebter Rede – echte Tragik zu. Es geht hier um verpasste Fluchtmöglichkeiten, aber auch darum, im entscheidenden Moment als Paar seine sozialen Rollen nicht hinter sich lassen zu können. Die Finsternis der Welt ließe sich erst dann aufhellen, wenn sich die Finsternis in den sozialen und Geschlechtsbeziehungen aufhellt. Was aber, diesen Stachel bohrt einem der Schluss tief ins Herz, erst einmal nicht der Fall ist. Schon ein gutes Buch.