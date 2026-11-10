piwik no script img

Jugendproteste in Europa Eine Wut, die so viel will

Pauline Jäckels

Kommentar von

Pauline Jäckels

Schnaubend empören sich bürgerliche Medienmänner derzeit über die Wut der jungen Linken – und stolpern alle über einen simplen Denkfehler.

Diesen Artikel teilen
Die Teilnehmer versammeln sich vor dem Brandenburger Tor während einer von der Initiative ?Gen Z regelt? organisierten Demonstration, eine weiblich gelesene Person spricht in ein Megaphon
Protest von „Gen Z regelt“ in Berlin: nur beim Mehrarbeiten mitgemeint, vom Wohlstand gibt's allenfalls Brotkrumen

Foto: Alessia Cocca/imago

I n den vergangenen Wochen hat ein ganz bestimmtes Textgenre an Konjunktur gewonnen: Hochbetagte bürgerliche weiße Medienmänner empören sich in schnaubendem Ton über die linke Jugend – und versuchen (recht kläglich) zu ergründen, woher bloß ihre Wut kommt. Und diese Zerstörungslust, diese neue Sehnsucht nach dem Sozialismus, die bei den Protesten von Frankreich bis nach Deutschland über Serbien und Albanien zum Ausdruck kommt.

Es ist fast schon amüsant mitanzusehen, wie diese gestandenen Intellektuellen dabei derart im Dunkeln tappen. Beinahe so, als hätten sie das letzte Mal mit einer jungen Person auf Augenhöhe gesprochen, als sie selbst jung waren – und noch nie mit jemandem außerhalb ihres bürgerlich weißen Milieus.

Statt sich mit einem Mindestmaß an Empathie mit den Perspektiven dieser jungen (und älteren) Linken zu beschäftigen, dichten die alten Herren ihnen lieber einfach freihand irgendwelche Intentionen an. So schreibt etwa der französische Publizist Bernard-Henri Lévy in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung von einer „Wut, die für nichts kämpft“, und einer „nihilistischen Revolte, genährt von Ressentiment und Hass, die nichts mehr erhofft und nichts mehr will“.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.

taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Und in der taz meint Udo Knapp zu wissen, es handele sich bei den Protesten der jungen Menschen um nicht mehr „als das altbekannte Geschrei nach mehr Geld“ – lieber, so der Tenor des Textes, sollte die Gen Z einmal begreifen, wie gut es ihr geht, wie viele Fortschritte die Gesellschaft doch gemacht habe, die ihnen zugutekämen.

Wessen Wahrheit?

Dabei scheitern die vermeintlichen intellektuellen Größen schon an einem ebenso simplen wie elementaren Denkschritt: der Einsicht, dass ihre Wahrheit – ihr Erleben vom In-dieser-Gesellschaft-Sein, ihr zeitlicher, geografischer und politischer Referenzrahmen – eine andere ist als die Wahrheit derjenigen, die, ganz grob gesagt, einfach keinen Bock mehr auf dieses System haben – und noch weniger auf die Zukunft, die es mit sich zu bringen scheint.

Ich selbst zähle zu ihnen. Aber ich kenne auch die Welt, der dieses tiefe bürgerliche Unverständnis gegenüber den Protesten entstammt; in dieser bürgerlich-liberalen Welt mit ihren bürgerlich-liberalen Wahrheiten bin ich groß geworden.

Es ist eine Welt, in der man sich, wenn der Kanzler von einer Vermehrung „unseres“ nationalen Wohlstands spricht, als Profiteur seiner Politik wähnen kann. In der Wohneigentum und Aktienvermögen die Norm sind und das Gerede von Enteignung oder einer Vermögensteuer in Berlin Angst und Schrecken auslöst. In der die Polizei tatsächlich ein Freund und Helfer ist, mit der man höchstens zu tun hat, wenn jemand versucht hat, in der Nachbarschaft einzubrechen.

