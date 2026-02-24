Die Wahrheit„Wir wissen, wer die Vulkanier sind!“

Am heutigen Dienstag läuft die bis zum 24. Februar gesetzte Frist für die Belohnung zur Ergreifung der sogenannten Vulkangruppe aus. Für Hinweise auf die anarchistischen Täter, die zuletzt um die Jahreswende 2025/26 einen großflächigen Blackout in Berlin verursacht hatten, wurde vom Bundesinnenministerium eine Summe von einer Million Euro ausgelobt. Ob die Frist verlängert wird, ist bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Bekannt aus Funk und Fernsehen ist allerdings der Leitende Ermittler, der jetzt als Einziger noch helfen und die Anschlagsserie der ominösen linksextremistischen Zelle aufklären kann: Kommissar Zufall.

taz: Beginnen wir mit der Frage aller Fragen: Wissen Sie, wer die sogenannten Vulkanier sind?

Kommissar Zufall: Dazu kann ich Ihnen momentan aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen.

taz: Sie wissen also nichts.

Kommissar Zufall: Wir wissen, wo ihr Auto steht.

taz: Jetzt wirklich? Oder ist das nur eine Metapher? Um zu zeigen, dass sie nah dran sind an den Tätern? Ist das eine Art subtiler Drohung?

Kommissar Zufall: Ich drohe nicht, ich handle.

taz: Aber seit 15 Jahren verüben die Vulkanier Anschläge, und Sie haben trotz umfangreicher Ermittlungen keinerlei Erkenntnisse über die Täter gewonnen.

Kommissar Zufall: Wir wissen eine ganze Menge über die von Ihnen so genannten Vulkanier. Wir kennen sie genau. Wir werten in großer Menge Spuren aus. Allein das Selbstbezichtigungsschreiben lässt als physisches Beweismittel erhebliche Rückschlüsse zu.

taz: Und welche genau?

Kommissar Zufall: Dass sie sich zur Tat bekannt haben.

taz: Das ist alles?

Kommissar Zufall: Ich bin ja an den Ermittlungen nicht allein beteiligt, ein vielköpfiges Team an Spezialisten leistet da hervorragende Arbeit.

taz: Und kommt offensichtlich nicht weiter. Weshalb man jetzt auf Sie zurückgreifen muss.

Kommissar Zufall: Ich habe schließlich eine Aufklärungsquote von 100 Prozent.

taz: Das klingt sehr zuversichtlich. Aber worauf stützt sich ihre Zuversicht?

Kommissar Zufall: Meine besonderen Fähigkeiten.

taz: Und die wären?

Kommissar Zufall: Ich nenne nur eine: Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie mein Kollege Sherlock Holmes einmal sagte.

taz: Aber die Redewendung stammt doch gar nicht von Sherlock Holmes.

Kommissar Zufall: Sehen Sie, das war ein Einschätzungstest. Ob Sie das Zitat erkennen. Ob Sie wissen, wo es herkommt. Ob Sie ein fundiertes Wissen haben oder nicht. Jetzt kann ich Sie genau einschätzen.

taz: Und zu welcher Erkenntnis sind Sie in meinem Fall gekommen?

Kommissar Zufall: Zur Vulkangruppe gehören Sie jedenfalls nicht.

taz: Noch einmal zurück zu den Vulkaniern. Hat die vom Bundesinnenminister ausgelobte Belohnung von einer Million Euro eigentlich bei den Ermittlungen geholfen?

Kommissar Zufall: Mir nicht.

taz: Die Summe war also kein Ansporn für Sie?

Kommissar Zufall: Als Beamter bin ich von Belohnungsverfahren ausgeschlossen.

taz: Bedauern Sie das?

Kommissar Zufall: Als Kriminalhauptkommissar mit der Besoldungsgruppe A11 im gehobenen Dienst wünsche ich mir manchmal durchaus eine entsprechend größere Entlohnung, aber die Wertschätzung meines Dienstherrn muss mir genügen.

taz: Was aber können Sie konkret tun gegen die Vulkanier, die ja in ihren Bekennerschreiben ankündigen, weiterhin gegen die „kapitalistische Infrastruktur“ und „imperiale Lebensweise“ zu zündeln?

Kommissar Zufall: Meine Lebensweise ist eine andere. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, der Vulkangruppe auf der Spur zu sein.

taz: Sie kriegen sie also?

Kommissar Zufall: Hundertprozentig. Ich kriege sie alle.

taz: Na, denn man tau! Kommissar Zufall, wir danken Ihnen für das aufschlussreiche Gespräch.