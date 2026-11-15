afp/dpa | In Frankreich haben den fünften Samstag in Folge Menschen gegen die Regierung protestiert. Nach Angaben des Innenministeriums gingen landesweit rund 106.000 Menschen auf die Straße, darunter 24.000 in Paris – die geringste Teilnehmerzahl der vergangenen Wochen. Studentenverbände bezifferten die Zahl der Demonstranten auf 200.000, darunter fast 100.000 in der Hauptstadt. Landesweit waren 70.000 Polizisten im Einsatz.

In Paris wurde etwa gegen einen Gesetzentwurf protestiert, der Polizisten, die ihre Waffen einsetzen, weiteren Schutz gewähren soll. Andere forderten bessere Bildungsbedingungen, mehr Kinderrechte oder einfach ein besseres Frankreich.

Die Proteste verliefen weitgehend friedlich. In Paris, Bordeaux und Nantes setzte die Polizei jedoch Tränengas ein. Zuvor hatten einige Menschen unter anderem Feuerwerkskörper gezündet. Das Innenministerium meldete 219 Festnahmen. Zehn Polizisten seien leicht verletzt worden.

In Lyon musste die Polizei eingreifen, um ein Team von Fernsehreportern zu schützen, nachdem Demonstranten es angegriffen hatten, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

„Es war sehr, sehr heftig, einer von ihnen hat mehrere Schläge abbekommen“, sagte ein Journalist, der den Angriff beobachtet hatte, der Nachrichtenagentur AFP. „Seine Kamera wurde zu Boden geworfen, ging kaputt, und danach haben sie sie an sich genommen und gestohlen.“

Der Protest hatte an Gymnasien seinen Anfang genommen. Schülerinnen und Schüler demonstrieren seit Wochen für mehr Lehrpersonal, Geld zur Sanierung maroder Schulen sowie gegen Ungerechtigkeiten im Bildungssystem.

Mitte Oktober lief der Protest mit Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten zusammen. Aufgerufen hatte dazu unter anderem die Protestbewegung der Gelbwesten. Auch wenn sich mittlerweile weniger Menschen an Demonstrationen beteiligen, reißt der Sozialprotest nicht zwangsläufig ab. Für Dienstag haben Gewerkschaften erneut zum Streik aufgerufen.