Es ist eine Welt, in der der Staat die eigenen Freiheiten und Privilegien garantiert und verteidigt. In der Kinder fast alles werden können, wenn sie sich nur genug anstrengen. In der es für einen selbst kein besseres, freieres politisches System geben kann als das unsere, den liberal-demokratischen Kapitalismus. In der die einzige Gefahr der Zukunft darin liegt, dass einem irgendjemand – Putin, die Sozialisten aus Berlin oder eben die Flüchtlinge – all das wieder wegnehmen könnte. Und es ist eine Welt, in der Deutschland, Frankreich und seine Freunde die Guten sind und gegen das Böse kämpfen.

Woher die Wut kommt

In dieser bürgerlichen Welt mit ihren bürgerlichen Wahrheiten ist es unvorstellbar, wie man schon so jung so viel Wut auf dieses System haben kann, dass man es am liebsten niederreißen würde, und, da dies nun mal nicht geht, schon mal bei seinen Schaufenstern anfängt.

Für immer mehr Menschen gelten die bürgerlichen Wahrheiten immer weniger, sie entpuppen sich als Scheinwahrheiten

Nur – und eigentlich sollte dies selbst für die alten Männer im Feuilleton im Rahmen des Gewussten oder wenigstens Vorstellbaren sein – gelten diese Wahrheiten eben nicht für alle. Manchen fehlt der deutsche Pass, die weiße Haut, das Eigentum, der Zugang zu den richtigen Abschlüssen und Netzwerken, sprich: die „richtige“ Klassenherkunft – oder auch die Fähigkeit, sich an dieses System auf eine Weise anzupassen, die ihnen einige seiner Privilegien trotzdem gewährt. Und für immer mehr Menschen gelten diese Wahrheiten immer weniger, sie entpuppen sich als Scheinwahrheiten.

Die Wut auf das System, die Radikalisierung junger (aber auch älterer) Menschen nach links speist sich aus einer ganz anderen Wahrheit, einem ganz anderen Erleben des In-dieser-Gesellschaft-Seins. Es ist die Wahrheit derjenigen, die wissen, dass sie nur beim Mehrarbeiten mitgemeint sind, aber vom Wohlstand, wenn überhaupt, nur Brotkrumen abbekommen.

Eine andere Zukunft

Die sich das Leben trotz Arbeit immer weniger leisten können – von einem guten Leben ganz zu schweigen. Die wissen, dass sie nie dazugehören werden, egal was sie leisten, wie gut sie die Sprache sprechen und sich an die deutschen bürgerlichen Gepflogenheiten anpassen. Die wissen, dass sie hier gerade so geduldet sind, um für andere zu schuften.

Denen die Staatsgewalt als Unterdrücker statt als Helfer entgegentritt, die von der Polizei verprügelt und schikaniert werden. Die sehen, dass die Reichen und Mächtigen lieber den Klimakollaps in Kauf nehmen, einen Genozid unterstützen oder sie in den Krieg schicken, als auf einen Teil ihres Reichtums und ihrer Macht zu verzichten. Es sind die, die ahnen, dass ein politisches Weiter-so für sie keine gute Zukunft parat hat.

Wie grotesk, wie ignorant ist es, da zu behaupten, ihre Wut sei eine, die nichts wolle. Diese Generation Linker will so viel und so Bedeutsames: Einen auch in Zukunft belebbaren Planeten und ein würdevolles Leben in Gleichheit und Sicherheit für alle. Das ist aber nicht die Zukunft, die dieses politische System, dessen erste Maßgabe Wirtschaftswachstum ist, für uns bereithält. Deshalb soll es brennen.

Pauline Jäckels

Pauline Jäckels Meinungsredakteurin

Redakteurin im Meinungsressort seit April 2025. Zuvor zuständig für die parlamentarische Berichterstattung und die Linkspartei beim nd. Legt sich in der Bundespressekonferenz gerne mit Regierungssprecher:innen an – und stellt manchmal auch nette Fragen. Studierte Politikwissenschaft im Bachelor und Internationale Beziehungen im Master in Berlin und London.

