F liegen wird teurer, Autofahren auch – da kommt die Deutsche Bahn auf eine super Idee und schafft ein Sonderangebot für die Sommerferien, extra für Familien. Bis zu fünf Personen kommen für knapp 100 Euro hin und zurück mit den DB-Fernverkehrszügen ICE und IC. Ein guter Deal? Auf jeden Fall. Und ein Hinweis auf die beharrliche Ideenlosigkeit der Bundesregierung.

Bahnchefin Evelyn Palla versteht sich ganz gut darauf, die Fahrgäste bei der Stange zu halten. Das Schienennetz ist noch immer in bedauernswertem Zustand, die Sanierung dauert, Baustellen verlangen Kun­d:in­nen Geduld ab. Zwar gibt es bereits familienfreundliche Angebote bei der DB, zum Beispiel die kostenfreie Fahrt für Kinder zwischen 6 und 14 mit Begleitperson. Erst im Sommer 2025 aber hatte sich die Bahn mit der Abschaffung der Familienreservierung unbeliebt gemacht.

Da ist es gut, dass sie nun mit preiswerten Angeboten um die Gunst der Reisenden buhlt. Und sie weg von anderen Verkehrsmitteln in klimafreundliche Züge lockt. Schön wäre es allerdings, wenn nicht nur Familien günstig reisen könnten. Oder wenn Zugreisen immer billiger wären als Flüge und Autofahrten.

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Aber hey, die Bahn bemüht sich. Und sie schafft es, zumindest einigen Menschen etwas zu bieten – was die Bundesregierung in der Energiekrise bisher vermissen lässt.

Teurer Sprit? Wäre ein Anlass für ein Tempolimit, die Finanzierung günstiger Öffis, großangelegte Rabatte auf Zugreisen wie in Litauen, wenigstens für Appelle zum Spritsparen. Teures Kerosin? Hätte den Bund motivieren können, Kurzstreckenflüge zu verbieten, sich für eine Mehrwertsteuer auf internationale Passagierflüge starkzumachen oder andersherum die Mehrwertsteuer auf Zugreisen abzuschaffen.

Die spontane Freude über das Familienangebot zeigt, wie viele sich nach Maßnahmen sehnen, die klimafreundliche Mobilität bezahlbar macht, möglichst für alle. Traurig, dass der schwarz-roten Koalition dazu so wenig einfällt. Tröstlich, dass die Bahn in die Bresche springt.