Die Wahrheit: Wikilyrik
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über den Geburtstag einer Enzyklopädie erfreuen.
Seit 25 Jahren gibt es Wikipedia [1]
Vor ihrer Zeit stands Lexikon zehn Meter im Regal. [2]
Es wegzuräumen, abzustauben war stets ein Tamtam. [3]
Auch hat sich dort von selbst rein gar nichts aktualisiert. [4]
Doch Wiki will uns wissen lassen, informiert per Klick. [5]
Nur birgt die Sucht, von Link zu Link zu lesen, durchaus Qual, [6]
und Redeschwall setzt leichthin ein zu jeglichem Betreff. [7]
1 Das Alter hab ich nachgeprüft – natürlich ebenda.
2 Verwendet wurde es pro Jahr gewöhnlich ein-, zweimal.
3 Vergleiche: Meyers „A bis Z“ wog tausend Kilogramm.
4 In unsrem Brockhaus werden wir noch heut von Kohl regiert.
5 Sogar der >-Krümel hat dort einen eignen Eintrag [sic!].
6 Das kennen sicher einige, zum Beispiel ich et al.
7 Als Quelle: Wikipedia, die Seiten 1 ff.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert