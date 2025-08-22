Erneute Angriffe auf Druschba-Pipeline: Volles Rohr, leeres Rohr!
Die Ukraine hat erneut die „Druschba“-Ölpipeline angegriffen und russische Ölexporte gestoppt. Ungarn und die Slowakei schlagen Alarm.
Vor den erneuten ukrainischen Angriffen auf die „Druschba“-Pumpstation Unetscha in der westrussischen Region Brjansk hatten sich Ungarn und die Slowakei bei der EU-Kommission und US-Präsident Donald Trump über die ukrainischen Attacken auf die „Druschba“-Trasse beschwert.
Der jüngste Raketenangriff habe die Versorgung wahrscheinlich für mindestens fünf Tage unterbrochen. Die physische und geografische Realität sei, dass es ohne diese Pipeline schlicht unmöglich sei, die beiden Länder sicher zu versorgen, heißt es in einem Brief des slowakischen und ungarischen Außenministeriums vom Freitag, den die russische Nachrichtenagentur Interfax zitiert.
Laut dem ungarischen Premier Viktor Orbán, der stolz ist, dass Trump ihn in einem Brief „meinen großen Freund“ genannt haben soll, sei Trump „sehr wütend“ über die ukrainischen „Druschba“-Angriffe. Das berichtete das regierungsnahe ungarische Portal „Magyar Nemzet“.
Von Treibstofflieferungen abschneiden
Durch die von Sibirien nach Europa führende Trasse beziehen Ungarn und die Slowakei über 80 Prozent ihres Rohölbedarfs. Auch zur PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt wird über „Druschba“ Öl aus Kasachstan gepumpt.
Für die Ukraine sind die anhaltenden Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur wichtig, um die russische Armee von Treibstofflieferungen abzuschneiden. Deshalb werden seit Wochen immer wieder Raffinerien, Tanklager, Ölzüge und die Pipeline angegriffen.
Die ukrainische Armee will damit laut Militärexperten in Kyjiw Russlands Truppen mittels Treibstoffmangels an einem weiteren Vorrücken hindern. Russische Streitkräfte haben unterdessen gleichfalls seit ein paar Tagen gezielt ukrainische Diesel-Nachschublinien angegriffen.
Über „Druschba“ fließt auch Rohöl zur belarussischen Raffinerie Mozyr, wo Treibstoff produziert wird – auch für das im September startende russisch-belarussische Manöver „Sapad“ (Westen). Kyjiw ist besorgt, dass das Manöver zu einem Angriff vom Norden auf die Ukraine genutzt wird. Zuletzt hatte es heftige russische Luftschläge gegen den Nordwesten der Ukraine gegeben.
Ungarn warnte unterdessen mit Folgen weiterer „Druschba“-Attacken: „Ungarn ist der wichtigste Stromlieferant der Ukraine. Ohne uns wäre die Energiesicherheit des Landes höchst instabil“, drohte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó indirekt in Richtung Kyjiw. In der ersten Junihälfte hätten 44 Prozent des in die Ukraine importierten Stroms aus Ungarn gestammt, erklärte Daria Orlova von ExPro Consulting gegenüber RBK-Ukraine.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Einwanderung und Extremismus
Offenheit, aber nicht für Intolerante
CDU-Länderchefs gegen Bundestagsfraktion
Sexuelle Identität entzweit Union
Nicht-binärer Geschlechtseintrag
Zweitpass gegen Diskriminierung auf Reisen
Verkehrswende in Paris
Blick in die Zukunft
Straße wird umbenannt
Berlin streicht endlich das M-Wort
Rechtsextremer Onlineshop Druck18
Verein „Laut gegen Nazis“ sichert sich Markenrechte