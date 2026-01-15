Seit 25 Jahren gibt es Wikipedia [1]

Vor ihrer Zeit stands Lexikon zehn Meter im Regal. [2]

Es wegzuräumen, abzustauben war stets ein Tamtam. [3]

Auch hat sich dort von selbst rein gar nichts aktualisiert. [4]

Doch Wiki will uns wissen lassen, informiert per Klick. [5]

Nur birgt die Sucht, von Link zu Link zu lesen, durchaus Qual, [6]

und Redeschwall setzt leichthin ein zu jeglichem Betreff. [7]

1 Das Alter hab ich nachgeprüft – natürlich ebenda.

2 Verwendet wurde es pro Jahr gewöhnlich ein-, zweimal.

3 Vergleiche: Meyers „A bis Z“ wog tausend Kilogramm.

4 In unsrem Brockhaus werden wir noch heut von Kohl regiert.

5 Sogar der >-Krümel hat dort einen eignen Eintrag [sic!].

6 Das kennen sicher einige, zum Beispiel ich et al.

7 Als Quelle: Wikipedia, die Seiten 1 ff.