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis

Inhaltlichen Fehler melden

Sollten Ihnen Fehler aufgefallen sein, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliche Rückmeldungen hinterlassen Sie uns am besten als Leser*innenkommentar unter diesem Text

oder über das Kontaktformular.

Mehr zum Thema

22 Kommentare

Login Kommune

Kommentar melden
  • Bürger L.

    Diese Wut ist ja durchaus berechtigt, wobei ich die nicht unbedingt nur auf die "jungen linken" beschränken würde.

    Die Ursache liegt m.E. darin, dass die jetzige Generation (und nicht nur die) enttäuscht feststellt, dass das Märchen vom ewigen Wachstum eine glatte Lüge war, mit der mehrere Generationen ruhig gestellt wurden.

    Der Kapitalismus stößt einfach weltweit an seine Grenzen - nur wir "Wohlstandsbürger*innen spüren das jetzt in anderer Weise, als die Menschen denen es schon immer schlecht ging.

    Das Zukunftsversprechen, an das ich (Jahrgang 51) noch glauben konnte, erweist sich jetzt als Illusion.

    Kleine und große Kapitalisten wollen/müssen Profit machen - das ist denen nicht vorzuwerfen - das ist das Wesen des Kapitalismus.



    Das gilt für alle Bereiche von Wohnen über Energie, Gesundheit, Lebensmittel, sonstige Konsumgüter...usw..

    Das System funktioniert tatsächlich nur durch ständiges Wachstum und zwar in erster Linie um den Profithunger der jeweiligen Investoren zu stillen - unabhängig von Nachfrage, Verfügbarket oder Gesellschaftlichen Bedürfnissen - die Profitorientierung als feststehende Größe bleibt.

    Fragt sich nur, wer jetzt den Preis für deren Gewinne bezahlt.

  •
    hedele

    In einem Punkt ist die Kritik an GenZ berechtigt. Es fehlt bislang ein bisschen der gedankliche Überbau auf der Metaebene. Dies könnte allerdings die Idee vom Gesundschrumpfen bei gleichzeitig größerer Verteilungsgerechtigkeit und Durchlässigkeit der Gesellschaft sein. Das erscheint nur auf den ersten Blick als Widerspruch.

  • HZ
    Herbarius Zunichten

    Die Debatte bietet auf jeden Fall eine prima Projektionsfläche für alte Linke Träume vom Sozialismus. Da geht so manchem Altlinken 68er Szenenachfolger das nostalgische Herz auf.



    Da hört man auch gerne nicht so genau hin was die Jugendlichen wirklich im Sinn haben.

  •
    fly

    Und genauso ist es das Privileg der Jugend zu meinen, sie sprächen für alle ihrer Generation, aus ganz Europa und noch weiter.

    Kritisch wird es bei der Zuschreibung „ Diese Generation Linker will so viel und so Bedeutsames“. Das (Wahl)verhalten zeigt eindeutig, dass die Generation nicht nur links ist und damit keineswegs einheitliche Ziele hat.

    Und wie immer wird die Rolle der Frauen, auch der Mütter, nicht betrachtet.

    Go for it,

  •
    hedele

    Obwohl ich selbst mittlerweile schon irgendwie ein alter weißer Mann geworden bin, stimme ich doch zu 100% zu. Und daran sieht man schon, dass die Merzschen Oberklasse-Besitzstandswahrer, Genozidleugner, Fossilfans und Rassisten eben doch keine Mehrheit in diesem Land haben. Ihr Lebensentwurf erscheint nicht einmal irgendwie erstrebenswert, jedenfalls möchte ich nicht in dieser Bubble leben. Deshalb wird die Zeit über sie hinweggehen. We shall overcome.

  • R
    rero

    Die „großen Intellektuellen“, von denen die Autorin spricht, sind mir persönlich ja egal.

    Stattdessen würde ich die Frage viel grundsätzlicher stellen:

    Wer hat denn in diesem Land das Gefühl, er sei integriert, profitiere von einem Weiterso, auf ihn warte eine erfreuliche Zukunft und die Politik kümmere sich um ihn?

