L ina Friedrich kann die Rhabarberlimo, die sie in der Hand hält, nicht austrinken. Sie ist zu aufgeregt. Aber sie will die Flasche unbedingt behalten und zwar für immer. Also schüttet sie die rosa Flüssigkeit kurzentschlossen in einen Gully an der Friedrichstraße in Berlin und steckt die leere Glasflasche in ihre Handtasche. Als Erinnerung. Denn die Limo hat ihr gerade eben die Linke geschenkt! Im Bundestag!

Es ist ein kalter Dienstagabend Anfang November. Mitglieder der Linksfraktion haben Lina Friedrich eingeladen, um ihr in einem Hintergrundgespräch Fragen zu den Jugendprotesten „Gen Z regelt“ zu stellen. Lina Friedrich, 21 Jahre alt, die noch nie zuvor im Parlament gewesen war, bis vor ein paar Wochen noch nie eine Demo organisiert hatte, in der Gastro arbeitete und eigentlich Vortragsangst hat, sprach als Expertin im Bundestag. Sie habe sich noch nie so verstanden gefühlt, sagt sie. Nach allem, was sie gesagt habe, sei applaudiert worden.

Eingeladen war sie als eine der Sprecher*innen von „Gen Z regelt“. Unter diesem Namen protestierten an Halloween bundesweit rund 120.000 Menschen gegen vieles, was nicht nur, aber besonders Junge betrifft: Sozial- und Bildungskürzungen, verpflichtende Musterungen für die Bundeswehr, zu wenig Klimaschutz und soziale Ungleichheit in Deutschland. Für den 14. und den 20. November sind weitere Proteste geplant.

Lina Friedrich, lange schwarze Haare, langer schwarzer Mantel, heißt eigentlich anders. Mit dem Pseudonym will sie sich schützen, weil sie schon rechte Hassnachrichten bekommen hat. Dass sie für die neue Bewegung spricht, ist nicht selbstverständlich. Manche finden sogar, dass sie die völlig Falsche ist. Noch am Abend von Friedrichs Bundestagsbesuch postet die Linksfraktion ein Foto von ihr auf Instagram. Darunter explodieren die Kommentare: Ihr habt die Falschen eingeladen, das ist ein Fakeaccount.

Ein Name, zwei Lager

Es ist kompliziert. Denn die eine Bewegung „Gen Z regelt“ gibt es nicht. Sie entsteht gerade, und dabei kann man zuschauen. Es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit und um die Frage, was dieser Jugendprotest werden will – und wer darüber bestimmen darf. Der Streit verläuft zwischen Menschen, die überhaupt keine politische Erfahrung haben, wie Lina Friedrich, aber im Internet in wenigen Tagen bundesweite Jugendproteste angezettelt haben. Und auf der anderen Seite: Jugendliche, die sich seit Jahren linksradikal engagieren und in lokalen Streikkomitees vor Ort die ganze Arbeit machen. Hilft der Richtungsstreit der Bewegung, sich zu finden, oder macht er sie kaputt, bevor sie etwas bewirken kann?

Auf Instagram gibt es zwei große Accounts, die beide für sich beanspruchen, bundesweit für die Proteste zu sprechen. Da ist „genzregelt_germany“ mit orangenem Logo und Eichhörnchen, der sich in Statements von „jeglicher Gewalt“ distanzierte, 16.000 Follower hat und schon mehr als 25.000 Euro Spenden gesammelt hat. Zu diesem gehört Lina Friedrich und nur diese Seite sprach bisher im Bundestag.

Und da gibt es „genzregelt“ mit dem Bild einer vermummten Person als Logo. Der Account tritt deutlich radikaler auf, veröffentlichte seinen ersten Beitrag schon eine Woche früher und hat fast doppelt so viele Follower. Am Tag, an dem Friedrich im Bundestag ist, ändert der Account sein Design von orange zu giftgrün.

Aber von vorn.

