In genau diesem Augenblick sitzt Robert Pattinson wahrscheinlich in einem Fitnessstudio und stemmt Hanteln. Denn neben Mut, List, Charme, Diplomatie, Politik- und Trinkfestigkeit braucht so ein Geheimagent ab und an auch schnöde Muskelkraft: Der 40-jährige Brite wird der neue James Bond, wie Amazon MGM am Montag der Welt mitteilte, um den jahrelangen Spekulationen ein Ende zu bereiten. Und er ist nicht die schlechteste Wahl.

Der gebürtige Londoner bringt von Natur aus vieles mit, was Ian Flemings 1953 ersonnenem Doppelnullagenten an Attributen zugestanden wird – dass die neueste Reinkarnation des Agenten, zuletzt wurde 007 von Daniel Graig gespielt, doch wieder, entgegen einiger Hoffnungen, weiß und männlich sein wird, entspricht dem selbstverständlichen Privileg, mit dem sich Bond ohne geschlechts- oder ethnienspezifische Diskriminierungen erfahren zu müssen durch die Welt bewegen kann.

Statur und Gesicht von Pattinson erinnern an die ehemaligen Bond-Darsteller Pierce Brosnan oder Timothy Dalton. Sein undurchdringliches, zuweilen gekünstelt wirkendes Lächeln passt zur sogenannten „dunklen Triade“ aus Charaktermerkmalen des Narzissmus, des Machiavellismus und der Psychopathie, mit denen vor allem frühe Bond-Figuren ausgestattet sind. Schließlich muss er demnächst einen Mann darstellen, der für die britische Krone unablässig Menschen tötet.

Berühmt durch die Twilight-Reihe

Internationales Bohei ist der Schauspieler gewöhnt. Und das vorhandene Interesse an seiner Person wird den Bond-Macher:innen entgegenkommen. Mit 19 Jahren und überschaubarer Filmerfahrung spielte er 2005 im dritten Harry-Potter-Film Harrys fairen, netten Konkurrenten, den Mädchenschwarm Cedric Diggory. Drei Jahre später wuchs die Hysterie der weiblichen Fans ins Unermessliche: Als Blutsauger Edward Cullen in der „Twilight“-Reihe sorgte er nicht nur für den angemessenen blassen Sexappeal des unsterblich verliebten Unsterblichen, sondern pflegte eine (medienwirksame) Beziehung zur Hauptdarstellerin Kristen Stewart, die so lange dauerte wie die fünfteilige Reihe – und beide nach eigenen Angaben angeschlagen zurückließ.

Nach dem Ende der Vampirsaga versuchte er, sich von Angeboten, in denen Teenagerliebe eine Rolle spielt, fernzuhalten. In David Cronenbergs 2012 entstandener Don DeLillo-Verfilmung „Cosmopolis“ zeigte der auch abseits der Leinwand undurchsichtige, gewöhnlich begrenzt energetische Mann jedoch, dass er durchaus radikale, gebrochene Figuren spielen kann.

Pattinson scheint eh immer so gut zu sein, wie die Inszenierung es auch ist, sein Talent rollt nicht über das der Regie hinweg – was man als Bescheidenheit lesen könnte. Als etwas unauffällige Nebenfigur wurde er demzufolge öfter besetzt als in exaltierten Hauptrollen: In Anton Corbijns „Life“ blieb er 2015 im Schatten James Deans (Dane DeHaans), auch Jennifer Lawrence spielte ihn in Lynne Ramseys feministisch-psychologischem Drama „Die my love“ 2025 ein wenig an die Wand, ganz wie es ihr Charakter verlangte. In dem diesjährigen Mega-Erfolg „The Odyssee“ von Christopher Nolan zeigte er als gefühlloser Freier Antinoos eine neue Boshaftigkeit, die seinem Spiel eine spannende Ebene hinzufügte.

007 wird Pattinson, Vater einer Tochter, die er mit der Sängerin Suki Waterhouse hat, nun für drei Filme lang an das seit 2025 von den Amazon MGM Studios produzierte Franchise fesseln – für einen Schauspieler eine künstlerisch schwerwiegende, aber auch finanziell erleichternde Entscheidung. Man munkelt von einem mindestens 25 Millionen Dollar schweren Deal, 2028 soll der erste Film mit ihm in die Kinos kommen. Das gezielt Unauffällige könnte ihm als Geheimagent von Nutzen sein. Und sind erst mal die nötigen Muckis aufgebaut, steht ihm Bonds Parkettlöweneleganz garantiert hervorragend.