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Die WahrheitOrt des Frühlingsbeginns

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über eine Tonne voller Lenz erfreuen.

Hand, die Biomüll in Biotonne wirft
Foto: Peter Steffen / dpa
Jürgen Miedl

Von

Jürgen Miedl

Kaum wird es wärmer, erwacht dort das Leben:

Kriechend und krabbelnd,

sprießend und schwabbelnd

wächst und gedeiht es in reichem Erbeben.

Was einst im Mantel der Kälte dort ruhte,

blüht und bewegt sich,

türmt sich und trägt sich

farbig auf und bläst die Duftnotentute.

Dort, dieser Ort, wird zur wimmelnden Wonne,

die Referenz ist,

ankündigt, wenn’s ist,

dass wieder Lenz ist:

vor dem Haus unsere Biomülltonne.

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Themen #Poesie #Gedicht #Frühling #Mülltrennung #Müllabfuhr #Bio-Landwirtschaft
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2 Kommentare

 / 

  • Drum stell ich die Tonne



    Nie in die Sonne.

  •

    DIE TAGE WERDEN SICHTBAR LANG



    DANK FRÜHLINGSANFANG



    /



    Der Ort ist erneut meine Fensterbank,



    Sims Richtung Garten,



    Wo morgens sie warten



    Im Winter auf reichlichen 'Futterfang'.



    /



    Eichhörnchen, Krähen, Tauben und Meisen:



    Körner und Samen



    Sie dort bekamen,



    Die im Winter nach Süden nicht reisen.



    /



    Jetzt dieser Ort wirkt etwas verlassen,



    Ist kein Erratum,



    An diesem Datum,



    Jährlich das Datum:



    Beginnen die Winterfreuden zu verblassen.



    /



    www.lbv.de/ratgebe...uettern-am-balkon/



    /



    März 2026, MR 💐

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