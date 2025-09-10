piwik no script img

Dienstreisen von RegierungsmitarbeiternMerz und seine Mi­nis­te­r*in­nen sind abgehoben

Mit­ar­bei­te­r von Ministerien und Behörden fliegen seit der Corona-Pandemie öfter. Und das, obwohl sie verpflichtet sind, Flugreisen zu vermeiden.

Eine Maschine der Bundesregierung parkt auf dem Flughafen Leipzig/Halle
Nicht immer der schnellste Weg: Diese Regierungs-maschine musste auf dem Weg von Berlin nach Köln in Leipzig/Halle notlanden Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Berlin afp | Die Zahl der innerdeutschen Dienstreisen per Flugzeug durch Mitarbeitende von Ministerien und Bundesbehörden ist nach dem Einbruch infolge der Corona-Pandemie wieder deutlich gestiegen.

Im Jahr 2022 stieg die Zahl solcher Inlandsflugreisen im Vergleich zum Vorjahr um 43,1 Prozent, im Jahr 2023 um weitere 21,7 Prozent, ehe sie im Jahr 2024 um 14,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sank: Dies geht aus einer Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die AFP am Mittwoch vorlag.

In absoluten Zahlen wurden 2024 insgesamt 13.209 Dienstreisen per Inlandsflug gezählt, nach 15.445 (2023), 12.694 (2022) und 8872 im Jahr 2021. Im Corona-Jahr 2021 war die Zahl der Flüge allerdings wegen der Lockdown-Maßnahmen außerordentlich gering, im Vergleich zum Vorjahr 2020 war sie um 67 Prozent gesunken.

Der Linken-Klimaexperte Fabian Fahl übte scharfe Kritik daran, dass die Zahl der besonders umweltschädlichen Inlandsflüge nach der Pandemie wieder stieg.

Mit­ar­bei­te­r*in­nen zu Reisevermeidung verpflichtet

Die Regierung hätte die Chance gehabt, „das enorme Potential, das sich durch Video-Konferenzen ergeben hat, zu verstetigen“, sagte der Bundestagsabgeordnete zur Nachrichtenagentur AFP. Statt eine Strategie zu entwickeln, habe die Regierung „einfach alles weiterlaufen“ lassen.

Der „beste Verkehr“ sei der, „der erst gar nicht entsteht“, sagte Fahl. „Inlandsflüge hingegen sind der absolute Klimakiller.“ Der Linken-Abgeordnete warf der CDU-geführten Bundesregierung vor, keine Strategie zu haben, wie sie bis 2030 ihre innerdeutschen Flüge auf Null bringen könne. „Die Vielfliegerei der ‚Ampel‘ wird sich auch in der Merz-Regierung fortsetzen“, kritisierte er.

Im Jahr 2021 war das Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit in Kraft getreten. Es schreibt für Bundesbehörden den Grundsatz der Reisevermeidung vor. Bei der Anordnung oder Genehmigung von Dienstreisen sind seitdem auch umweltbezogene Kriterien zu berücksichtigen.

Seit der Corona-Pandemie trage „die intensive Nutzung von Web- und Videokonferenzen erheblich zur Vermeidung von Dienstreisen bei“, schrieb das Umweltministerium in seiner Antwort auf die Linken-Anfrage. Bei „nicht vermeidbaren Inlandsdienstreisen“ werde vorrangig die Bahn genutzt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Inlandsflüge #Flugreisen #Dienstreisen #Bundesregierung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Schaffner steht vor einem Nachtzug

Greenpeace-Preisvergleich

Wo der Zug billiger ist als der Flieger

Klimaschädliche Flüge kosten in Europa oft weniger als Bahnfahrten, zeigt eine Studie. In einige Länder kommen Reisende aber günstiger auf Schienen.
Von Nanja Boenisch
Ein Airbus der KLM-Airline auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol

Ehemaliger Airline-Manager

„Die Luftfahrt braucht ein neues Geschäftsmodell“

Nach einer Airline-Karriere fordert Karel Bockstael zum drastischen Umdenken auf. Verantwortlich seien nicht Verbraucher, sondern die Branche selbst.
Interview von Tobias Müller
Eine Airfrance Maschine landet tief, Menschen liegen am STrand im Sand und schauen auf das Flugzeug, im Hintergrund Bettenburgen

Tourismus im Globalen Süden

„Pauschaler Verzicht auf Flugreisen greift zu kurz“

In Berlin trifft sich die internationale Tourismusbranche. Nachhaltiger Urlaub bietet im Globalen Süden Chancen, sagt Alien Spiller von Tourism Watch.
Interview von Edith Kresta

klimawandel

Markus Söder und Friedrich Merz in einem Auto auf der Messe IAA

Eröffnung der Automesse IAA

Bühne frei für Benzin und Diesel

Die Mobilitätsmesse IAA in München gibt sich klimafreundlich. Doch Autolobby, Merz und Söder sind gegen das Verbrenner-Aus der EU im Jahr 2035.
Von Nanja Boenisch

9.9.2025

Francois Ribalet hält ein Reagenzglas mit gelblicher Flüssigkeit in die Kamera

Studie zu Phytoplankton

Wichtiger Winzling mag es nicht warm

Hohe Temperaturen schaden einem bedeutenden Plankton, zeigt eine Studie. Das könnte weltweit Nahrungsnetzen schaden. Doch es gibt Kritik am Vorgehen.
Von Jonas Waack

9.9.2025

Ein Grill steht in einem Garten, er ist mit Holzkohle befüllt, die schon brennt

Problem Holzkohle

Grillgenuss ohne Waldverlust

Auf deutschen Grills landet Holzkohle aus aller Welt. Oft ist unklar, ob dafür Wald legal gerodet wurde. Wie wird das Barbecue umweltfreundlich?
Von Vanessa Michaeli

9.9.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1

Linken-Bashing in der „Zeit“

Vom bürgerlichen Drang, über Mitte und Norm zu herrschen

2

Buch über Erfolg der Nazi-Ideologie

Die Lust am Hass bleibt

3

Diskussion um Wehrdienst

Doppelte Solidarität

4

Die Grünen und das Verbrenner-Aus

Peinliches Manöver, aber Kurve gekriegt

5

Historikerin über rechte Körperpolitik

Die Fantasie vom schönen Volk

6

Prozess gegen Flücht­lings­hel­fe­r

Hilfe als Straftat?