Aktiv werden gegen Weltschmerz

Alles begann Anfang Oktober mit einem Video auf Tiktok. Lina Friedrich sieht es beim Scrollen durch Social Media an einem Abend zu Hause in ihrer Wohnung. In Frankreich protestieren Schüler*innen, doch noch sind die Proteste nicht eskaliert. In dem Video sagt der Tiktoker Lil Drazzy an seine damals rund 45.000 Follower gerichtet in die Kamera: „Am 31. Oktober sind wir alle auf der Straße. Die Franzosen machen es vor, wir machen es nach. Keiner will den ersten Schritt machen, also macht Gen Z den ersten Schritt.“

Lina Friedrich sagt, sie habe die Proteste in Paris schon beobachtet und sich gedacht: Boah, es wird Zeit, dass wir in Deutschland auf die Straße gehen. Sie trat einer öffentlichen Telegramgruppe bei, die der Tiktoker Lil Drazzy eröffnet hatte. Über den Chat wollten sich Leute organisieren.

 Eine aktuelle Umfrage zeigt: 83 Prozent der Menschen haben Verständnis für die Proteste

Friedrichs Generation, die zwischen 1997 und 2012 Geborenen, nennen ältere Leute im Fernsehen „faul“. Mehr oder weniger erwachsen geworden sind sie während der Coronapandemie, was einiges an Unbeschwertheit, aber auch an politischer Organisierung kaputt gemacht hat. Die Pandemie, sagen viele, war einer von mehreren Gründen dafür, wieso es die große Klimabewegung, für die noch 2019 Hunderttausende vor allem junge Menschen regelmäßig auf die Straße gingen, so nicht mehr gibt. Manche hoffen, dass „Gen Z regelt“ die Kraft hat, wieder Massen zu mobilisieren, erkennen darin den lange erwarteten Sozialprotest und das Potenzial, eine neue soziale Bewegung zu werden. Die Frage ist nur, was für eine.

wochentaz Dieser Text erschien zuerst in der wochentaz, unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Das fragen sich viele. Seit Lina Friedrich Pressesprecherin ist, klingelt ihr Telefon alle 10 Minuten. Die Aufmerksamkeit macht was mit ihr, sie habe weniger Appetit, sagt sie, aber es sei eine gute Aufregung. Am Anfang sei sie der Telegramgruppe beigetreten, weil sie sich schon lange politisch ohnmächtig gefühlt habe. „Ich hatte immer schon extrem Weltschmerz“, sagt sie. Aufgewachsen ist sie in einer ostdeutschen Großstadt, hat kein Abitur gemacht. Später studierte sie an einer Privatuni, weil das ohne Abi möglich war. Sie finanzierte das mit Bafög und einem Nebenjob.

Vernetzung über Telegram

Was sie mit dem Weltschmerz meint? Sie erzählt, wie sie auf dem Weg zu ihrer Ausbildung die immer selben Menschen auf der Straße betteln sah, wie ein Freund ohne deutschen Nachnamen kein Praktikum bekam, dass ihr Nazis im Bundestag Angst machten und dass von ihrem letzten Job in der Gastro immer noch 2.000 Euro Lohn ausstehen.

Eine aktuelle Forsa-Umfrage für Stern und RTL zeigt: 83 Prozent der Menschen in Deutschland haben Verständnis für die Gen-Z-Proteste. Vielleicht liegt das daran, dass sie etwas ansprechen, was fast alle betrifft: Die Versprechen der liberalen Demokratie gelten nicht mehr. Gleiche Chancen, Aufstieg, eine bessere Zukunft und die Möglichkeit, sie mitzugestalten – diese Verheißungen werden noch wiederholt, aber nicht mehr eingelöst. Junge Menschen trifft das am härtesten.

Lina Friedrich beginnt über die „Gen Z regelt“-Telegramgruppe den Protest mitzuorganisieren, hilft, eine Website vorzubereiten und an den Forderungen zu feilen. Um die Aufgabe, für die Bewegung mit der Presse zu sprechen, habe sich niemand so richtig gerissen, sagt sie. Sie und zwei weitere übernehmen es schließlich.

Bei Gen Z regelt demonstrierten Viele im Kostüm: Braucht eine Bewegung überhaupt Gesichter? Foto: Hannes Jung

In der Gruppe sind Menschen, die sich vorher nicht kannten, das bestätigen neben Friedrich auch weitere Mitglieder. Sie benutzen Wörter wie „Team“, „Meeting“ und „Call“, viele haben keinen akademischen Background. Alle erzählen, dass sie noch nie zuvor eine Demo organisierten.

