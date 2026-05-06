Rund 600 Polizeikräfte ließ die Bundesanwaltschaft am Mittwochmorgen in zwölf Bundesländern zu einer Großrazzia ausrücken. Das Ziel: die rechtsextremen Jugendgruppen von „Jung & Stark“ und „Deutsche Jugend Voran“ (DJV). Insgesamt 36 Personen wurden durchsucht und 50 Objekte. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, mit ihren Gruppen kriminelle Vereinigungen gegründet zu haben. Festnahmen gab es dabei vorerst keine.

Die beiden Gruppen waren im Sommer 2024 aufgetaucht, zunächst online und mit diversen Regionalablegern, dann auch auf der Straße – so wie weitere neue Jungnazi-Gruppen in der Zeit. Die Mitglieder der DJV und „Jung&Stark“ sind zumeist Jugendliche, viele präsentierten sich im Neonazistyle der Neunziger Jahre mit Bomberjacken und kahlgeschoren. Gehetzt wird gegen Linke, Migranten oder queere Menschen. Beide Gruppen sind vor allem online vernetzt, traten aber auch in realen Treffen oder bei Demonstrationen auf, teils auch mit Störaktionen gegen CSD-Paraden.

Die Schwerpunkte der Durchsuchungen lagen in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg und Sachsen. Razzien gab es aber auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Betroffen waren Personen, welche die Bundesanwaltschaft als Rädelsführer von „Jung & Stark“ und „DJV“ einschätzt – darunter nach taz-Informationen etwa der Berliner DJV-Anführer Julian M., ein Mittzwanziger und Polizistensohn, der im Frühjahr 2025 bereits wegen mehrerer Gewalttaten zu einer gut dreijährigen Haftstrafe verurteilt wurde.

Mit Gewalttaten aufgefallen

Auch Mitglieder von „Jung & Stark“ fielen bereits mit Gewalttaten auf. Insgesamt 8 der 36 Beschuldigten wirft die Bundesanwaltschaft konkrete gefährliche Körperverletzungen vor: Sie sollen in sogenannten „Pädo-Huntings“ vermeintlich Pädophile aufgesucht und attackiert haben. Auch als Linke angenommene Personen sollen angegriffen worden sein. Einige erlitten laut Bundesanwaltschaft „nicht unerhebliche Verletzungen“.

Gegen eine weitere Jungnazi-Gruppe war die Bundesanwaltschaft bereits im Mai 2025 mit Festnahmen vorgegangen: die „Letzte Verteidigungswelle“, deren Anführer teils erst 15 Jahre alt waren. Diese Gruppe stufte die Behörde sogar als terroristische Vereinigung ein, da sie etwa ein Kulturhaus im Brandenburger Altdöbern niederbrannte und die im gleichen Gebäudekomplex schlafende Betreiberfamilie in Lebensgefahr brachte. Auch hatten die Mitglieder eine Geflüchtetenunterkunft im thüringischen Schmölln angegriffen und ebenso mehrere Personen, die sie für „Pädophile“ hielten.

Die acht Hauptmitglieder stehen derzeit vor dem Oberlandesgericht Hamburg vor Gericht – wegen ihres geringen Alters wird hinter verschlossenen Türen verhandelt.

Jungnazis zuletzt weniger aktiv

Nach den Razzien gegen die „Letzte Verteidigungswelle“ und Festnahmen von DJV-Anführern wie Julian M. in Berlin waren die Aktivitäten der Jungnazi-Gruppen zuletzt zurückgegangen. Eine Demonstration der DJV im März in Berlin für „politische Gefangene“ fand kaum noch Zulauf. Die Bundesanwaltschaft wirft DJV und „Jung & Stark“ aber vor, weiter mit Gewaltaufrufen und Straftaten aktiv gewesen zu sein.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte, die durchsuchten Gruppen in den zwölf Bundesländern zeigten einmal mehr, dass man von einer „gesamtdeutschen Bedrohung durch gewaltorientierten Rechtsextremismus“ sprechen müsse. Diese Gefahr müsse man „sehr ernst nehmen“. Es sei erschütternd, dass militante rechtsextreme Gruppe unter jungen Menschen Zulauf hätten, so Hubig. „Rechtsextremismus ist die größte Gefahr, die Deutschland von innen droht.“