Die Wahrheit: Heuschnupfen-Lesung
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen feuchten Auftritt erfreuen.
Nun folgt mein Gedicht „Verlust“.
(Aus dem Publikum ein: „Hust!“)
Schmerz! Du packst mich eruptiv!
(Aus dem Publikum ein: „Schnief!“)
Dornig ist dein Weh-Gesträuch.
(Aus dem Publikum ein: „Keuch!“)
Sieh, o sieh: die Agonie!
(Aus dem Publikum: „Hatschi!“)
Schicksal, künde! Was bedeut’s?
(Aus dem Publikum ein: „Schnäuz!“)
Fatum, hör mich! Bist du taub?
(Aus dem Publikum ein: „Schnaub!“)
Ähm, Verzeihung … Ich hör auf.
(Aus dem Publikum ein: „Schnauf!“)
Irgendwie fühl ich mich mies.
(Aus dem Lesenden ein: „Nies!“)
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Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
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Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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