Unter dem Motto „Gen Z Phase 2“ versammelten sich am Samstagabend in Berlin-Charlottenburg rund 1.200 Menschen, um gegen den Sanierungsstau an Schulen und Universitäten, das Wehrpflichtgesetz, Preisexplosionen, Sozialkürzungen, staatliche Überwachungsmaßnahmen und den Rechtsruck zu demonstrieren. Aufgerufen hatten dazu verschieden linke Bündnisse, unter anderem „Gen Z regelt“ Berlin, aber auch ORT Berlin (Offenes Rotes Treffen) und der Kommunistische Jugendbund.

Die Demonstranten treffen sich ab 17 Uhr am Savignyplatz und laufen ab 18.30 Uhr über den Kurfürstendamm bis zur S-Bahn-Station Halensee. Auf Fragen der taz lassen sich De­mons­tran­t:in­nen kaum ein und halten sich eher bedeckt.

Während der Demo kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstrant:innen, nachdem im Demozug Pyrotechnik gezündet wird oder polizeifeindliche Parolen skandiert werden.

Als Reaktion darauf stürmen Trupps der Polizei in die versammelte Menge und schlagen auf die De­mons­tran­t:in­nen ein. Die Polizei teilt auf X später mit, dass es im Laufe der Demo zu 22 Festnahmen kommt und 28 Strafanzeigen aufgrund von „Landfriedensbrüchen, tätlichem Angriff, Widerständen und Verstößen gegen Sprengstoffvorschriften“ gestellt werden. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit rund 700 Einsatzkräften vor Ort; drei Einsatzkräfte sollen verletzt worden seien.

Rechte Tiktok-Streamer provozieren

Zu besonders starken Zusammenstößen kommt es zum Ende der Demonstration am S-Bahnhof Halensee, als der Demonstrationszug durch die Einsatzkräfte eingekesselt wird und die Ringbahn als einzige Abfahrtsoption bleibt. Vor diesem Hintergrund heizt sich die Stimmung weiter auf. Dazu tragen auch rechte Tiktok-Streamer bei, die den gesamten Demonstrationszug begleiten und immer wieder die Stimmung durch provozierende Sprüche anheizen.

Auch eine Gruppe von ungefähr fünf Ge­gen­de­mons­tran­t:in­nen begleitet den Demonstrationszug und erregt mit vielen Israel- und Deutschlandflaggen sowie Flaggen der iranischen Monarchie für Aufsehen unter den Demonstrant:innen. Diese reagieren mit propalästinensischen, aber auch israelfeindlichen Sprechchören wie „There is only one state. Palestine 48.“

Rund um die S-Bahn-Station Halensee kommt es zu besonders vielen gewalttätigen Festnahmen von Demonstrant:innen, von denen einige feindselige Rufe gegen die Polizei anstimmen. Trotz Widerstand gelang es der Polizei, die Demonstration weitestgehend aufzulösen und die Menschenmenge in die S-Bahn zu eskortieren.

 Bullenschweine, Mörder, Lügner, skandieren die De­mons­tran­t:in­nen

Einige Trupps der Polizei in voller Montur steigen sogar mit in die S-Bahn. Auf einem Video, dass der taz zugesendet wurde, ist zu sehen, wie Po­li­zis­t:in­nen in dieser S-Bahn auf die De­mons­tran­t:in­nen einschlagen, diese sich wehren und Parolen wie „Bullenschweine, Mörder, Lügner“ rufen.

Am 20. November soll es erneut zu Gen-Z-Protesten kommen. Dieses Mal jedoch werden weitaus mehr Teilnehmende erwartet. Die Initiative „Gen Z regelt“ ruft zu einem „bundesweiten Protesttag“ mit Demonstration in 39 Städten auf. Aber auch in anderen europäischen Ländern werden Kundgebungen der Gen Z erwartet. Im Rahmen des Internationalen Jugendstreiks soll in Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und Albanien demonstriert werden.