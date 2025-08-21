piwik no script img

taz zahl ich

Greenpeace-PreisvergleichWo der Zug billiger ist als der Flieger

Klimaschädliche Flüge kosten in Europa oft weniger als Bahnfahrten, zeigt eine Studie. In einige Länder kommen Reisende aber günstiger auf Schienen.

Ein Schaffner steht vor einem Nachtzug
Wer klima­freundlich reisen will, kann den Nachtzug nehmen – muss dafür aber oft mehr zahlen Foto: Simona Granati/getty images
Nanja Boenisch
Von Nanja Boenisch

Berlin taz | Kurzfristig von Köln nach Manchester? Mit dem Zug kostet das laut Greenpeace bis zu 300 Euro – während ein Flugticket spontan für 20 Euro zu haben wäre. Wer in Europa ins Flugzeug steigt, kommt immer noch oft billiger davon, als wenn er die gleiche Strecke mit dem Zug zurücklegen würde. Das zeigt eine Studie, die Greenpeace am Donnerstag veröffentlicht hat.

Darin steht, dass Zugfahren nur auf 46 Prozent der untersuchten grenzüberschreitenden Reiserouten günstiger ist als Fliegen. Auch in Deutschland sind die meisten Fahrkarten für eine Bahnfahrt innerhalb des Landes, ins Ausland oder aus dem Ausland teurer als ein entsprechendes Flugticket. Nur bei Reisen in polnische, tschechische, österreichische oder belgische Städte ist von Deutschland aus fast immer der Zug billiger.

Greenpeace untersuchte für den Preisvergleich einfache Fahrten auf 142 Routen in 31 europäischen Staaten – und dafür die jeweils billigsten Flug- und Bahntickets zu unterschiedlichen Buchungszeiten. 33 Strecken waren Inlandsverbindungen, die restlichen 109 grenzüberschreitend. Innerhalb der Landesgrenzen konnte der Zug in 70 Prozent der Fälle mit niedrigeren Preisen punkten. Im internationalen Verkehr aber war Bahnfahren nur bei 39 Prozent der Verbindungen günstiger. Immerhin sei der Preisunterschied zwischen Fliegen und Zugfahren seit 2023 kleiner geworden.

Fliegen ist die klimaschädlichste Art der Mobilität. Der Luftverkehr weltweit ist für rund 3,5 Prozent der Erderhitzung verantwortlich. Die hohen CO2-Emissionen der Kraftstoffverbrennung auf einem Flug verursachen etwa ein Drittel der Klimawirkung der Luftfahrt. Zwei Drittel kommen durch die sogenannten Nicht-CO2-Effekte zustande: Die Triebwerke eines Flugzeugs stoßen Rußpartikel aus, die Kondensstreifen entstehen lassen. Dies geschieht in 10 bis 15 Kilometern Höhe, wo die Atmosphäre besonders empfindlich reagiert.

Weniger Inlandsflüge in Deutschland

Außerdem ist Fliegen sozial ungerecht. Jährlich fliegen nur etwa fünf bis zehn Prozent der Weltbevölkerung, schätzt die Internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO. Die Folgen der Klimakrise – Dürren, Stürme oder Fluten – treffen laut Greenpeace hingegen oft die Menschen am härtesten, die am wenigsten zu den Flugemissionen beitragen.

Immerhin: Klimaschädliche Inlandsflüge gab es in Deutschland im Jahr 2024 deutlich weniger als noch 2019, wie das Onlinemedium Table berichtet. Vor der Coronapandemie, im Jahr 2019, flogen 238.000 Flugzeuge innerhalb Deutschlands – 2024 waren es 117.000. Table beruft sich auf Zahlen des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft und des Umweltbundesamtes. Demnach entstanden im vergangenen Jahr mit 1,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten auch weniger klimaschädliche Treibhausgase durch Inlandsflüge als vor der Pandemie. Damals waren es 2 Millionen Tonnen CO2, Lachgas und Methan. Die Wirkung der Kondensstreifen ist nicht Teil der Rechnung.

Nun will Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die Luftfahrt in Deutschland wieder voranbringen – und unter Umständen Steuern, Gebühren und Abgaben reduzieren. Dabei werde der Flugverkehr ohnehin schon „üppig subventioniert“, kritisiert Lena Donat, Verkehrsexpertin bei Greenpeace. In fast allen europäischen Staaten ist zum Beispiel der Flugkraftstoff Kerosin von der Mineralölsteuer befreit. Die Bahn aber zahle für den Zugbetrieb Stromsteuern.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Internationale Flugtickets seien mehrwertsteuerbefreit – während auf Zugtickets im grenzüberschreitenden Verkehr eine Mehrwertsteuer entfalle. „Es ist absurd, dass Reisende in Europa mit Steuerausnahmen ins klimaschädliche Flugzeug gedrängt werden“, sagte Donat.

