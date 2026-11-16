Diese Geschichte ist brutal. Bis ins kleinste Detail. Daher sollte sich je­de:r gut überlegen, ob man weiterliest. Aufgeschrieben werden muss sie, denn es geht hier um Grundsätzliches, das geklärt werden muss. Dringend.

Die Geschichte spielt in Berlin. Am Samstagnachmittag ist dort ein Kind auf einem Fahrrad ums Leben gekommen. Vom neben ihm anfahrenden Bus überrollt, weil es bei Grün an einer Kreuzung ins Schlingern gekommen war. Laut Polizei war das Mädchen 8 Jahre alt. Es starb noch am Unfallort. Seine Mutter soll noch versucht haben, das Kind unter dem Bus wegzuzerren. Der Busfahrer hat den Unfall offenbar nicht einmal bemerkt, ist weitergefahren und wurde erst später von der Polizei gestoppt.

An dieser Stelle müssen wir erstmal einen Moment innehalten.

Es gibt Regeln, doch die helfen nur bedingt

Und dann in die Problemanalyse einsteigen. Der Unfall geschah an der Potsdamer Straße in Berlin-Tiergarten. Dort gibt es einen alten, aber vom fließenden Verkehr getrennten Radweg. An der Kreuzung zur Lützowstraße wird er mit roter Markierung über die Fahrbahn geführt. Es gibt sogar eine Busspur. Alles top also?

Ja, auf den ersten Blick. Aber das ist fatal. Denn diese Infrastruktur simuliert nur Sicherheit. Sie verleitet Menschen dazu, sich geschützt zu fühlen, wenn sie sich an die Regeln halten. Und sie schickt sie in den Tod. Die meisten Unfallopfer sind Alte, Frauen, Kinder, die eben nicht wie Kampfradler durch die Gegend rasen.

Die Regeln lauten: Fahr nur bei Grün. Nutze den Radweg. Kinder unter 8 Jahren müssen auf dem Gehweg fahren. Gibt es einen baulich getrennten Radweg, dürfen dort auch noch jüngere fahren. Kinder über 10 Jahren müssen die Straße nutzen. All diese Regeln sind sinnvoll, weil sie die vom radelnden Nachwuchs geplagten Fuß­gän­ge­r:in­nen schützen.

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Nur eine Frage wird nicht beantwortet: Warum werden Straßen dann nicht so gebaut, dass Kinder sie auch nutzen können? Ohne die Gefahr, unter den Bus zu geraten?

Man sieht die Gefahr

Auf Google Streetview kann man sich die Unfallkreuzung anschauen. Man sieht dort die schmale Fahrradspur, die auf die Kreuzung führt. Man sieht die Busspur. Man sieht den Bus. Man sieht die Gefahr.

Wel­che:r Ver­kehrs­po­li­ti­ke­r:in würde ernsthaft dort ihr Kind radeln lassen? Eben. Vermutlich deshalb haben Ver­kehrs­po­li­ti­ke­r:in­nen immer wieder die Regeln für Kindersitze im Auto verschärft. Um sie wenigstens drinnen zu schützen, weil klar ist, dass es draußen irre gefährlich ist.

Tatsächlich gäbe es eine ganze Reihe hilfreicher Maßnahmen. Zum Beispiel eine getrennte Ampelschaltung. Grün nur für Autos, Busse und LKW, wenn Radfahrende schon durch sind. Besser noch: durchgehend 2,50 Meter breite Radfahrspuren, wie sie der ADFC fordert – sodass man auch auf Kreuzungen ins Schlingern geraten kann. Am besten wären Kreuzungen nach niederländischem Modell, die die verschiedenen Ver­kehrs­teil­neh­me­r:in­nen so strikt trennen, dass man da sogar Dreijährige auf dem Dreirad rüberlassen würde.

Verkehrspolitik bedeutet in Deutschland: Autopolitik

All das würde den Verkehrsfluss bremsen. Was ja gut wäre, weil sicherer. Aber genau deswegen wird es nicht gemacht. Denn Verkehrspolitik wird immer noch als Autopolitik missverstanden. Berlins immer noch amtierende Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) zum Beispiel hat in den letzten Jahren alles dafür getan, bessere Radwege zu verhindern und bestehende wegzureißen.

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Für die Schwächsten, für die Kleinsten bleiben daher nur zwei Möglichkeiten. Werdet Rü­pel­rad­le­r:in­nen auf Bürgersteigen, die zur eigenen Sicherheit Fuß­gän­ge­r:in­nen gefährden. Oder lasst das Rad stehen. Werdet groß und stark und steigt dann ins Auto, das noch größer und stärker ist. Denn sonst werdet ihr überrollt.

Das ist Kapitalismus in Verkehrsform. Und er geht über Leichen. Muss man das so brutal formulieren? Ja. Leider.