Das kann eine Stärke sein, weil sie Menschen erreichen, auf die klassische linke Strukturen hermetisch wirken.

Solidarität mit Schüler*innen in Frankreich

Aber manchmal auch ein Nachteil. Auf einer Demo-Packliste rät die Gruppe, man solle seinen Personalausweis und ein geladenes Handy mitbringen und im Notfall 110 anrufen. Menschen mit Protesterfahrung schlagen bei solchen Tipps die Hände über dem Kopf zusammen. Schließlich ist die Polizei, die hier so vertrauensvoll gerufen werden soll, oft kein Freund und Helfer.

Friedrich war ihrer eigenen Aussage nach die letzte, die ungeprüft in die Orgagruppe aufgenommen wird. Danach machen die Mitglieder der Gruppe online Aufnahmegespräche. Sie wollten anfangs niemanden, der sich schon in einer politischen Gruppe oder Partei organisiert.

Fast zeitgleich gibt es noch einen anderen Anfang der Bewegung. Einen, der sich nicht in Telegramchats und Gruppencalls formiert, sondern im Plenum und auf Barrikaden vor Schultüren.

Jeder gute Aufstand beginnt mit einem Plenum Foto: Maria Sturm

Am 12. Oktober blockieren Schüler*innen in Deutschland zum ersten Mal seit den Protesten in Frankreich die Eingänge einer Schule, dem Französischen Gymnasium in Berlin. Eine Aktion der Solidarität mit ihren Altersgenoss*innen im Nachbarland. Zwei Tage später schließen sich Hamburger Schüler*innen mit einer weiteren Schulblockade an.

Nach diesen zwei Aktionen entwickelt sich eine Bewegungsdynamik, die nichts mit der Planung von Lina Friedrichs Team zu tun hat. Am Tag der Hamburger Blockade ruft ein neuer Instagram-Account mit dem Namen „genzregeltberlin“ zu einer Generalversammlung in Berlin auf – noch für denselben Abend.

Trotz der Spontanität erscheinen ungefähr 150 junge Menschen am Treffpunkt, einem Konferenzsaal der sozialistischen Zeitung Junge Welt. An einer Säule hängen Palästina- und Rojavaflaggen. Durch die Reihen gehen Flyer mit der Aufschrift: „Der Funke aus Frankreich ist übergesprungen“.

Auf dem Podium erzählt eine Pariser Schülerin von ihren Erfahrungen mit den Jugendprotesten in Frankreich. Hinter ihr eine Flagge mit der Aufschrift „Gen Z regelt das – Berlin“. Der Slogan kursiert mittlerweile auf Social Media. Die Jugendlichen drängen sich in dem Raum, viele müssen stehen. Nach dem Vortrag teilen sie sich in Stadtteilkomitees auf, um weitere Schulblockaden zu organisieren.

Anders als im Team rund um Lina Friedrich gehören die meisten Schüler*innen dieser Gruppen bereits politischen Organisationen an, viele kommen von der Initiative „Schulstreik gegen die Wehrpflicht“. Einige sind in marxistisch-leninistischen Gruppen organisiert.

Gegen Wehrpflicht und Krieg

Auch Juli Felder ist zur Generalversammlung gekommen. Die 17-jährige Berlinerin plant hier eine neue Blockade.

Schon zwei Tage später, es ist der 14. Oktober, verbarrikadieren 150 Menschen ab 6.30 Uhr die Eingänge des Andreas-Gymnasiums in Friedrichshain mit Bauzäunen und Mülltonnen.Juli Felder steht in der ersten Reihe. Sie trägt eine rote Adidas-Trainingsjacke, rot-weiße Kufiya und Augenbrauenpiercing. Sie lehnt an einer der Barrikaden-Mülltonnen und schaut gelassen auf eine Reihe von Polizeikräften. Die stehen direkt auf der anderen Seite der Tonne – bereit, die Blockade zu brechen. Immer wieder ruft Felder gemeinsam mit den anderen Protestierenden: „Die Reichen wollen Krieg – die Jugend eine Zukunft.“

Für Juli Felder (17) ist der Kommunismus das Ziel Foto: Maria Sturm

Juli Felder organisiert sich seit März 2026 in der Initiative „Schulstreik gegen die Wehrpflicht“. Dort arbeitet sie in verschiedenen Komitees, versucht Schüler*innen für ihre Sache anzuwerben, vertritt die Bewegung als Pressesprecherin.