Bahntickets ohne Mehrwertsteuer

Mobilitätsexpertin Katja Diehl ergänzt: Nicht alle Flughäfen seien wirklich nötig – doch gerade in Regionalflughäfen, die oft keine wichtigen Drehkreuze sind, fließen Millionen an staatlichen Geldern. „Das ist nicht mehr zeitgemäß“, so Diehl zur taz. Bahntickets könnten mehrwertsteuerfrei verkauft werden, um Zugfahren erschwinglicher zu machen.

Und für Flugtickets schlägt Diehl eine zusätzliche Abgabe vor, die abhängig vom Einkommen der Flugreisenden und vom CO2-Ausstoß ihres Flugs eingefordert wird. „Es muss spürbar sein, dass Fliegen ein Privileg ist, das vielen Menschen weltweit niemals zuteilwird“, forderte Diehl.

Es muss spürbar sein, dass Fliegen ein Privileg ist

Katja Diehl, Mobilitätsexpertin

Die Deutsche Bahn rückt die Greenpeace-Zahlen derweil in gutes Licht. Gerade auf beliebten internationalen Strecken seien die Tickets für eine Zugfahrt „ganz klar günstiger“ als für einen Flug, teilte ein DB-Sprecher am Donnerstag mit. Buchungen grenzüberschreitender Fahrten über die DB-Website oder die Bahn-App DB Navigator sollen einfacher werden, neue Züge und Verbindungen mehr Leute auf die Schiene locken. Dennoch kann es sich lohnen, Zugtickets möglichst früh zu erstehen – oder mit einem Interrail-Ticket flexibel über Landesgrenzen hinweg zu reisen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Verkehrswende #Luftfahrt #Schienenverkehr #Tickets #Greenpeace-Studie #Klimawandel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Airbus der KLM-Airline auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol

Ehemaliger Airline-Manager

„Die Luftfahrt braucht ein neues Geschäftsmodell“

Nach einer Airline-Karriere fordert Karel Bockstael zum drastischen Umdenken auf. Verantwortlich seien nicht Verbraucher, sondern die Branche selbst.
Interview von Tobias Müller
Blick von oben auf St. Pancras und Kings Cross

Direktverbindung nach London

Die Bahn ist reif für die Insel

Deutschland und Großbritannien vereinbaren eine Zugverbindung nach London. Das Experiment gab es schon einmal – und diesmal soll es klappen.
Von Wolfgang Mulke
Ein ice-Hochgeschwindigkeitszug der Deutschen bahn fährt schnell durch ein bewaldetes Gebiet.

Europaweite Tickets von der Bahn

Nur ein erster Schritt

Kommentar von Anja Krüger
Die Bahn verkauft jetzt Tickets für ganz Europa – gut so. Aber niedrigere Preise und mehr Pünktlichkeit wären noch besser.

klimawandel

Kollage, Werbung auf dem Filetierteller

Klimaschädliche Werbung

Back Dir Werbeverbots-Waffeln!

Kolumne Zukunftsrezepte von Mareike Hoeck, Tanika Trum und Luise Reinke
Dauerbeschallung mit Plakaten von SUVs und Billigflügen muss nicht sein. Mit diesem Rezept kannst du die Umwelt schützen – vor Werbung und CO2.

21.8.2025

Wellen, meer Möwen und ein weiter Himmel

Umstrittene CO2-Speicherung

Potenzial sehr begrenzt

Der Chef des UBA weist darauf hin, dass unter der Nordsee nicht unendlich viel CO2 gelagert werden kann. Ein Gesetz soll die Speicherung ermöglichen.

20.8.2025

Drei vertrocknete Pflanzen stehen neben einem Gulli auf der Straße

Klimakrise in Brandenburg

Grundwasser um 40 Prozent gesunken

Seit 1980 hat die Grundwasserneubildung dramatisch abgenommen. Schuld ist der Klimawandel, doch eine Rolle spielen auch Luftreinheit und Vegetation.
Von Alina Schwermer

20.8.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Einwanderung und Extremismus

Offenheit, aber nicht für Intolerante

2

Nicht-binärer Geschlechtseintrag

Zweitpass gegen Diskriminierung auf Reisen

3

CDU-Länderchefs gegen Bundestagsfraktion

Sexuelle Identität entzweit Union

4

Verkehrswende in Paris

Blick in die Zukunft

5

Geflüchtetenhilfte mit Tauschaktion

Hamburgs Linke hebelt Bezahlkarte aus

6

Kein Exit für Nazis!

Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt