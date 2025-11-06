Die Wahrheit: Nieser und Nase
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein herbstliches Paar erfreuen.
Ein Nieser sprach zur Nase:
„Bevor ich aus dir rase
ein Wort des Abschieds: Ciao.“
Die Nase sprach zum Nieser:
„Hör auf, das wär ein fieser,
gefühlter Super-GAU!
Du kannst nicht einfach gehen,
in einem Knall verwehen.
Ich blieb allein zurück.
Verweile drum, mein Niesen,
und Freudentränen fließen.
Gemeinsam sprießt das Glück!“
„Na gut, ich werde bleiben,
dich lieblich kitzelnd reiben,
vereint für immerdar!“
Sie lebten – froh verbunden –
von da an viele Stunden
als Nasen-Nieser-Paar.
Allein dem Nasenträger
war dies Gespann Erreger
von bittrer Kümmernis,
weil ihm seit der Verbindung
als stetige Empfindung
die Nase übelst biss.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!