Die Schulstreikbewegung stellt sich gegen die Aufrüstung in Deutschland und gegen eine mögliche Wehrpflicht. Sie organisiert sich dezentral, ohne bundesweite Koordination, in Streikkomitees. Auf der Website schreibt die Initiative: „Wir wollen nicht in einen Krieg ziehen, in dem wir auf junge Menschen aus anderen Ländern schießen sollen, die genauso wie wir nicht in den Krieg ziehen wollen, die genauso wie wir Ängste und Hoffnungen haben.“

Bevor Juli Felder sich in der Schulstreikbewegung organisierte, hielt sie Reden auf Demonstrationen von Fridays for Future in Berlin und las Texte zur Unterdrückung von Frauen im Patriarchat. „Dann kam das Wehrpflichtthema auf“, erzählt sie. „Am Anfang war ich einfach nur dagegen. Doch je mehr ich darüber lerne, desto mehr erkenne ich Zusammenhänge von Krieg und Kapitalismus.“

Deshalb wollte sie sich weiter organisieren, mehr tun gegen einen möglichen Krieg. Felder schaute sich also verschiedene Organisationen an: Schülis gegen rechts, die Jugendorganisation der Linkspartei, Solid. Im Frühling trat sie dann der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, kurz SDAJ, bei, einer marxistisch-leninistischen Jugendorganisation.

 Im Vorfeld der Demo überschlug sich die Politik mit Warnungen vor Gewaltexzessen

Mittlerweile sagt Felder: „Für mich ist der Kommunismus das Endziel.“ Erreichen will Felder dieses Ziel durch einen demokratischen Sozialismus. „Im Kapitalismus werden wir alle für Superreiche ausgebeutet, die Kriege führen und unsere Umwelt zerstören.“

Sechs Tage nach der Schulblockade, die Juli Felder mitorganisiert, am 20. Oktober, geht auf einmal eine mithilfe von KI programmierte Website mit Eichhörnchenlogo online: „Bundesweiter Protest der Generation Z“ steht dort. Innerhalb von einem Tag melden sich 10.000 Menschen zum Protest an. Hinter der Seite stehen die Leute aus der Telegramgruppe, zu denen auch Lina Friedrich gehört.

Juli Felder weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, wer den Aufruf organisiert. Die Gruppe kommt ihr sehr intransparent vor. „Anders als bei Schulstreiks gibt es keine Wahlen und Komitees“, sagt sie. Dann geht alles sehr schnell. Während man den wachsenden Anmeldezahlen auf der Website zuschauen kann, überschlägt sich die Politik mit teils rassistischen Warnungen vor Gewaltexzessen. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion warnt vor einer Kaperung durch „kriminelle Kräfte aus dem migrantischen Milieu“. Baden-Württembergs CDU-Innenminister droht, mit „aller Härte des Rechtsstaats“ zurückzuschlagen. Dabei distanzieren sich die Websitebetreiber von jeglicher Gewalt, was wiederum viele Linksradikale kritisieren.

Gen Z regelt und die Gewaltfrage

Denn von ihnen glauben viele: Krawalle, selbst Plünderungen, wie in Frankreich, sind nie unpolitisch. Man müsse diese Wut in die Bewegung aufnehmen, statt sich von ihr abzugrenzen. In vielen Städten organisieren sozialistische Gruppen, besonders die Internationale Jugend, die Demos von „Gen Z regelt“ mit. Die Internationale Jugend gehört zum sogenannten Kommunistischen Aufbau, einer Organisation, die dafür kritisiert wird, autoritär aufzutreten und sich positiv auf Stalin zu beziehen. Solche Gruppen sehen ihre Aufgabe darin, den Protesten Disziplin zu geben und zu verhindern, dass sie zu brav werden. Der Tenor lautet: Sich bloß nicht umarmen lassen von Politiker*innen, die Aktivist*innen einladen und sich mit ihnen ablichten lassen! Bloß nicht so werden wie Fridays for Future, die sich früh von den Grünen unterstützen ließen – für viele Linksradikale ein Verrat.

