Für mehr gesellschaftliche Genügsamkeit Gebt euch doch mal mit etwas weniger zufrieden!

W idersprüchliche Forderungen sind beliebt. Gegen die Sparversuche der Regierung im Gesundheitssystem heißt es: Wir brauchen mehr Termine in Arztpraxen, nicht weniger. Die Forderung nach höheren Krankenkassenbeiträgen, die das finanzieren könnten, ist dagegen selten zu hören. Verlangt wird die bessere Versorgung pflegebedürftiger Bürger:innen, wobei deren Anteil an den Pflegekosten schon jetzt zu hoch erscheint. Der Staat soll auch einen Beitrag zu den privaten Energiekosten leisten, um die Lebenshaltungskosten zu drücken. Höhere Steuern entrichten möchte aber niemand.

„Bezahlbarkeit“ lautet der neue Begriff für die alte soziale Frage. Alle Gruppen der Gesellschaft verlangen eine Besserung ihrer materiellen Situation. Der Wohlstand müsse zunehmen, darin sind sich die Armen, die Mitte und die Reichen einig. So betrachtet sagen Sozialverbände nichts anderes als Unternehmerverbände.

Auch die Linke und die linke Mitte stellen sich nicht den Widersprüchen, die aus dieser Haltung erwachsen. Die Frage lautet: Woher sollen künftig die Mittel kommen, um all die Forderungen zu bezahlen?

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Die ökonomische Lage in Deutschland könnte in den kommenden Jahrzehnten so aussehen: Die Gesellschaft erwirtschaftet weniger Gewinn als bisher, muss aber höhere Kosten stemmen. Das hat viele Gründe. Einige Produkte – Fahrzeuge zum Beispiel – die lange Zeit den hiesigen Wohlstandszuwachs sicherten, verkaufen sich weltweit nicht mehr gut. Gleichzeitig verpassen viele einheimische Unternehmen die Innovationssprünge etwa bei E-Autos, Batterien, künstlicher Intelligenz, Kommunikationstechnik und Plattformen. Weil außerdem die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, fehlen Arbeitskräfte. Migration wird das kaum in ausreichendem Maß auffangen können, das verhindern die rechte Mitte und die Rechtsextremen.

Mehr Rente und höhere Einkommen wird's nicht geben

Die vielen alten Leute verursachen den Sozialversicherungen auch höhere Kosten. Zudem wird fossile Energie teurer. Hinzu kommt der dicke Brocken der Verteidigungsausgaben. Wenn Deutschland und Europa ihre Unabhängigkeit gegenüber Russland, China und den USA bewahren wollen, wird das gigantische Summen kosten. Die Einnahmen werden also weniger schnell steigen als bisher, vielleicht auch stagnieren, während die Kosten steigen. Deshalb ist in den nächsten 30 bis 40 Jahre keine Wohlstandsexplosion zu erwarten. Eventuell werden wir als Gesellschaft unseren Lebensstandard halten können. Aber den privaten Wohlstand mehren, höhere Einkommen, mehr Rente, bessere Sozialleistungen? Kaum, jedenfalls nicht für die Mehrheit.

An dieser Stelle sagen Linke und Linksliberale gern: Wenn man es den Reichen abnähme, wäre genug Geld da. Zwar stimmt es, dass die großen Einkommen und Vermögen überproportional wachsen. Doch die Summen, die sich dort realistischerweise abschöpfen ließen, reichen nicht für alles.

Sich auf diese Entwicklungsvariante steigender Kosten und sinkender Einnahmen zumindest einzustellen, ihre Möglichkeit in Betracht zu ziehen, um Überraschungen zu vermeiden, wäre daher eine kluge politische Strategie. Durch eine gewisse Genügsamkeit beispielsweise. Praktisch könnte das als gesellschaftliche Anpassungsstrategie Folgendes bedeuten: Der Wohlstand nimmt nicht mehr deutlich zu, die Lebensqualität kann vielleicht trotzdem steigen. Motto: Nicht mehr, aber besser.

Privathaushalte könnten zum Beispiel die individuellen Fahrzeuge weggeben und sich eines mit den Nachbarn teilen – sofern man das Auto nicht jeden Tag für den Weg zur Arbeit braucht. Das spart Kosten und öffnet Platz für Grünflächen auf den ehemaligen Parkplätzen. Statt teurer neue Elektrogeräte kauft man günstiger gute gebrauchte. Auch könnte man sich Organisationen anschließen, die in vielen Städten abends Lebensmittel aus Supermärkten und Bioläden abholen, damit diese nicht weggeworfen werden – ohne dafür bezahlen zu müssen. So ließe sich ein kleiner Teil des Einkaufs sparen, ohne auf Qualität zu verzichten. Private Kosten zu reduzieren ermöglicht vielleicht auch, ein paar Stunden weniger Lohnarbeit zu leisten.