    Ich kenne niemanden.

    Wut darüber gibt es schon seit langem.

    Pegida und „Wutbürger“ sind allgemein bekannt.

    Damals wurde die Wut marginalisiert.

    Den stärksten Zustrom erhält die AfD von Nichtwählern.

    Von Leuten also, die sich zurückgezogen haben, weil sie sich nicht integriert fühlen und nicht glaubten, dass die Politik für sie was ändert.

    Diese Partei der Wütenden erreicht in manchen Bundesländern fast 50 %.

    Neu ist nur, dass Linke jetzt die Wut positiv framen und versuchen, sie zu repräsentieren.

    Die Linke profitiert von dieser Wut, wie man gerade in Berlin sehen konnte.

    Wer von den Älteren glaubt denn gerade nicht, es gehe alles den Bach runter?

    Wer fühlt sich denn von der jetzigen Politik - egal von welcher Regierung- gesehen?

    Ich kenne persönlich niemanden.

    „Die Jungen“ sind insofern nichts Besonderes.

    Sie anderen gehen halt nur nicht plündern.

  • MD
    Marco Dorn

    „Wut, die für nichts kämpft“, und einer „nihilistischen Revolte, genährt von Ressentiment und Hass, die nichts mehr erhofft und nichts mehr will“.

    Als Al Qaida und ISIS Lybien und Syrien uebernommen haben hat Bernard-Henri Lévy von Revolution und einem Aufstand der Wuerde gesprochen. Wenn in Paris ein paar hundert, unbewaffnete Jugendliche ein paar Laeden ausraeumen, dann sind gleich alle Demonstranten Nihilisten. Das dieser Brandstifter in der SZ veroeffentlicht wird laesst tief blicken.

    Dem Rest das Artikels kann ich nur zustimmen. Die Lebensrealitaeten scheinen nicht mehr syncron. Das Buergertum versteht die Welt, ihrer Kinder, nicht mehr.

  • B
    Bommel

    Das oder die Probleme, vor der die heutige junge Generation zweifelsohne steht, unterscheidet sich aus meiner Sicht in ihren Wirkungen nicht wesentlich vor den Problemen, die frührere Generationen hatten, als sie jung waren. Heute sind es sicherlich andere Probleme als vor 20, 30 oder 40 Jahren, aber die existientiellen Wirkungen (in der Wahrnehmung) sind nicht wesentlich anders.



    Ein Unterschied ist der Umgang mit diesen Problemen. Da waren frühere junge Menschen pragmatischer. Und sie haben sich weniger auf Nebenkriegsschauplätzen ausgetobt (im Artikel ist nur von alten weißen Männern die Rede, die die Jungen angeblich nicht ernst nehmen und nicht verstehen; oder auch die Fokusierung bspw. auf Palestina, wo man nach Meinung eines Sprechenden der Demonstranten ja früher Pride-Paraden gefeiert hat und seit dem israelischen Einmarsch das nicht mehr möglich sei).

    • C
      commonsense444

      @Bommel:

      Gegen Völkermord demonstrieren ist dir nicht pragmatisch genug?