 Gen Z regelt ist Teil von etwas Größerem

Es ziehen sich Risse durch die Bewegung – in der Sprache, in den Forderungen. Ist die Gewaltfrage der Kern des Richtungsstreits? So einfach ist das nicht. Juli Felder sieht sich zum Beispiel als Pazifistin und will nicht, dass irgendjemand unnötig verletzt wird.

Auch wenn die Bewegung, zu der Juli Felder und Lina Friedrich gehören, streiten, so zeigt ihr Protest auch, dass es vieles gibt, was eine Generation miteinander verbindet, die mit den Bildern von Kriegen auf ihren Smartphones erwachsen wurde.

Schon lange vor den Gen-Z-Protesten entsteht langsam so etwas wie eine neue junge Friedensbewegung. Viele Jugendliche politisieren sich entlang der Konfliktlinie Wehrpflicht. Sie bekommen Briefe für Zwangsmusterungen, weil der deutsche Verteidigungsminister zum ersten Mal seit 1945 die „konventionell stärkste Armee Europas“ aufbauen will. Seit Ende 2025 protestieren Schüler*innen wie Juli Felder dagegen bei den Schulstreiks gegen die Wehrpflicht. Es gibt sie an vielen Schulen, aber so richtig groß ist der Protest bisher nicht geworden. Vielleicht ändert sich das gerade mit „Gen Z regelt“.

Alles und noch viel mehr?

Gleichzeitig ist die Kritik an der Wiedereinführung der Wehrpflicht nur ein Thema im großen Forderungsblumenstrauß der Bewegung. Auch kaputte Schulen, die Klimakrise, steigende Lebenshaltungskosten, staatliche Überwachung und schlechte psychologische Versorgung werden in den Aufrufen genannt. Kann eine Bewegung alle gesellschaftlichen Probleme auf einmal ansprechen und trotzdem erfolgreich sein?

Manès Weisskircher forscht an der Universität Trier zu Bewegungen und Protest. Er sagt: Das Dilemma ist, dass viele junge Leute verständlicherweise mit zahlreichen gesellschaftlichen Entwicklungen unzufrieden sind. „Wenn man zu viele Themen anspricht, besteht jedoch die Gefahr, dass man mit nichts durchdringt.“ Damit „Gen Z regelt“ langfristig Fuß fassen kann, müssten in erster Linie die Forderungen konkretisiert werden.

Er betont aber, dass „Gen Z regelt“ noch am Anfang stehe. Und gerade Objekt einer Berichterstattung sei, die sich mehr auf die Form als auf die Inhalte konzentriere. „Es wird primär über Aktionsformen und mögliches Eskalationspotenzial gesprochen und kaum über die Themen und Missstände, die die Jugendlichen bewegen.“ Dadurch hätten sie es schwieriger, mit ihren Anliegen Erfolg zu haben, obwohl es für ihre Unzufriedenheit ein breites gesellschaftliches Verständnis gebe.

Am Samstag, dem 31. Oktober, starten die Gen-Z-Demonstrationen bundesweit zur selben Zeit – um 14 Uhr. Vorher verschrauben Luxusläden in deutschen Innenstädten noch schnell ihre Schaufenster mit Pressspanplatten. Noch hält die Bewegung nach außen zusammen. In der Öffentlichkeit stört sich niemand an den unterschiedlichen Instagram-Accounts.

Der große Tag

In Berlin zählt die Polizei etwa 5.000 Teilnehmende. Unter ihnen sind auch viele Ältere, die nicht zur Gen Z gehören; durch die Luft wehen Antifa- und Palästinaflaggen. Auf selbstgemachten Protestplakaten auf Pappe steht sehr oft „Merz leck Eier“. Kaum jemand kommt vermummt zum Brandenburger Tor – und wenn doch, dann meist mit Halloweenverkleidung.

