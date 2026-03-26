Die Wahrheit: Ort des Frühlingsbeginns
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über eine Tonne voller Lenz erfreuen.
Kaum wird es wärmer, erwacht dort das Leben:
Kriechend und krabbelnd,
sprießend und schwabbelnd
wächst und gedeiht es in reichem Erbeben.
Was einst im Mantel der Kälte dort ruhte,
blüht und bewegt sich,
türmt sich und trägt sich
farbig auf und bläst die Duftnotentute.
Dort, dieser Ort, wird zur wimmelnden Wonne,
die Referenz ist,
ankündigt, wenn’s ist,
dass wieder Lenz ist:
vor dem Haus unsere Biomülltonne.
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