  • DR
    Dietmar Rauter

    Wie wichtig gerade die Entdeckung der Gemeinsamkeit -nicht nur für die Jugend- ist, erleben wir gerade (neu?) . Junge Menschen wollen nicht nach dem (Ellenbogen-) Prinzip jede/r gegen jede/n erzogen werden und sich einfügen müssen, insbesondere in Zeiten, wo die soziale Ungleichheit und ein Überlebenskampf nach scheinbarem Wohlstand für alle (den es so nie gab) immer weiter zunimmt. Eigentlich fängt das schon bei den 'Normalos mit Auto' an: Wir haben nicht genügend Strassen und Parkraum, wenn wirklich jede/r so ein Gefährt BESITZEN und nutzen möchte (und dann wird noch eine Prestige-Frage daraus, um sich unterscheiden zu können) statt sich zusammenzutun mit Nachbarn. Und wenn es nicht mehr reicht, weil die Chance, sich einen Wohlstand oder eine Wohnung leisten zu können, steht man ALLEIN da, ja das darf auf keinen Fall passieren! Dabei erleben gerade die Jüngeren am eigenen Leib, z,B, wenn sie einen Job suchen; Der Faktor Mensch wird zu teuer und durch Automaten und Vordenker ersetzt und das letztlich zu Lasten einer Kultur des Zusammenlebens ('Politiker' sollen das Schlimmste verhindern, die Armen!) . Ohne Gemeinsinn kein Überleben, das sollten uns die Proteste der Jungen zeigen.

  • LO
    Land of plenty

    Bildet den sozialen Gegensatz der Lager, die sich nicht verstehen, ganz gut ab.



    Das ist erst mal das Projekt der Eigentumsherrscher und Privatstaatsphantasten: die Selektion verschärfen. und möglichst viele aus ihren Positionen zu entfernen: als Mieter, Versicherte, Arbeiter, Frauen, Prekäre.



    Merz hat schon wieder eine Ausgrenzungsforderung geäußert.



    Kürzen, ausgrenzen, verachten, fertig.

  • D
    DiMa

    "Statt sich mit einem Mindestmaß an Empathie mit den Perspektiven dieser jungen (und älteren) Linken zu beschäftigen,..."

    Empathie setzt Verständnis voraus. Diese ganze "GenZ regelt" scheint bei diesem Mischmasch an Forderungen und Utopien selbst nicht so genau zu wissen, was eigentlich gewollt ist.

    Das einzige, was es zu geben scheint, ist irgendeine Wut und den Willen wegen der Proteste in Frankreich auch ein bisschen Protestieren zu wollen. Das ist jedoch keine Basis für Verständnis und damit für Empathie.

    Ich bin auch wütend über die Entwicklungen der vergangenen 15 Jahre. Auf Basis von Eigenverantwortung und Leistung nehme ich mein Schicksal in die Hand und gestalte dementsprechend.

  • TL
    Thomas Lanz

    Ja !!!



    TL ü 70

  • CM
    Chris McZott

    Sind Sie denn sicher dass Sie die Proteste verstanden haben? Sie ignorieren (wie die Gegner von rechts) bestimmte Aspekte der Proteste völlig.

    Sie schreiben von der bürgerlichen Wahrnehmung der Welt, erkennen aber nicht, dass jede Systemwechselromantik von Bürgerkindern (Gymnasiasten, Studenten) getragen wird. Arbeiterkinder sind weniger vertreten und haben auch weniger ambitionierte Ziele.

    Ich bin vom Referenzrahmen und den Wahrheiten der (ostdeutschen) Arbeiterschaft geprägt und habe die Erfahrung gemacht, dass man in diesem Milieu lieber versucht im System entweder versicht zu überleben oder voranzukommen (oder noch besser:) die Schwächen des Systems ausnutzt, als das System als ganzes zu ändern. Ja diese Generation will etwas haben - das wollen alle. Die Frage ist aber, ob sie auch etwas von ihren Privilegien abgeben will. Denn in einer solidarischen Welt wäre das ihre Position...

    Dazu stoßen mir noch Ihre Rassifizierungen und der dahinter stehende Glaube, dass mit den Hautfarben spezifische menschliche Eigenschaften verbunden seien, sauer auf. Spalterisch wäre noch höflich formuliert.

  •
    Streberin

    Welch ein wütender Artikel, der die Dinge auf den crucialen Punkt bringt. Es ist sehr erfrischend, diesen Text zu lesen, der wahrscheinlich viel Wut schüren wird. Ich, 73, danke jedenfalls aus ganzem Herzen für diesen Beitrag. Hätte es nicht besser schreiben können…

  •
    Comerade Aardvark

    Über den Beitrag von Herrn Knapp neulich habe ich mich auch sehr gewundert. Es ist doch ganz offensichtlich, dass die Grundversprechen der sozialen Marktwirtschaft nicht mehr gelten und der Staat den jungen Menschen außer steigenden Belastungen und schwindenden Perspektiven nichts mehr zu bieten hat. Es hat etwa drei Generationen lang funktioniert, aber jetzt ist klar: meine Kinder werden es nicht besser haben als ich. Nicht in diesem System, aber auch in keinem anderen.