„Wir demonstrieren hier nicht gegen die Polizei. Wir wollen friedlich protestieren“, sagt ein Sprecher zu Beginn der Veranstaltung. Deshalb erklärt er gleich, wie die Demonstrant*innen reagieren sollen, falls es zu Ausschreitungen kommt: „Dann setzen wir uns alle ganz friedlich hin. Lasst uns das einmal üben.“ Tatsächlich setzen sich 5.000 Menschen auf sein Kommando hin.

Lina Friedrich und Juli Felder kommen beide zur Demonstration in Berlin. Während Felder in der Menge versucht, Schüler*innen für die Schulstreikkomitees und ihre sozialistische Jugendorganisation anzuwerben, steht Friedrich umringt von Journalist*innen hinter der Bühne. Deutschlandfunk, rbb, n-tv – und auch die internationale Presse möchte mit ihr sprechen. Ein Filmteam begleitet sie den gesamten Tag. „Ich hab echt Gänsehaut bekommen. So viele Menschen stehen heute friedlich für ihre Ziele ein“, sagt sie in die Mikrofone.

Juli Felder steht ein paar 100 Meter weiter in der Menge, gibt sich eher enttäuscht: „Die Stimmung ist nicht wirklich kämpferisch“, sagt sie und blickt in die bunte Demonstration. Sie wünscht sich eine andere Art von Protest, eine, die sich den Mächtigen weniger anbiedert.

„Ich will auch nicht in den Bundestag eingeladen werden“, sagt Juli Felder.

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Gegen 17 Uhr löst sich die Kundgebung vor dem Brandenburger Tor auf. Viele gehen aber nicht nach Hause, auch Felder nicht.

Denn in Berlin gibt es einen zweiten Gen-Z-Protest ein paar Hundert Meter weiter nördlich. Unter dem Namen „Gen Z steht auf“ ist er angemeldet. Aufgerufen hat dazu eine kommunistische Gruppe. Zu dieser zweiten Veranstaltung kommen 3.500 Menschen, nur 1.500 weniger als am Brandenburger Tor. Die Stimmung wirkt deutlich angespannter. Einige Demoteilnehmer*innen werfen Pyrotechnik in Richtung der Polizist*innen. Später gerät die Lage außer Kontrolle. Felder erzählt, sie sei von der Polizei aus einer Menschenkette herausgerissen worden. „Als ich schon am Boden lag, haben mich mehrere Polizist*innen getreten“ sagt sie. Sie zeigt der taz im Nachhinein ihre blauen Flecken und Schürfwunden.

In Frankfurt am Main kommt es in der Nacht zu Plünderungen, über die in den Tagen darauf ganz Deutschland diskutiert. An den meisten Orten bleiben die „Gen Z regelt“-Demos aber friedlich.

Nach den Demonstrationen veröffentlicht Lina Friedrichs Gruppe „genzregelt_germany“ auf Instagram eine Stellungnahme. „Wir distanzieren uns ausdrücklich von jeglicher Form der Gewalt sowie von gewalttätigen Handlungen anderer Gruppen, die nicht Teil unserer Demonstration waren.“ In den Kommentaren reagieren darauf gleich mehrere lokale genzregelt-Accounts empört. Dann erklärt Lina Friedrichs Orgateam auf Telegram auch noch, dass der zweite, radikalere Instagram-Account nicht zur Bewegung gehöre – obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon mehr Follower hat.

Wann gibt es Wahlen bei Gen Z regelt?

Seit dem Statement bekommt die Orgagruppe um Lina Friedrich viel Hass ab. Sie seien „Bullen mit einem Instagram-Account”, träten autoritär auf, würden sich anmaßen, für alle zu sprechen, ohne gewählt worden zu sein. Einige vermuten, der Verfassungsschutz stünde hinter dem Account.

Lina Friedrich kennt die Kritik und kann sie verstehen. Sie stimmt eine Antwort mit ihrem Team ab und schreibt: „Wir möchten, dass jeder mitbestimmen kann und sich gehört fühlt. Wir arbeiten an einer Struktur, die genau das ermöglicht. So was geht nur leider nicht über Nacht.“ Sobald man diese Strukturen geschaffen habe, sei man offen für Wahlen. „Momentan macht es leider wenig Sinn, eine Wahl zu machen. Das würde den Prozess verzögern und somit auch den Aufbau der Bewegung schwächen.“

Obwohl sie nicht gewählt wurde, war Lina Friedrich für die Bewegung bei der Linken im Bundestag. Ein Teil der Bewegung hat dadurch eine Stimme bekommen. Was ist mit den anderen Jugendgruppen, die den Protest eigenständig in ihren Städten organisiert haben. Wieso wurden die nicht angehört?

