Kaum wird es wärmer, erwacht dort das Leben:

Kriechend und krabbelnd,

sprießend und schwabbelnd

wächst und gedeiht es in reichem Erbeben.

Was einst im Mantel der Kälte dort ruhte,

blüht und bewegt sich,

türmt sich und trägt sich

farbig auf und bläst die Duftnotentute.

Dort, dieser Ort, wird zur wimmelnden Wonne,

die Referenz ist,

ankündigt, wenn’s ist,

dass wieder Lenz ist:

vor dem Haus unsere Biomülltonne.