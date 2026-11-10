I n den vergangenen Wochen hat ein ganz bestimmtes Textgenre an Konjunktur gewonnen: Hochbetagte bürgerliche weiße Medienmänner empören sich in schnaubendem Ton über die linke Jugend – und versuchen (recht kläglich) zu ergründen, woher bloß ihre Wut kommt. Und diese Zerstörungslust, diese neue Sehnsucht nach dem Sozialismus, die bei den Protesten von Frankreich bis nach Deutschland über Serbien und Albanien zum Ausdruck kommt.

Es ist fast schon amüsant mitanzusehen, wie diese gestandenen Intellektuellen dabei derart im Dunkeln tappen. Beinahe so, als hätten sie das letzte Mal mit einer jungen Person auf Augenhöhe gesprochen, als sie selbst jung waren – und noch nie mit jemandem außerhalb ihres bürgerlich weißen Milieus.

Statt sich mit einem Mindestmaß an Empathie mit den Perspektiven dieser jungen (und älteren) Linken zu beschäftigen, dichten die alten Herren ihnen lieber einfach freihand irgendwelche Intentionen an. So schreibt etwa der französische Publizist Bernard-Henri Lévy in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung von einer „Wut, die für nichts kämpft“, und einer „nihilistischen Revolte, genährt von Ressentiment und Hass, die nichts mehr erhofft und nichts mehr will“.

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Und in der taz meint Udo Knapp zu wissen, es handele sich bei den Protesten der jungen Menschen um nicht mehr „als das altbekannte Geschrei nach mehr Geld“ – lieber, so der Tenor des Textes, sollte die Gen Z einmal begreifen, wie gut es ihr geht, wie viele Fortschritte die Gesellschaft doch gemacht habe, die ihnen zugutekämen.

Wessen Wahrheit?

Dabei scheitern die vermeintlichen intellektuellen Größen schon an einem ebenso simplen wie elementaren Denkschritt: der Einsicht, dass ihre Wahrheit – ihr Erleben vom In-dieser-Gesellschaft-Sein, ihr zeitlicher, geografischer und politischer Referenzrahmen – eine andere ist als die Wahrheit derjenigen, die, ganz grob gesagt, einfach keinen Bock mehr auf dieses System haben – und noch weniger auf die Zukunft, die es mit sich zu bringen scheint.

Ich selbst zähle zu ihnen. Aber ich kenne auch die Welt, der dieses tiefe bürgerliche Unverständnis gegenüber den Protesten entstammt; in dieser bürgerlich-liberalen Welt mit ihren bürgerlich-liberalen Wahrheiten bin ich groß geworden.

Es ist eine Welt, in der man sich, wenn der Kanzler von einer Vermehrung „unseres“ nationalen Wohlstands spricht, als Profiteur seiner Politik wähnen kann. In der Wohneigentum und Aktienvermögen die Norm sind und das Gerede von Enteignung oder einer Vermögensteuer in Berlin Angst und Schrecken auslöst. In der die Polizei tatsächlich ein Freund und Helfer ist, mit der man höchstens zu tun hat, wenn jemand versucht hat, in der Nachbarschaft einzubrechen.

Es ist eine Welt, in der der Staat die eigenen Freiheiten und Privilegien garantiert und verteidigt. In der Kinder fast alles werden können, wenn sie sich nur genug anstrengen. In der es für einen selbst kein besseres, freieres politisches System geben kann als das unsere, den liberal-demokratischen Kapitalismus. In der die einzige Gefahr der Zukunft darin liegt, dass einem irgendjemand – Putin, die Sozialisten aus Berlin oder eben die Flüchtlinge – all das wieder wegnehmen könnte. Und es ist eine Welt, in der Deutschland, Frankreich und seine Freunde die Guten sind und gegen das Böse kämpfen.

Woher die Wut kommt

In dieser bürgerlichen Welt mit ihren bürgerlichen Wahrheiten ist es unvorstellbar, wie man schon so jung so viel Wut auf dieses System haben kann, dass man es am liebsten niederreißen würde, und, da dies nun mal nicht geht, schon mal bei seinen Schaufenstern anfängt.

 Für immer mehr Menschen gelten die bürgerlichen Wahrheiten immer weniger, sie entpuppen sich als Scheinwahrheiten

Nur – und eigentlich sollte dies selbst für die alten Männer im Feuilleton im Rahmen des Gewussten oder wenigstens Vorstellbaren sein – gelten diese Wahrheiten eben nicht für alle. Manchen fehlt der deutsche Pass, die weiße Haut, das Eigentum, der Zugang zu den richtigen Abschlüssen und Netzwerken, sprich: die „richtige“ Klassenherkunft – oder auch die Fähigkeit, sich an dieses System auf eine Weise anzupassen, die ihnen einige seiner Privilegien trotzdem gewährt. Und für immer mehr Menschen gelten diese Wahrheiten immer weniger, sie entpuppen sich als Scheinwahrheiten.

Die Wut auf das System, die Radikalisierung junger (aber auch älterer) Menschen nach links speist sich aus einer ganz anderen Wahrheit, einem ganz anderen Erleben des In-dieser-Gesellschaft-Seins. Es ist die Wahrheit derjenigen, die wissen, dass sie nur beim Mehrarbeiten mitgemeint sind, aber vom Wohlstand, wenn überhaupt, nur Brotkrumen abbekommen.

Eine andere Zukunft

Die sich das Leben trotz Arbeit immer weniger leisten können – von einem guten Leben ganz zu schweigen. Die wissen, dass sie nie dazugehören werden, egal was sie leisten, wie gut sie die Sprache sprechen und sich an die deutschen bürgerlichen Gepflogenheiten anpassen. Die wissen, dass sie hier gerade so geduldet sind, um für andere zu schuften.

Denen die Staatsgewalt als Unterdrücker statt als Helfer entgegentritt, die von der Polizei verprügelt und schikaniert werden. Die sehen, dass die Reichen und Mächtigen lieber den Klimakollaps in Kauf nehmen, einen Genozid unterstützen oder sie in den Krieg schicken, als auf einen Teil ihres Reichtums und ihrer Macht zu verzichten. Es sind die, die ahnen, dass ein politisches Weiter-so für sie keine gute Zukunft parat hat.

Wie grotesk, wie ignorant ist es, da zu behaupten, ihre Wut sei eine, die nichts wolle. Diese Generation Linker will so viel und so Bedeutsames: Einen auch in Zukunft belebbaren Planeten und ein würdevolles Leben in Gleichheit und Sicherheit für alle. Das ist aber nicht die Zukunft, die dieses politische System, dessen erste Maßgabe Wirtschaftswachstum ist, für uns bereithält. Deshalb soll es brennen.