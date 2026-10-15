Der Politik-Podcast der taz Nach dem Rücktritt von Bas – wie stabil ist die Koalition?

Die Arbeitsministerin und Co-SPD-Chefin Bärbel Bas begründet ihren Rücktritt neben einem Trauerfall in der Familie auch mit heftigen Angriffen des Koalitionspartners CDU gegen sie. Die Union wehrt sich gegen Sexismus- und Mobbing-Vorwürfe, die SPD-Spitze hat schnell einen Nachfolger gefunden.

Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer, könnte eine Chance für einen Neuanfang der SPD in der Regierung sein. Unklar ist bis zum Parteitag der SPD zum Jahreswechsel, wer Bas als Parteivorsitzende folgt. Und ob Vizekanzler Lars Klingbeil seinen Posten als SPD-Vorsitzender behält.

Der Fall Bas wirft ein schlechtes Licht auf die Koalition mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) an der Spitze. Wie stabil ist die Regierung überhaupt noch? Nicht nur die SPD, auch die Union kämpft mit schlechten Umfragewerten. Und wie geht es weiter mit den angekündigten Reformen?

Über diese Fragen sprechen Anna Lehmann, Leiterin des taz-Parlamentsbüros, der SPD-Experte aus dem taz-Parlamentsbüro Cem-Odos Güler und Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der taz. Moderiert wird diese Folge des Bundestalks von Anja Krüger, im taz-Parlamentsbüro zuständig für die Themen Wirtschaft und Energie.

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