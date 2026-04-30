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Die WahrheitHeuschnupfen-Lesung

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen feuchten Auftritt erfreuen.

Frau nutzt Taschentuch
Jürgen Miedl

Von

Jürgen Miedl

Nun folgt mein Gedicht „Verlust“.

(Aus dem Publikum ein: „Hust!“)

Schmerz! Du packst mich eruptiv!

(Aus dem Publikum ein: „Schnief!“)

Dornig ist dein Weh-Gesträuch.

(Aus dem Publikum ein: „Keuch!“)

Sieh, o sieh: die Agonie!

(Aus dem Publikum: „Hatschi!“)

Schicksal, künde! Was bedeut’s?

(Aus dem Publikum ein: „Schnäuz!“)

Fatum, hör mich! Bist du taub?

(Aus dem Publikum ein: „Schnaub!“)

Ähm, Verzeihung … Ich hör auf.

(Aus dem Publikum ein: „Schnauf!“)

Irgendwie fühl ich mich mies.

(Aus dem Lesenden ein: „Nies!“)

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Themen #Heuschnupfen #Lesung #Gedicht #Frühling
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2 Kommentare

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  • Zu dem passenden taz-Bild



    Dem Allergik_er einfällt:



    Es ist doch manchmal wie ein Fluch,



    Es fehlt akut das Taschentuch!



    Es fand beim Opa noch Verwendung:



    Aus Stoff und nicht Papierverschwendung.



    /



    www.rethink-recycl...ltkleidern-naehen/

  •

    LOS GEHT'S OFT MIT NIESEN, PRUSTEN,



    SPÄTER KOMMT DANN HINZU HUSTEN



    /



    Jürgen Miedl wirklich leidet



    (Zu entnehmen dem Gedicht).



    Dass er Allergene meidet?



    (Wär schon Ende der Geschicht).



    /



    Husten, niesen, prusten, schniefen,



    (Zu entnehmen seinen Zeilen)



    Augenbrennen, Nasetriefen,



    (Tröpfchen auch mit Druck verteilen):



    /



    Rettung Desensibilisieren



    (Das Poem heißt ja "Verlust"),



    Sollte er doch ausprobieren



    (Gegen den Schnief-Dauerfrust).



    /



    Reizklima auf Helgoland



    (Felseninsel in der Nordsee):



    Manch Leiden hier Ende fand



    (Klinik gibt's noch, wie ich seh).



    /



    April 2026, MR🤧



    /



    www.lungeninformat...oden/klimatherapie

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