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Die Bedeutung von Gemeinsinn

Und anstatt nach der Müllabfuhr zu rufen, lässt sich der auf den Bürgersteigen herumliegende Müll in einer gemeinsamen Aktion auch mal selbst wegräumen. Wer sich dazu mit der Nachbarschaft verabredet, hinterher einen Grill auf- und einen Kasten Bier danebenstellt, mag sogar Spaß haben. Und Leute, die sich misstrauen, kommen ins Gespräch.

Ähnliches gilt für den neuen Anstrich des Klassenzimmers – was die Stadtverwaltung leider seit Jahren nicht auf die Reihe bekommt. Ältere Leute berichten, dass so etwas in den 1970er oder 1980er Jahren keine Seltenheit gewesen sei. Da habe der Westberliner Malermeister den benachbarten Kindergarten am Wochenende kostenlos renoviert. Die Dankbarkeit und die Aufträge des Viertels waren ihm sicher.

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Gemeinsinn bedeutet, sich umzuschauen im Umfeld, den öffentlichen Raum zur eigenen Sache zu machen, mit den Leuten zu reden, Verantwortung zu übernehmen, selbst die gemeinsame Infrastruktur in Ordnung zu halten. Das kann den Staat entlasten. Aber auch der Staat könnte genügsamer werden. Die politischen Möglichkeiten sind vielfältig. Nur eine Idee, um die Reichweite anzuzeigen: Be­am­t:in­nen könnten für ihre Pensionen Sozialbeiträge zahlen, wie es alle sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ganz selbstverständlich tun.

Heute werden die Alterskosten vieler Lehrer, Polizistinnen und Referatsleiter aus den allgemeinen Steuern finanziert. 9 Prozent Rentenbeiträge vom Beamtengehalt zu zahlen, bedeutet sicherlich einen Einschnitt, aber die öffentlichen Kassen würde das um Milliarden Euro entlasten. An manchen Stellen zu sparen, um den Versorgungsstaat nicht immer weiter auszudehnen, muss nicht neoliberal sein.

Keine neuen Ideen

Sozialromantik, Kollektivismus? Solche Ideen wurden tatsächlich schon viel breiter diskutiert als heute, auch in dieser Zeitung. Da empfahlen der Ökonom Niko Paech oder der grüne Umweltpolitiker Reinhard Loske „Suffizienz“ – eine Haltung, die sich aus den Zweifeln am ewig möglichen Wachstum speiste. Aus der Mode kam sie in den 2010er Jahren, als Wirtschaftswachstum und Ökologie Hand in Hand zu gehen schienen.

Genügsamkeit muss man sich freilich leisten können. Arme sind dazu eher nicht in der Lage, denn sie geben den größten Teil ihres Geldes für Miete, Lebensmittel und notwendige Mobilität aus. Genügsamkeit ist ein Modell für die Mitte und die Wohlhabenden. Trotzdem sollten Po­li­ti­ke­r:in­nen darüber reden. Mit der Aufforderung zum Verzicht können sie nur verlieren, heißt es zwar. Doch sie müssen auch Erwartungsmanagement betreiben, versuchen, die politischen Spannungen zwischen unrealistischen Erwartungen und der ernüchternden Wirklichkeit zu verringern.

Eine solche Debatte muss selbstverständlich Hand in Hand gehen mit Gerechtigkeitspolitik. Die wohlhabendere Hälfte der Bevölkerung kann gewisse Abstriche an ihrem materiellen Wohlstand verkraften. Der magere volkswirtschaftliche Gewinn, der in den nächsten Jahrzehnten vielleicht nur noch übrig bleibt, sollte den Leuten zugute kommen, die wenig verdienen, zwei Jobs pro Tag machen und wenig auf der hohen Kante haben.

Total unrealistisch? Nach 250 Jahren Wachstumsökonomie wird die Verlangsamung sowieso irgendwann eintreten, nach und nach. Das muss nicht Nullwachstum bedeuten, sondern statt 1,5 Prozent Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts vielleicht nur noch 0,5 Prozent. Schon deshalb, weil die Weltbevölkerung in diesem Jahrhundert wohl ihren Höhepunkt überschreitet. Der Motor läuft, aber etwas langsamer.