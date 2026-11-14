piwik no script img
Sophie Fichtner und Mitsuo Iwamoto schauen in die Kamera, darüber steht der Schriftzug "Reingehen - Die Geschichten der Woche"

wochentaz-Podcast Wer steckt hinter Gen Z regelt?

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Foto: Isabel Lott

Die neue Bewegung teilt sich in zwei Lager, die Radikaleren und die Sanfteren, und streitet darüber, wer sie sein will. Ein Blick hinter die Kulissen.

Sophie Fichtner
Amira Klute
Nora Belghaus
von Sophie Fichtner, Amira Klute und Nora Belghaus

Diesen Artikel teilen

Die Jugendproteste von Gen Z wurden von Leute angezettelt, die kaum Erfahrung mit Aktivismus haben. Sie werden in den Bundestag eingeladen, gleichzeitig streitet die Bewegung darüber, wer sie werden will. Taz Volontärin Amira Klute hat Gen Z regelt von Anfang an begleitet und erzählt, wer hinter der Bewegung steckt.

Und: Die 13-jährige Lisa T. ist vergangene Woche auf ihrem Schulweg verschwunden und wurde ermordet in einem verlassenen Haus in Brandenburg aufgefunden. Der Fall bekommt seitdem ziemlich viel Aufmerksamkeit, er geht durch die Medien, eine Demo wird organisiert, Content Crea­to­r:in­nen auf TikTok drehen Videos über Lisa T. Was macht das mit anderen Schulkindern, die diese Videos konsumieren? Nora Belghaus, Leiterin des Gesellschaftsteils der wochentaz, hat dazu recherchiert.

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis

Inhaltlichen Fehler melden

Sollten Ihnen Fehler aufgefallen sein, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliche Rückmeldungen hinterlassen Sie uns am besten als Leser*innenkommentar unter diesem Text

oder über das Kontaktformular.

Mehr zum Thema

wochentaz

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

10 Ausgaben für 10 Euro Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

wochentaz ausprobieren

0 Kommentare

Login Kommune

Kommentar melden

meistkommentiert