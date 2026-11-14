wochentaz-Podcast Wer steckt hinter Gen Z regelt?

Die Jugendproteste von Gen Z wurden von Leute angezettelt, die kaum Erfahrung mit Aktivismus haben. Sie werden in den Bundestag eingeladen, gleichzeitig streitet die Bewegung darüber, wer sie werden will. Taz Volontärin Amira Klute hat Gen Z regelt von Anfang an begleitet und erzählt, wer hinter der Bewegung steckt.

Und: Die 13-jährige Lisa T. ist vergangene Woche auf ihrem Schulweg verschwunden und wurde ermordet in einem verlassenen Haus in Brandenburg aufgefunden. Der Fall bekommt seitdem ziemlich viel Aufmerksamkeit, er geht durch die Medien, eine Demo wird organisiert, Content Crea­to­r:in­nen auf TikTok drehen Videos über Lisa T. Was macht das mit anderen Schulkindern, die diese Videos konsumieren? Nora Belghaus, Leiterin des Gesellschaftsteils der wochentaz, hat dazu recherchiert.

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