  • AW
    Achim Wiegel

    Lieben Dank für den treffenden Kommentar. Wo soll viel falsch läuft muss auch viel in Frage gestellt werden.

  • N
    nutzer

    "Beinahe so, als hätten sie das letzte Mal mit einer jungen Person auf Augenhöhe gesprochen, als sie selbst jung waren – und noch nie mit jemandem außerhalb ihres bürgerlich weißen Milieus."

    das und weil es mittlerweile für diese Menschen Besitzstände zu verteidigen gilt und sie nicht bemerkt haben, dass das Selbstbild als der immer noch jungen, gesellschaftskritischen Person nur noch der Selbstvergewisserung dienst, als der Realität entspricht.

  • A
    Agarack

    Das ist doch eine völlig holzschnittartige Analyse. "Einen auch in Zukunft belebbaren Planeten und ein würdevolles Leben in Gleichheit und Sicherheit für alle" erreicht man nicht, indem man Schaufenster einschlägt und Läden plündert, und das wissen die Leute, die das tun, auch ganz genau. Es gibt nicht "die Jugend", die sich "nach links radikalisiert". Vielmehr ist die Jugend sehr viel polarisierter als noch vor einer Weile. Die Kommentatorin blendet doch völlig aus, dass auch die AfD unter jungen Leuten, besonders jungen Männern, außerordentlich stark ist, und dieser Teil der Jugend ist bestimmt nicht so orientiert, weil er sich so sehr über Rassismus und Ungerechtigkeit ärgert.

    Einen Artikel mit: "Deshalb soll es brennen." in Bezug auf das Gesellschaftssystem zu beenden, ist zudem der x-fachste Ausdruck eines Akzelerationalismus, der historisch nie funktioniert hat. Ernst Thälmann sagte einst: "Nach Hitler sind wir an der Reihe!", der historische Ausgang ist bekannt. Das System niederbrennen baut nichts besseres, sondern macht erstmal nur alles kaputt.

  •
    Jalella

    Vielen Danke, liebe Pauline Jäckels!



    Endlich mal ein Artikel, der sich fernab der Hetze und Krawall-Journallie mit tieferen Dingen beschäftigt.

  •
    Nathan von Stauffen

    Dem ist nichts hinzu zu fügen. Das perfide ist, natürlich wissen das die alten weißen Männer, die am Ruder sitzen, die Macht in den Händen halten (den Rest, den ihnen der Kapitalismus noch lässt...). Sie tun nur so, als verständen sie nicht. Die wissen genau was los ist. Auch ein Trigger für deren Wut... Das schreibt ein alter weißer Mann, dem es gut geht, der in dieser Gesellschaft groß geworden ist - und sich auch fragt was aus ihr wird.

  • MW
    Markus Wendt

    Manchmal lohnt es sich, aus der eigenen Blase zu kommen und nicht auf die immer gleichen Feindbilder zu starren. Kritische Kommentare zu der Gewalt der teils gekaperten Jugendproteste gab es in den vergangenen Wochen genauso von jüngeren und mittelalten Medienfrauen; aber es ist halt so wohlfeil und reicht immer für die ewig gleichen Schenkelklopfer, die Mär von den alten weißen Männern zu bemühen. Und welchen Widerspruch Frau Jäckels auch beim besten Willen nicht auflöst, ist die Behauptung, diese bewunderte Wut schaffe etwas Gutes, wenn Ladenbesitzer:innen die Auslagen verwüstet und geplündert werden und kleine Leuten die Autos angezündet.

meistkommentiert