Eigentlich sollte Lina Friedrich im November einen Vollzeitjob als Verkäuferin anfangen Foto: Maria Sturm

Nicole Gohlcke, Vize-Fraktionsvorsitzende der Linken und Sprecherin für Bildung, erklärt das so: „Logisch, dass wir die einladen, die den Erstaufruf gemacht haben.“ Das solle keine Vorfestlegung sein. Sie finde es super, wenn auch die organisierten Jugendorganisationen bei „Gen Z regelt“ mitmachen. Aber es gehe schon darum, gerade mit denen zu sprechen, die noch nicht in politischen Gruppen organisiert sind. „Die Bewegung wird dann ja groß und schlagkräftig, wenn sie über das organisierte Milieu hinausgreift.“

Eine Art Nichtangriffspakt?

Mitte November sprechen Akteur*innen aus dem linksradikalen Teil der Bewegung von einer inoffiziellen Einigung zwischen den Flügeln der Bewegung. Man wolle aufhören, sich gegenseitig im Internet zu bekriegen – auch wenn man sich immer noch nicht vorstellen kann, gemeinsam zur selben Demonstrationen aufzurufen. Der linkere und der gemäßigtere Flügel arbeiten nun also parallel. Trotz der inhaltlichen Differenzen wollen sich alle Gruppen am internationalen Streiktag am 20. November beteiligen.

Muss eine Bewegung überhaupt mit einer Stimme sprechen? Ist das nicht nur ein Bedürfnis von Medien, damit vielschichtige Realität schön vereinfacht in Kurzstatements passt? Braucht eine Bewegung ein Gesicht? Dass es auch anders geht, zeigt der Protest der Studierenden in Serbien. Die heterogenen Proteste beendeten die autoritäre Herrschaft von Aleksandar Vučić – ohne zentrale Führungspersonen und mit der Regel, dass jede*r Vertreter*in der Bewegung höchstens zweimal in den Medien vorkommen darf, auch um Schmutzkampagnen gegen Einzelpersonen zu verhindern.

Natürlich sind die Geschehnisse in Serbien nicht eins zu eins auf Deutschland übertragbar. Doch „Gen Z regelt“ ist trotz aller Unterschiede Teil von etwas Größerem. Seit Herbst 2026 gehen Menschen nicht nur in Deutschland, Serbien und Frankreich, sondern auch in Kenia, Spanien, Indien und Italien auf die Straße. Sie haben nicht alle dieselben Gründe dafür und sind nicht alle jung. Trotzdem spielt die Gen Z überall eine wichtige Rolle mit ihrem Protest gegen ihr Gefühl von Zukunftslosigkeit. Dass in Deutschland junge Menschen kalte Herbstnachmittage auf Demos oder vor Barrikaden verbringen, statt vereinzelt zu verzweifeln, ist jetzt schon ein Erfolg von „Gen Z regelt“.

Vor ein paar Wochen hatte Lina Friedrich nicht viele Pläne für den November. Ihre Großeltern wollten sie besuchen, um endlich eine Lampe in ihrer Wohnung anzuschrauben. Am 9. November wollte sie einen neuen Vollzeitjob als Verkäuferin anfangen. Nach ihrem ersten Besuch im Bundestag kommt ihr das unerträglich vor. Wie schlimm wäre es, alles zu verpassen?

Zum Glück muss der Laden umgebaut werden, sie bekommt noch ein paar Tage frei. Also ist sie wieder in Berlin und arbeitet Einladungen ab. Dienstabend: Grüne im Bundestag. Mittwochabend: Linke, zum zweiten Mal. An einem langen Tisch mit Apfelschorlen, Kaffeetassen und Tischmikrofon sitzt sie der Fraktionsvorsitzenden gegenüber.

„Schön, euch wiederzusehen“, sagt Heidi Reichinnek.