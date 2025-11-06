piwik no script img

Die WahrheitNieser und Nase

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein herbstliches Paar erfreuen.

Foto: Christian Jungeblodt
Jürgen Miedl

Von

Jürgen Miedl

Ein Nieser sprach zur Nase:

„Bevor ich aus dir rase

ein Wort des Abschieds: Ciao.“

Die Nase sprach zum Nieser:

„Hör auf, das wär ein fieser,

gefühlter Super-GAU!

Du kannst nicht einfach gehen,

in einem Knall verwehen.

Ich blieb allein zurück.

Verweile drum, mein Niesen,

und Freudentränen fließen.

Gemeinsam sprießt das Glück!“

„Na gut, ich werde bleiben,

dich lieblich kitzelnd reiben,

vereint für immerdar!“

Sie lebten – froh verbunden –

von da an viele Stunden

als Nasen-Nieser-Paar.

Allein dem Nasenträger

war dies Gespann Erreger

von bittrer Kümmernis,

weil ihm seit der Verbindung

als stetige Empfindung

die Nase übelst biss.

taz lesen kann jede:r

